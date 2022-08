Biden teste négatif pour COVID après un cas de “rebond”

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

Le président américain Joe Biden a été testé négatif pour COVID-19[feminine] samedi, une semaine après avoir été testé positif dans un cas de “rebond”.

“Le président continue de se sentir très bien”, a déclaré le médecin de la Maison Blanche Kevin O’Connor dans Un mémoajoutant que Biden continuerait à s’isoler en attendant un deuxième test négatif, “par prudence”.

Biden, qui est entièrement vacciné et doublement boosté, a d’abord été testé positif au COVID le 21 juillet et a commencé à prendre Paxlovide, un médicament oral utilisé pour prévenir les cas graves. Il n’a ressenti que de légers symptômes de coronavirus, notamment un nez qui coule, de la fatigue et une toux occasionnelle. Le 25 juillet, O’Connor dit les symptômes de Biden avait «presque complètement résolu» et le 27 juillet, le médecin a déclaré que Biden avait terminé son cours de cinq jours de Paxlovid et avait testé négatif pour la première fois la nuit précédente.

Mais le 30 juillet (samedi dernier) Biden a de nouveau été testé positif, bien qu’aucun symptôme ne soit réapparu et O’Connor a déclaré qu’aucun traitement supplémentaire n’était nécessaire. O’Connor a déclaré à l’époque que Biden avait testé plus fréquemment le coronavirus en raison de la possibilité d’une récidive de COVID suite à son traitement avec Paxlovid.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré dans un consultatif plus tôt cette année qu’un petit nombre de participants à un essai clinique de Paxlovid avaient obtenu des résultats de test positifs après un test négatif. L’agence a déclaré que dans ces cas, la récurrence de la maladie s’est améliorée ou résolue sans traitement supplémentaire en trois jours en moyenne.

Samedi, O’Connor a déclaré que la santé de Biden avait été surveillée quotidiennement depuis le résultat positif du test de rebond.

La nouvelle de Biden survient au milieu des inquiétudes concernant Omicron BA.5la nouvelle variante extrêmement contagieuse du COVID.

Lire la suite: Ce que nous savons sur Omicron BA.5

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.