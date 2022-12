Biden to Dems: Supprimer les caucus, promouvoir la diversité dans le primaire

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les démocrates devraient abandonner les caucus «restrictifs» et se déplacer pour défendre la diversité dans l’ordre de leur calendrier primaire présidentiel, portant un coup dur au statut de l’Iowa depuis des décennies en tant que premier État votant.

Dans une lettre adressée à la branche régulatrice du Comité national démocrate, Biden ne mentionne pas les États spécifiques qu’il aimerait voir passer en premier. Mais il a dit aux démocrates qu’il aimerait voir la Caroline du Sud passer en tête du calendrier, selon trois personnes familières avec sa recommandation qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées.

Il recommande que le Michigan et la Géorgie s’installent dans les cinq premiers États, en remplacement de l’Iowa, selon deux de ces personnes.

La lettre arrive alors que le comité des règles du DNC se réunit vendredi à Washington pour envisager de bouleverser le calendrier des primaires présidentielles à partir de 2024. Si le comité d’élaboration des règles suit les recommandations du président, comme on s’y attend généralement, ce serait un bouleversement majeur pour une primaire. calendrier, qui avait débuté avec les caucus de l’Iowa, suivi par le New Hampshire tenant la première primaire du pays.

“Pendant des décennies, les électeurs noirs en particulier ont été l’épine dorsale du Parti démocrate mais ont été repoussés au début du processus primaire”, a écrit le président dans une lettre sur du papier à lettres personnel qui ne portait pas le sceau de la Maison Blanche. «Nous comptons sur ces électeurs lors des élections, mais nous n’avons pas reconnu leur importance dans notre calendrier de nomination. Il est temps d’arrêter de prendre ces électeurs pour acquis et de leur donner une voix plus forte et plus précoce dans le processus.

Il a ajouté: “Notre parti ne devrait plus autoriser les caucus dans le cadre de notre processus de nomination.”

Cela signifie que l’Iowa est probablement sur le point de perdre une position qu’il occupe depuis plus de quatre décennies après que des effondrements techniques ont entaché les résultats des caucus de 2020. Il y a également eu une plus grande pression du parti pour laisser passer un État plus diversifié en premier.

La Caroline du Sud revêt une importance particulière pour Biden: sa victoire lors de la première primaire de l’État dans le Sud en 2020 a lancé sa campagne présidentielle sur le chemin de l’investiture démocrate.

Les conseils de Biden ont suscité la colère dans le New Hampshire, où la loi de l’État l’oblige à organiser la première primaire du pays.

La sénatrice démocrate du New Hampshire, Jeanne Shaheen, a publié une déclaration fustigeant « la décision à courte vue de la Maison Blanche ». La sénatrice démocrate du New Hampshire, Maggie Hassan, a déclaré dans un communiqué: “Je m’oppose fermement à la proposition profondément erronée du président, mais ne vous y trompez pas, la loi du New Hampshire est claire et notre primaire continuera d’être la première de la nation.”

Kinnard a rapporté de Columbia, SC L’écrivain de l’Associated Press Steve Peoples à New York a contribué à ce rapport.

Zeke Miller, Meg Kinnard et Will Weissert, Associated Press