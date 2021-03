Le président Biden parle à la nation de la pandémie de Covid-19 lors d’un discours aux heures de grande écoute de la East Room de la Maison Blanche le 11 mars | Andrew Harnik / AP

Biden a marqué un sombre anniversaire mais a de l’espoir pour l’avenir dans son premier discours aux heures de grande écoute.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il voyait la vie en Amérique revenir à un semblant de normale post-pandémique d’ici le 4 juillet, prédisant que Les Américains pourront se rassembler en toute sécurité en petits groupes pour célébrer le jour de l’indépendance.

«Après cette longue et difficile année, cela fera de ce jour de l’indépendance quelque chose de vraiment spécial», a-t-il déclaré lors de son premier discours public majeur aux heures de grande écoute en tant que président jeudi soir. «Là où nous marquons non seulement notre indépendance en tant que nation, mais nous commençons à marquer notre indépendance de ce virus.»

Le discours du président a marqué l’anniversaire d’une année sombre: près de 30 millions d’Américains ont été infectés par Covid-19, et plus de 530000 en sont morts, dépassant le bilan des guerres mondiales I et II, plus la guerre du Vietnam et 9 / 11. Biden a déclaré qu’il portait une carte mise à jour avec le nombre de morts de la nation au dos de son emploi du temps.

«Même si c’était différent pour tout le monde, nous avons tous perdu quelque chose», a déclaré Biden, parlant des familles qui ont perdu des êtres chers et ne pouvaient pas dire au revoir en personne, de ceux qui ont perdu leur emploi et de millions de personnes vivant dans l’isolement pendant des mois. «Une souffrance collective. Un sacrifice collectif. Une année remplie de pertes de vies et de pertes de vies pour nous tous. »

À mi-chemin de ses 100 premiers jours et quelques heures après avoir signé le plan de sauvetage américain – un projet de loi de 1,9 billion de dollars qui consacre de l’argent à la distribution de vaccins, aux contrôles de relance, aux tests, à la réouverture de l’école, au chômage et plus encore – dans la loi, Biden était prêt à promettre mieux jours à venir.

«Trouver de la lumière dans les ténèbres est une chose très américaine à faire. En fait, c’est peut-être la chose la plus américaine que nous faisons », a-t-il déclaré.



Mandel Ngan / AFP via Getty Images Le président Biden signe le plan de sauvetage américain dans le bureau ovale le 11 mars.

Le président a présenté un plan détaillé pour obtenir plus de vaccins dans les armes; Biden utilise son autorité présidentielle par le biais du ministère de la Santé et des Services sociaux pour diriger les États, les tribus et les territoires afin de rendre tous les adultes éligibles au vaccin Covid-19 au plus tard le 1er mai, «des mois avant la date prévue». Le plan de Biden n’a pas encore de date pour vacciner les enfants.

Les responsables de l’administration ont annoncé qu’ils augmenteraient le nombre d’endroits où les Américains pourraient se faire vacciner, ainsi que le nombre de personnes qui pourraient administrer des vaccins. Les dentistes, les vétérinaires, les étudiants en médecine et les ambulanciers paramédicaux seraient tous considérés comme des vaccinateurs. L’administration lancera également un site Web pour aider les Américains à trouver des vaccins à proximité. La Maison Blanche de Biden se concentrera également sur la réouverture des écoles, aidée par les 130 milliards de dollars du projet de loi de relance récemment adopté.

Biden fait un gros pari que les Américains ont soif que le gouvernement soit plus impliqué dans leur vie au milieu de la pandémie, pas moins. Sa vision est celle du gouvernement en tant que force du bien, plutôt que l’ère du gouvernement de chacun pour soi qui prévaut depuis les années 1980.

«Écoutez, nous savons ce que nous devons faire pour vaincre ce virus», a déclaré Biden. « Dire la vérité. Suivez les scientifiques – la science. Travailler ensemble. Faites confiance à notre gouvernement pour qu’il remplisse sa fonction la plus importante, qui est de protéger le peuple américain.

La Maison Blanche a souvent décrit la lutte contre le virus comme un effort «en temps de guerre», car Covid-19 a fait des ravages énormes sur le public américain – impactant de manière disproportionnée les communautés noires et brunes. Biden en a fait écho jeudi soir.

«C’est vraiment un effort national, tout comme nous l’avons vu pendant la Seconde Guerre mondiale», a-t-il déclaré, suppliant les Américains de se faire vacciner et de continuer à porter des masques. «Je ne céderai pas tant que nous n’aurons pas vaincu ce virus, mais j’ai besoin de vous. J’ai besoin que chaque Américain fasse sa part.

La date du 4 juillet de Biden n’est pas une réouverture complète

Le 4 juillet est en quelque sorte une date d’ouverture douce pour la Maison Blanche; Les responsables de l’administration ont souligné qu’ils ne considèrent pas cette date comme celle à laquelle le pays devrait être complètement rouvert, avec des personnes retournant dans leurs bureaux ou de grands événements tels que des concerts ou des événements sportifs se déroulant à pleine capacité. Les hauts responsables de l’administration ont également souligné que le public devrait faire sa part pour freiner la propagation des variantes, en continuant à masquer et à éloigner socialement tout au long du printemps et une partie de l’été.

