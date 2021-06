Biden tiendra une réunion sur le plan d’infrastructure cette semaine

Le président Joe Biden s’attend à rencontrer les législateurs cette semaine alors qu’un groupe de démocrates et de républicains tente de forger un plan d’infrastructure qui pourrait passer par le Congrès avec un soutien bipartite, a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Au moins 21 sénateurs des deux partis ont soutenu un cadre qui vise à dépenser environ 1 000 milliards de dollars pour les transports, le haut débit et les systèmes d’approvisionnement en eau. Biden et les dirigeants démocrates du Congrès ont soulevé des questions sur la façon dont les législateurs envisagent de payer pour le plan, tandis que les libéraux l’ont qualifié d’inadéquation pour lutter contre le changement climatique.

Les pourparlers du président cette semaine pourraient marquer un dernier effort pour trouver un compromis avant que les démocrates n’essaient d’adopter eux-mêmes un plan d’infrastructure tentaculaire. Alors que les discussions entre les démocrates et les républicains avancent, le parti de Biden a entamé le processus de rédaction d’une résolution budgétaire qui leur permettrait d’adopter un projet de loi sans les votes du GOP.

Un accord bipartite pourrait désormais dépendre de la capacité de la Maison Blanche et des républicains à trouver un compromis sur le financement et de ce que les dirigeants démocrates promettent aux progressistes sceptiques qu’ils peuvent adopter dans le cadre d’un projet de loi distinct. Biden ne soutiendra pas une augmentation potentielle des taxes sur l’essence ou des frais de kilométrage des véhicules – des sources de revenus ont flotté dans le cadre des pourparlers bipartites – car ils rompraient sa promesse de ne pas augmenter les impôts des personnes gagnant moins de 400 000 $ par an, a déclaré Psaki aux journalistes lundi.

« C’est un non-starter pour lui, » dit-elle.

Psaki a ajouté que Biden soutient le renforcement de l’application de l’IRS pour garantir que les riches n’évitent pas les impôts existants. Cela répondrait à une demande républicaine de ne pas réviser les réductions d’impôt du GOP 2017, a-t-elle déclaré.

Biden a initialement appelé à augmenter le taux d’imposition des sociétés à 28% pour payer son plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars.

Les désaccords sur la portée de la proposition et sur la manière de la payer menacent de faire trébucher le plan bipartite au Sénat. Le sénateur Bernie Sanders, un indépendant du Vermont qui se réunit avec les démocrates, a déclaré dimanche qu’il ne soutiendrait pas une taxe sur l’essence plus élevée ou des frais de kilométrage des véhicules électriques dans le cadre d’un projet de loi sur les infrastructures.

« L’une des préoccupations que j’ai au sujet du projet de loi bipartite est de savoir comment ils vont payer pour leurs propositions, et ils ne sont pas encore clairs », il a dit « Rencontrez la presse. » « Je ne sais pas encore s’ils le savent, mais une partie de la spéculation consiste à augmenter une taxe sur l’essence, que je ne soutiens pas, une redevance sur les véhicules électriques, la privatisation des infrastructures. Ce sont des propositions que je ne soutiendrais pas. »

Le groupe bipartite pourrait envisager d’exclure une augmentation de la taxe sur l’essence du plan, a déclaré dimanche à « Meet the Press » le sénateur Rob Portman, un républicain de l’Ohio et l’un des négociateurs. Il a déclaré que l’administration Biden « devra présenter d’autres idées sans augmenter les impôts ».

Pendant ce temps, les démocrates, dont le sénateur Ed Markey du Massachusetts, ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas un projet de loi qui n’inclurait pas davantage de fonds pour lutter contre le changement climatique. Lundi, il a déclaré à MSNBC qu’il « ne peut pas soutenir un accord qui n’a pas le climat en son centre ».

Certains démocrates ont signalé que le parti pourrait essayer d’adopter un projet de loi plus large qui aborde le changement climatique sans républicains après que le Congrès aura approuvé un plan d’infrastructure bipartite. Markey a déclaré qu’il aurait besoin « d’une garantie absolue que le climat est traité » dans un deuxième projet de loi afin de soutenir le cadre bipartite.

Onze républicains ont déclaré qu’ils soutenaient le plan. Dans le Sénat également divisé, un seul démocrate pouvait s’y opposer pour qu’il remporte les 60 voix nécessaires pour surmonter une obstruction.

Le plan présenté par les sénateurs démocrate et républicain se concentre sur ce que le GOP a appelé l’infrastructure physique. Biden et son parti ont fait pression pour adopter des politiques comprenant la prise en charge des membres de la famille à charge et la modernisation des logements et des écoles dans le cadre de leurs plans d’infrastructure, affirmant qu’elles sont nécessaires pour stimuler l’économie.

Si les démocrates ne parviennent pas à conclure un accord avec le GOP, ils pourraient aller de l’avant avec une proposition de plusieurs milliards de dollars qui non seulement améliorerait les transports, les services publics et le haut débit, mais accélérerait également l’adoption d’une énergie propre, développerait la garde d’enfants et stimulerait les programmes de formation professionnelle. Pour réussir, les 50 démocrates du Sénat devraient voter pour ce projet de loi.

Au moins un démocrate, le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, a insisté pour adopter un projet de loi sur les infrastructures avec les voix des républicains. On ne sait pas s’il soutiendrait un projet de loi de réconciliation distinct si le Congrès adoptait un plan d’infrastructure initial avec un soutien bipartite.

