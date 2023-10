Il s’avère que le commandant Biden pourrait utiliser un peu plus la structure évoquée par son nom.

Après 11 morsures signalées, dont l’une aurait envoyé un officier des services secrets à l’hôpital pour y être soigné, le président allemand Joe Biden et le Dr Jill Biden, âgés de deux ans, ont été tués.berger, Commandant, a été évincé de la Maison Blanche, selon à CNN. Avec le chien dans les parages, l’environnement de travail de la Maison Blanche serait « hostile » et « dangereux », a déclaré au média une source proche des services secrets du président.

Le comportement du commandant peut en partie être attribué au manque de leadership et de direction de la part de ses propriétaires, ont déclaré les dresseurs de chiens au Daily Caller, soulignant que le président est le seul à pouvoir garder le chien sous contrôle.

« Je pense que c’est probablement une grande partie, je dirais [the dog] « Il manque probablement une certaine direction et un bon leadership, mais je ne sais pas dans quelle mesure cela serait propice, compte tenu de l’environnement dans lequel il se trouve, pour qu’il réussisse avec ce chien individuel », a déclaré David Tirpak de Miracle K9 Training à l’appelant. . Il a ajouté que les bergers allemands subissent un stress supplémentaire lorsqu’ils sont contrôlés par un individu qui n’est pas la personne d’origine, comme leur propriétaire, avec lequel ils ont initialement noué un lien.

Parce que les chiens sont des créatures de « L’habitude et la prévisibilité », l’environnement de la Maison Blanche, en plus du fait que plusieurs personnes s’occupent du Commander, contribuent très probablement au comportement du chien, a ajouté Tirpak.

Le frère et la belle-sœur de Biden ont offert Commander au président en décembre 2021 après que la famille ait perdu ou relogé deux Allemands. bergers plus tôt dans l’année, le Washington Post signalé. Le chien n’est pas le premier Allemand berger être évincé de la Maison Blanche : l’autre chien de Biden, Major, a été envoyé vivre chez des amis après avoir mordu deux personnes en un mois en 2021.

On sait que Commander a eu au moins 11 incidents de morsures, bien que plusieurs sources aient déclaré à CNN que Commander avait été impliqué dans plus de choses que ce qui avait été précédemment révélé par la Maison Blanche. (EN RELATION : De nouvelles photos apparaissent du chien de Biden apparemment « mordant » un membre du personnel de la Maison Blanche : RAPPORT)

Le chien a récemment mordu un officier des services secrets lundi, bien que son incident le plus grave signalé ait eu lieu en novembre 2021, lorsque le commandant a mordu un officier des services secrets suffisamment gravement pour nécessiter un traitement à l’hôpital, a rapporté le média. L’incident n’était pas provoqué et le commandant a mordu le bras et la cuisse de l’agent, selon aux courriels et aux dossiers obtenus par Judicial Watch.

À un moment donné, un officier des services secrets et la Première dame Jill Biden ont perdu le contrôle du chien en octobre 2022 et le commandant « a continué à encercler » un autre agent, comme le montrent les e-mails obtenus par Judicial Watch.

Les chiens, en particulier les races intelligentes et fidèles telles que les bergers allemands, doivent être proches du propriétaire avec lequel ils ont établi un lien afin d’améliorer leur comportement, a déclaré Tom Davis de la Upstate Canine Academy à l’appelant.

« Le président Biden doit être celui qui va intervenir et contrôler le chien », a déclaré Davis.

« Ce n’est pas seulement sa responsabilité, mais c’est lui qui a le meilleur coup [at controlling the dog]. Je veux dire, tout le monde sait que lorsque vous avez un chien, c’est votre meilleur ami », a poursuivi Davis.

La Première Dame noté en 2021, amener le commandant et le major à la Maison Blanche avait été un ajustement important pour les chiens, ajoutant qu’ils devaient désormais prendre des ascenseurs et affronter la foule lorsqu’ils se dirigeaient vers la pelouse sud. Jill Biden a expliqué dans l’interview de 2021 que le commandant et le major sont pris en charge par un personnel tournant, bien que la Première dame promène les chiens tôt le matin avant de partir donner des cours universitaires.

Le commandant avait reçu une formation de rattrapage avant son expulsion, bien que la Maison Blanche n’ait pas précisé les précautions et les efforts pris après que 10 incidents de morsures ont été signalés tout au long de l’été, selon CNN.

« Ils ont travaillé assidûment avec les services secrets, avec les formateurs, avec les vétérinaires, avec le personnel de la résidence et d’autres sur ce sujet – ils ont pris cela très au sérieux, et cela depuis des mois », a déclaré un responsable de la Maison Blanche au média.

On sait que les chiens sont chers à Biden, qui a minimisé la couverture médiatique de l’incident de la morsure de Major en 2021.

« C’est un chien adorable – 85 pour cent des gens là-bas l’aiment. … Tout ce qu’il fait, c’est les lécher et remuer la queue », Biden dit Actualités ABC.

🚨 RUPTURE : Le chien « Commander » de Joe Biden a été expulsé de la Maison Blanche après plusieurs incidents de morsures, dont un filmé pic.twitter.com/6l5l7lELq2 – Benny Johnson (@bennyjohnson) 5 octobre 2023

Après les premiers incidents de morsures du commandant, des précautions auraient dû être prises plus tôt pour garantir que le berger allemand cesse son comportement plutôt que de se concentrer sur ce qui pourrait causer les morsures, a déclaré Aaron Taylor, propriétaire du Ridgeside K9, à l’appelant.

« Dans ce cas, nous avons un chien basé sur la protection, protecteur de l’environnement, évidemment territorial, clairement réactif et mordant pour de vrai », a déclaré le propriétaire de l’entreprise de dressage de chiens. « D’accord, maintenant que cela est connu et que nous avons un historique documenté, comment gérons-nous le chien ? Pourquoi il mord, cela n’a pas d’importance car il mordra.

« La question est de savoir pourquoi ne gérons-nous pas, ne contrôlons-nous pas et ne recyclons-nous pas le chien ? Pourquoi ne contrôlons-nous pas et ne gérons-nous pas l’environnement ? Pourquoi le chien est-il en liberté ? Pourquoi a-t-on ordonné aux gens d’ignorer le chien et de ne pas signaler tout contact ? Qui est réellement responsable du chien au quotidien ? Taylor a continué.

Dans un effort pour réduire les incidents de morsures, les agents des services secrets autour de la Maison Blanche seraient alertés par radio des zones à éviter lorsque le chien est à l’extérieur, tandis que certains agents seraient invités à éviter certaines entrées afin de ne pas se heurter au chien. chien, a déclaré à CNN une source proche des services secrets du président.

Mais lorsqu’un chien doit être relogé, cette mesure est finalement due à la façon dont le propriétaire a traité le chien, a déclaré Davis à l’appelant.

« J’ai tellement d’empathie pour n’importe qui, je me fiche de qui il est – et cela arrive tous les jours – qui doit se débarrasser de son chien », a déclaré Davis. « Cela doit être une perte dévastatrice. Parce qu’en fin de compte, vous savez, ou vous devriez savoir en fin de compte, que c’était à cause de vous. Ce n’est pas à cause des services secrets. Ce n’est pas parce que votre chien a fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire. C’est une responsabilité.