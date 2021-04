Le président Joe Biden rencontrera les membres bipartis du Congrès lundi alors qu’il tente de vendre son plan d’infrastructure de plus de 2000 milliards de dollars, a déclaré vendredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Le Congrès reviendra à Washington la semaine prochaine pour la première fois depuis que Biden a dévoilé sa proposition, qui injecterait de l’argent dans les routes, les ponts, les aéroports, le haut débit, les véhicules électriques, le logement et la formation professionnelle, tout en augmentant le taux d’imposition des sociétés à 28%. Le président fait face à un slog pour faire passer le projet de loi à la Chambre et au Sénat, où les démocrates détiennent une faible majorité et les républicains sont sceptiques quant à un énorme programme de dépenses.

Biden soulignera lundi « la nécessité d’un investissement audacieux et unique en Amérique pour mettre des millions de personnes au travail », a déclaré Psaki. Elle a ajouté que l’administration prévoit de publier une liste des participants lundi.

Depuis le dévoilement de son plan, Biden a déclaré qu’il écouterait les commentaires de «tout républicain qui souhaite y parvenir». La réunion commencera l’effort du président pour entendre le GOP – même si les différences entre les visions des parties pour un projet de loi d’infrastructure peuvent les empêcher de travailler ensemble.