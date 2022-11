Biden travaille sur les liens avec l’Asie du Sud-Est à l’ombre de la Chine

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Le président Joe Biden entame officiellement samedi sa participation à une conférence des nations d’Asie du Sud-Est, cherchant à souligner l’engagement des États-Unis dans la région où une Chine imminente s’efforce également d’étendre son influence.

Les efforts de Biden lors du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est visent à jeter les bases de sa rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping – la première rencontre face à face de la présidence de Biden avec un dirigeant dont la nation que les États-Unis considèrent désormais comme la plus puissant rival économique et militaire.

Les deux dirigeants se rencontreront lundi lors du sommet du G20 qui réunit les dirigeants des plus grandes économies mondiales, qui se tient cette année en Indonésie sur l’île de Bali.

Se rendant à Phnom Penh plus tôt samedi, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que Biden soulèverait des questions telles que la liberté de navigation et la pêche illégale et non réglementée par la Chine avec les dirigeants de l’ASEAN – dans le but de démontrer l’affirmation des États-Unis contre Pékin.

La liberté de navigation fait référence à un différend impliquant la mer de Chine méridionale – où les États-Unis disent qu’ils peuvent naviguer et voler partout où le droit international le permet et la Chine pense que de telles missions sont déstabilisantes. Sullivan a déclaré que les États-Unis ont un rôle clé à jouer en tant que force stabilisatrice dans la région et pour empêcher toute nation de s’engager dans “une intimidation et une coercition soutenues qui seraient fondamentalement défavorables aux nations de l’ASEAN et d’autres pays”.

“Il y a un vrai signal de demande pour cela”, a déclaré Sullivan aux journalistes à bord d’Air Force One samedi. Se référant à la République populaire de Chine, Sullivan a poursuivi : “Je pense que la RPC n’aime peut-être pas ce fait, mais elle le reconnaît et le comprend certainement.”

Une nouvelle initiative liée à ces efforts dont Biden discutera plus tard samedi se concentre sur la sensibilisation maritime – en utilisant spécifiquement les fréquences radio des satellites commerciaux pour mieux suivre la navigation noire et la pêche illégale, a déclaré Sullivan.

La visite de Biden au Cambodge – la deuxième jamais effectuée par un président américain – poursuit les efforts de son administration pour démontrer ses investissements dans le Pacifique Sud, ce qui a été souligné plus tôt cette année lorsque la Maison Blanche a organisé un sommet de l’ASEAN à Washington, le premier du genre. Il a également fait appel à l’un de ses principaux collaborateurs, Yohannes Abraham, en tant qu’envoyé officiel du bloc de 10 pays qui compose l’ASEAN, une autre façon pour la Maison Blanche de souligner cet engagement.

Cette année, l’ASEAN élève les États-Unis au statut de «partenariat stratégique global» – une amélioration largement symbolique de leur relation, mais qui place Washington au même niveau que la Chine, qui a obtenu la distinction l’année dernière.

Biden commencera sa journée à Phnom Penh en rencontrant Hun Sen, le Premier ministre du Cambodge, hôte du sommet régional. Il prendra ensuite la parole lors du sommet annuel États-Unis-ASEAN et participera à la photo de famille traditionnelle avec les dirigeants d’Asie du Sud-Est, et assistera à un dîner de gala organisé par un sommet parallèle au Cambodge axé sur l’Asie de l’Est.

Un autre sujet que Biden abordera est le Myanmar, où la junte militaire a renversé le gouvernement au pouvoir en février 2021 et arrêté sa dirigeante démocratiquement élue, Aung San Suu Kyi. Pendant son séjour à Phnom Penh, le président discutera avec d’autres dirigeants de la manière dont ils peuvent “se coordonner plus étroitement pour continuer à imposer des coûts et à augmenter la pression” sur l’armée, a déclaré Sullivan, alors qu’elle continue de réprimer le peuple du Myanmar, qui s’était progressivement dirigé vers un forme de gouvernance démocratique avant le coup d’État.

Biden participera dimanche aux réunions au sommet de l’Asie de l’Est, y compris une réunion avec les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon, avant de partir pour le sommet du G20 à Bali.

Seung Min Kim et Zeke Miller, Associated Press