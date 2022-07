Biden teste négatif pour Covid – RT World News

Le président américain a apparemment secoué le coronavirus après cinq jours d’isolement

Le président américain Joe Biden a été testé négatif au Covid-19 mardi soir, a annoncé mercredi son médecin. Biden, qui a attrapé le virus bien qu’il ait reçu un total de quatre doses de vaccin, n’avait souffert que de symptômes bénins.

Le président a tweeté une photo d’un test négatif mercredi matin, annonçant qu’il irait “retour à l’Ovale [Office].” Dans une note à l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, le médecin Kevin O’Connor a écrit que les symptômes de Biden avaient été “s’améliorent régulièrement et sont presque complètement résolus.”

O’Connor a ajouté que Biden continuerait à porter un masque pendant 10 jours “Chaque fois qu’il est avec les autres.”

Le dirigeant américain a été testé positif au Covid-19 jeudi dernier, bien qu’il ait été entièrement vacciné et qu’il ait reçu deux rappels. Il a été traité avec le médicament antiviral Paxlovid de Pfizer et a ressenti une légère toux et des courbatures. Le symptôme le plus visible de l’infection de Biden était une voix rauque, qui a pu être entendue lors d’une réunion à distance vendredi avec ses conseillers économiques.

Paxlovid a été identifié comme étant à l’origine d’un “rebond” infection chez le tsar du coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, qui a pris le médicament lors de son propre combat contre Covid-19 en mai. O’Connor a reconnu le risque d’une telle réinfection à Biden, écrivant mercredi que le président “augmentera sa cadence de test, à la fois pour protéger les personnes qui l’entourent et pour assurer une détection précoce de tout retour de réplication virale.”

Lors d’un briefing aux journalistes mercredi, Biden a exhorté les Américains à se faire vacciner et à porter des masques à l’intérieur pour éviter l’infection. Cependant, il a ajouté que « La réalité est que… beaucoup d’entre nous vont encore attraper Covid même si nous prenons des précautions.