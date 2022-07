Biden teste à nouveau positif pour COVID-19 – seulement 3 jours après avoir été autorisé à sortir de l’isolement

Le président américain Joe Biden a de nouveau été testé positif au COVID-19 samedi, un peu plus de trois jours après avoir été autorisé à sortir de l’isolement du coronavirus, a déclaré la Maison Blanche, dans un rare cas de “rebond” après un traitement avec un médicament antiviral.

Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Kevin O’Connor, a déclaré dans une lettre que Biden “n’a connu aucune réapparition de symptômes et continue de se sentir assez bien”.

Conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention, Biden entrera à nouveau en isolement pendant au moins cinq jours. L’agence affirme que la plupart des cas de rebond restent bénins et qu’aucune maladie grave au cours de cette période n’a été signalée.

Le test positif de Biden est survenu deux heures seulement après que la Maison Blanche a annoncé une visite présidentielle au Michigan mardi prochain pour souligner l’adoption d’un projet de loi visant à promouvoir la fabrication domestique de haute technologie. Biden devait également se rendre chez lui à Wilmington, Del., dimanche matin, où la première dame Jill Biden séjournait pendant que le président était positif. Les deux voyages ont été annulés car Biden est retourné à l’isolement.

Biden, 79 ans, a été traité avec le médicament antiviral Paxlovid et a été testé négatif pour le virus mardi et mercredi. Il a ensuite été autorisé à quitter l’isolement tout en portant un masque à l’intérieur. Ses tests positifs le placent parmi la minorité de ceux à qui le médicament a été prescrit pour faire l’expérience d’un cas de rebond du virus.