«Le président parlera de petits rassemblements comme un barbecue dans votre cour dans votre quartier. Il sera clair que cela ne signifie pas de grands événements où de nombreuses personnes se rassemblent », a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes, ajoutant:« Cela dépend des progrès que nous faisons en matière de vaccination. »

À la mi-mars, près de 330 millions de doses de vaccin avaient été administrées, et les responsables de l’administration ont révisé leurs projections de faire vacciner chaque adulte de la fin de l’été à la fin du mois de mai. Environ 2,2 millions de personnes sont vaccinées chaque jour; si ce rythme se poursuit, les États-Unis pourraient voir la vie revenir à une normale d’avant Covid d’ici l’été, a récemment déclaré le Dr Anthony Fauci à McClatchy.

Parallèlement à l’adoption de l’American Rescue Plan, l’administration Biden met également l’accent sur la réouverture des écoles en toute sécurité. Le projet de loi de secours de Covid contenait 130 milliards de dollars pour obtenir des fournitures pour répondre aux directives des Centers for Disease Control and Prevention pour la réouverture, ainsi que pour la mise en œuvre d’un dépistage régulier.

Biden a également pris du temps dans son discours pour repousser une vague de harcèlement et, dans certains cas, de violence contre les Américains d’origine asiatique après que le président de l’époque, Donald Trump, ait passé des mois. utiliser des noms racistes pour le virus et en l’associant aux Américains d’origine asiatique, comme l’a rapporté Li Zhou de Vox.

«Trop souvent, nous nous sommes retournés les uns contre les autres. Un masque, la chose la plus simple à faire pour sauver des vies. Parfois, cela nous divise », a déclaré Biden. «Les États se sont opposés. Au lieu de travailler les uns avec les autres. Crimes haineux vicieux contre les Américains d’origine asiatique qui ont été attaqués, harcelés, blâmés et bouc émissaire. »

« C’est faux. Ce n’est pas américain. Et cela doit s’arrêter », a-t-il ajouté.

Le coronavirus a façonné l’agenda de Biden

Le retour du pays à la normale a toujours été le principe directeur de Biden. Lorsqu’il a annoncé qu’il se présentait à la présidence en mai 2019, il a présenté sa candidature comme un retour à une normalité post-Trump. Mais lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé les États-Unis en mars 2020, et dans les mois suivants, Biden et ses collaborateurs ont réalisé que leur plus grand défi n’était pas de ramener le pays là où il était avant Trump – c’était de quitter le pays fondamentalement. plus forts et plus égaux qu’ils ne l’ont trouvé.

«Il ne suffisait pas de revenir à la normale pré-pandémie et pré-Trump», m’a dit le sondeur de campagne de Biden, John Anzalone. «Nous devions faire mieux en termes d’égalité de ces choses. [It] était un ensemble de défis différent de celui que nous avons un président qui n’est pas présidentiel.

Biden et ses collaborateurs pariaient que le public voulait un gouvernement discrètement capable – un gouvernement qui n’était pas régi par des tweets erratiques, et que le peuple américain pourrait même oublier de temps en temps. Mais tout au long de sa campagne présidentielle, la pandémie de Covid-19 et la réponse ratée de Trump ont convaincu Biden que sa présidence devait marquer profondément.



Andrew Harnik / AP «Trouver de la lumière dans les ténèbres est une chose très américaine à faire. En fait, c’est peut-être la chose la plus américaine que nous faisons », a déclaré le président Biden lors d’un discours aux heures de grande écoute jeudi soir.

« Biden a été très clair: revenir là où nous étions place la barre beaucoup trop bas », a déclaré Jared Bernstein, qui siège maintenant au Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, à Vox. «Tout comme FDR a été confronté à une crise structurelle d’insécurité économique, nous sommes à un endroit similaire. Le vice-président reconnaît que l’ampleur de l’échec du marché ici n’est pas quelque chose que vous pouvez résoudre avec un pansement et que des réformes structurelles sont nécessaires. »

Ce qui pourrait prendre plus de temps – et vers quoi l’administration Biden se tournera ensuite – est de remettre complètement l’économie du pays sur les rails. Le point de vue de l’administration de Biden le projet de loi de relance majeur qui vient d’être adopté comme salve d’ouverture pour ramener le pays au plein emploi dès que possible et ouvrir les écoles du pays.

La Maison Blanche de Biden et les législateurs commencent déjà à esquisser les paramètres de ce qui suivra dans le programme du président Build Back Better, qui comprendra probablement un ensemble d’infrastructures vertes parmi de nombreux autres points.

Mais d’ici là, ils se concentreront sur la vaccination de millions d’Américains supplémentaires.

«Nous avons fait tellement de progrès», a déclaré Biden. «Ce n’est pas le moment de lâcher prise.»