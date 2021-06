Biden tiendra une conférence de presse en solo après Poutine, évitant les risques d’erreurs tout en partageant la scène et en gardant le contrôle du récit – RT USA News

Le président Joe Biden tiendra une conférence de presse en solo à l’issue de son sommet du 16 juin à Genève avec le président Vladimir Poutine, évitant ainsi le risque de maladresse en partageant la scène avec son homologue russe.

« Nous nous attendons à ce que cette réunion soit franche et directe, et une conférence de presse en solo est le format approprié pour communiquer clairement avec la presse libre les sujets qui ont été soulevés lors de la réunion – à la fois en termes de domaines sur lesquels nous pouvons être d’accord et dans les domaines où nous ont des préoccupations importantes », un responsable de la Maison Blanche a déclaré aux journalistes samedi lors de la réunion du G7 à Carbis Bay, en Angleterre.





Cette approche permettra à Biden, 78 ans, d’éviter d’avoir des désaccords ouverts avec Poutine devant la presse, ainsi que d’empêcher le dirigeant russe de 68 ans de diriger la conversation. Cela empêchera également les interactions embarrassantes ou controversées, comme lorsque l’ancien président Donald Trump a été écorché après sa rencontre en 2018 avec Poutine à Helsinki pour avoir pris parti pour son homologue russe sur les allégations selon lesquelles le Kremlin n’est pas intervenu dans l’élection présidentielle américaine.

Le sommet de Genève intervient à un moment où les relations américano-russes sont – selon les termes de Poutine, plus tôt cette semaine – au « point le plus bas de ces dernières années ». Biden a déclaré qu’il souhaitait poursuivre un « relation stable et prévisible » avec Moscou, mais il viendra en Suisse armé d’accusations selon lesquelles la Russie serait responsable des récentes attaques de ransomware contre les infrastructures américaines, et il cherchera probablement à continuer à se présenter à la presse comme étant dur avec le Kremlin.

Au-delà des attaques de piratage, les points de discussion controversés peuvent inclure des allégations de violations des droits de l’homme des deux côtés, le contrôle des armes nucléaires et le conflit en Ukraine. Biden pourrait également ressasser les allégations d’ingérence russe dans les élections américaines.

« Les États-Unis réagiront de manière solide et significative si le gouvernement russe se livre à des activités nuisibles », Biden a déclaré aux journalistes lors de la réunion du G7.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré samedi à TASS que Poutine tiendrait sa propre conférence de presse après le sommet, s’adressant aux reporters du Kremlin et à d’autres journalistes. S’adresser à la presse séparément est « la pratique du côté américain », a-t-il ajouté, insistant sur le fait que cela ne reflétait pas de sombres attentes pour la réunion.

Poutine, alors Premier ministre de Russie, a rencontré pour la dernière fois Biden, alors vice-président du président Barack Obama, en 2011. Bien que Biden ait une vaste expérience en politique étrangère, les sommets avec les commandants en chef américains sont un vieux chapeau pour Poutine. Biden deviendra le cinquième président américain à rencontrer Poutine depuis 1999.





