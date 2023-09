Biden trolle Trump, « le dernier gars », sur l’emploi, la Chine et les retraites lors de son discours de la fête du Travail

Alors qu’il s’adressait à la section locale 19 des tôliers à Philadelphie, le président Joe Biden a fustigé son rival politique. Donald Trump sur sa politique sans jamais faire référence à son prédécesseur par son nom.

« Nous changeons la situation grâce à vous », M. Biden dit la foule. « Lorsque le dernier gars était ici, vous envoyiez des emplois en Chine. Maintenant, nous ramenons des emplois de Chine.

« Quand le dernier gars était là, vos pensions étaient en danger. Nous avons contribué à économiser des millions de pensions grâce à votre aide », a poursuivi M. Biden, avant de s’en prendre au style de vie luxueux de M. Trump : « Quand le dernier gars était ici, il regardait le monde depuis Park Avenue. Je le regarde depuis Scranton, en Pennsylvanie. Je le regarde depuis Claymont, Delaware.

Il a poursuivi : « Tout au long de ma vie publique, on m’a surnommé « Joe de la classe moyenne ». Je suppose qu’ils ont pensé que ce n’était pas très élogieux. Bien devinez quoi? C’est qui je suis. Cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas sophistiqué parce que vous appartenez à la classe moyenne. Cela signifie que vous travaillez comme un diable.

Le président a ajouté que « l’homme qui a occupé ce poste avant moi n’était que l’un des deux présidents de l’histoire… qui ont quitté leurs fonctions avec moins d’emplois en Amérique que lorsqu’il a été élu. Au fait, savez-vous qui était l’autre ? Herbert Hoover.

Hoover a quitté ses fonctions en 1933 alors que la Grande Dépression s’installait aux États-Unis, à la suite du krach de Wall Street quatre ans plus tôt.

M. Biden a également dit de son prédécesseur « le grand constructeur immobilier, le dernier gars ici – il n’a rien construit ».

Le président s’exprimait avant une grève potentielle du syndicat United Auto Workers (UAW), qui réclame une augmentation des salaires, une semaine de travail plus courte et le rétablissement des retraites traditionnelles de Moteurs générauxStellantis et Gué. Les tensions s’accentuent alors que le contrat entre l’UAW et les trois constructeurs automobiles expirera le 14 septembre.

Concernant la probabilité d’une grève, M. Biden a déclaré lundi : « Je ne pense pas que cela va se produire ».

L’UAW approuvé M. Biden aux élections de 2020, mais ils ne l’ont pas encore fait avant les élections de 2024.

Les attaques de M. Biden sur la vie de luxe de M. Trump surviennent également une semaine après que la procureure générale de New York, Letitia James, a allégué que M. Trump avait frauduleusement gonflé sa valeur nette jusqu’à 2,2 milliards de dollars en un an et des centaines de millions de dollars les autres années sur une période d’un an. décennie. Son bureau poursuit l’ancien président et la Trump Organization ; le procès devrait commencer le 2 octobre.

« En fin de compte, il s’agit d’une affaire de documents, et les documents ne laissent aucun doute » sur le fait que les déclarations sur la situation financière de M. Trump « ne reflètent même pas de loin la ‘valeur actuelle estimée’ de ses actifs tels qu’ils seraient négociés entre eux. des acteurs du marché bien informés », a-t-elle ajouté.