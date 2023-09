Biden termine sa visite au Vietnam en discutant avec des chefs d’entreprise et en visitant un mémorial à John McCain

HANOI, Vietnam (AP) — Le président Joe Biden terminait lundi sa visite au Vietnam, rencontrant des responsables du gouvernement vietnamien et des chefs d’entreprise et mettant en lumière les nouveaux accords et partenariats entre les deux pays. Il visitera également un mémorial de Hanoï en l’honneur de son défunt ami et collègue, le sénateur John McCain, qui a été détenu pendant plus de cinq ans comme prisonnier pendant la guerre du Vietnam.

Biden a rencontré le Premier ministre Phạm Minh Chính, qui a également accompagné Biden lors d’une visite rapide à une réunion de chefs d’entreprise. Biden s’est également entretenu avec le président Võ Văn Thưởng, qui a accueilli le président américain pour un déjeuner d’État officiel.

Biden a parlé du renforcement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs et de l’engagement de son administration en faveur d’un Pacifique ouvert.

« Mon message aujourd’hui est assez simple. Continuons comme ça », a déclaré Biden aux PDG. « Nous devons développer et dynamiser notre collaboration. Nous devons forger de nouveaux partenariats. »

Le Premier ministre a également souligné la nécessité d’améliorer la coopération et a déclaré que « le ciel est la limite » pour l’expansion des relations entre les États-Unis et le Vietnam.

« Nous souhaitons sincèrement recevoir un engagement politique fort de la part du gouvernement américain, y compris de vous, Monsieur le Président, qui avez une grande affection pour le Vietnam », a déclaré le Premier ministre.

Les points forts des accords majeurs annoncés par la Maison Blanche lors de la toute première visite de Biden au Vietnam incluent l’accord de 7,5 milliards de dollars entre la société américaine Boeing et Vietnam Airlines pour l’achat d’environ 50 avions et les projets d’Amkor Technology, basée en Arizona, pour une usine de 1,6 milliard de dollars dans la province de Bac Ninh. .

La Maison Blanche a également déclaré que l’administration aiderait « à renforcer la capacité vietnamienne à lutter contre la criminalité transnationale régionale et internationale », notamment en ciblant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. La Chine est aux prises avec des conflits territoriaux de longue date avec le Vietnam, ainsi qu’avec les Philippines, la Malaisie et Brunei, alors que Pékin revendique les eaux de la zone économique exclusive des autres pays.

Biden est arrivé dimanche au Vietnam et a rencontré Nguyễn Phú Trong, secrétaire général du Parti communiste vietnamien. Trong a officiellement annoncé que le Vietnam avait élevé les États-Unis au rang de partenaire stratégique global le plus élevé. Biden a déclaré que ce changement démontrait à quel point les relations bilatérales avaient évolué depuis le « passé amer » de la guerre du Vietnam.

Dans le même temps, Biden a insisté sur le fait que sa visite d’environ 24 heures n’avait pas pour but de déclencher une « guerre froide » avec la Chine, mais faisait partie d’un effort plus large visant à améliorer la stabilité mondiale en établissant des relations dans toute l’Asie, y compris avec le Vietnam, à un moment donné. période de tensions avec Pékin.

Biden terminait son voyage au mémorial John Sidney McCain III, près de l’endroit où, en tant que lieutenant-commandant de la Marine âgé de 31 ans, son bombardier en piqué Skyhawk a été abattu par les Nord-Vietnamiens.

McCain est descendu de l’avion en parachute et a atterri dans un lac à Hanoï, au Nord-Vietnam. Il s’est cassé les deux bras et une jambe lors de la chute, a été traîné hors de l’eau par une foule en colère et a été battu et frappé à la baïonnette.

L’incident déchirant de 1967 a marqué le début d’une épreuve de plus de cinq ans qui est devenue un moment déterminant pour le futur sénateur républicain de l’Arizona et double candidat à la présidentielle.

Après six semaines d’hospitalisation, McCain, qui avait perdu environ un tiers de son poids, a été transféré dans une cellule de prison. Après un bref séjour en cellule, McCain, fils et petit-fils d’amiraux quatre étoiles, a commencé deux années en isolement cellulaire dans une pièce de 3 mètres sur 3.

À un moment donné, les ravisseurs de McCain lui ont demandé s’il voulait rentrer chez lui, mais c’était une question piège. Le code de conduite de l’armée américaine exigeait que les prisonniers soient libérés dans l’ordre de leur détention. Les Nord-Vietnamiens voulaient faire semblant de libérer McCain dès que son père prenait le commandement du Pacifique. McCain a refusé.

Pendant quatre jours après avoir refusé sa libération, McCain a été battu toutes les deux à trois heures par 10 gardes. Rempli de pensées suicidaires, McCain s’est effondré et a accepté de signer une déclaration de propagande anti-américaine confessant des « crimes noirs ». Il écrivit plus tard : « J’avais appris ce que nous avons tous appris là-bas : chaque homme a son point de rupture. J’avais atteint le mien.

C’était la dernière fois que McCain s’effondrait. Il a refusé de signer toute autre déclaration ou de rencontrer des militants anti-guerre américains en visite. Finalement, McCain a été retiré de l’isolement et mêlé à d’autres prisonniers de guerre américains. Il fut libéré le 14 mars 1973.

McCain est rentré chez lui, a pris sa retraite de la Marine en 1981, a déménagé en Arizona et s’est lancé dans une carrière politique. Il a été élu à la Chambre des représentants en 1982 et, en 1986, au Sénat, où lui et Biden étaient collègues. Malgré son expérience au Vietnam, McCain était un ardent défenseur du rétablissement des relations diplomatiques avec le pays qui l’avait si gravement maltraité.

Il a brigué l’investiture républicaine à la présidentielle en 2000 et 2008, sans y parvenir à chaque fois. Il est décédé d’un cancer du cerveau en 2018. Biden a prononcé un éloge funèbre émouvant lors des funérailles de McCain en Arizona.

Sur le chemin du retour vers Washington, Biden s’arrêtait à la base commune Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska, pour s’adresser aux militaires, aux premiers intervenants et à leurs familles à l’occasion du 22e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 contre New York, Washington et Pennsylvanie.

Josh Boak et Aamer Madhani, Associated Press