Biden tombe à la cérémonie de remise des diplômes de l’US Air Force Academy

Le président Joe Biden a fait une chute face à face jeudi après avoir trébuché sur un obstacle sur scène à l’Air Force Academy du Colorado, mais il est apparu indemne.

Biden, 80 ans, qui avait prononcé le discours d’ouverture aux diplômés de l’académie militaire, venait de serrer la main d’un cadet et avait commencé à regagner son siège lorsqu’il est tombé.

Le personnel de l’Air Force l’a aidé à reculer et il ne semblait pas avoir besoin d’aide supplémentaire.

En se levant, Biden a pointé l’objet qui avait apparemment attrapé son pied. Cela ressemblait à un petit sac de sable noir sur la scène.

Le directeur des communications de la Maison Blanche, Ben LaBolt, a tweeté peu de temps après qu' »il va bien. Il y avait un sac de sable sur scène pendant qu’il se serrait la main ».

Biden est la personne la plus âgée de tous les temps à la présidence et brigue un second mandat aux élections de 2024. Son rapport médical officiel de cette année l’a déclaré en bonne forme physique et il fait régulièrement de l’exercice.

En novembre 2020, peu de temps après avoir remporté son élection contre le président sortant Donald Trump, Biden s’est cassé le pied en jouant avec un chien de compagnie.

