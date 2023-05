Biden termine le sommet du G-7 sur la crise du plafond de la dette chez lui

Commentez cette histoire Commentaire

HIROSHIMA, Japon – Lors de sa dernière apparition avant de quitter le sommet du Groupe des Sept ici, le président Biden a d’abord abordé le problème qui a perturbé le voyage avant même qu’il ne commence : la crise de la dette imminente chez lui. « Avant de passer au travail important que nous avons accompli ici au G-7, je veux prendre quelques minutes pour aborder les négociations budgétaires que je rentre chez moi », a déclaré Biden au début de sa conférence de presse.

Le président s’est ensuite plongé dans les détails des négociations – reprochant aux républicains de ne pas s’écarter de leurs «positions extrêmes», vantant les efforts de son administration pour réduire les coûts et essayant de percer l’argument des républicains sur les réductions de dépenses.

« Il est temps pour les républicains d’accepter qu’il n’y a pas d’accord bipartite à conclure uniquement – uniquement – à leurs conditions partisanes », a déclaré Biden. « Ils doivent aussi déménager. »

Il n’y a pas d’accord final sur le plafond de la dette. Mais déjà, les législateurs n’aiment pas ça.

Biden a prévu cette semaine un voyage dans trois pays à travers l’Indo-Pacifique, dans l’intention de rallier des alliés contre l’influence économique et politique croissante de la Chine dans la région et dans le monde. Mais alors que le président rentrait à Washington dimanche, quatre jours plus tôt que prévu initialement, il était clair que l’objectif était bloqué.

À chaque tournant, Biden a été confronté à des questions – de la part de journalistes et d’autres dirigeants étrangers – sur la crise du plafond de la dette à Washington qui menace de bouleverser l’économie mondiale. Ajoutez à cela l’apparition surprise en personne du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet du G-7, qui a immédiatement éclipsé d’autres sujets à l’ordre du jour des dirigeants.

Le double développement a finalement relégué au second plan les progrès réalisés par les dirigeants alliés en acceptant de renforcer leur rhétorique contre la Chine. Et après que Biden ait abandonné les arrêts prévus en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie pour retourner à Washington en raison de l’impasse du plafond de la dette, il n’a eu que peu d’occasions d’élever à nouveau la Chine pendant le voyage.

Ce fut une expérience familière pour Biden. Les événements nationaux ont régulièrement éclipsé ses voyages à l’étranger et ses efforts pour se concentrer sur les priorités mondiales. Le sommet du G-7 de l’année dernière, par exemple, a eu lieu quelques jours seulement après que la Cour suprême a renversé Roe contre Wade, mettant la question de l’avortement au premier plan.

En annulant son voyage dans le Pacifique, Biden montre que les États-Unis ont des priorités plus élevées

Cette année, l’incapacité des républicains et des démocrates à conclure un accord pour relever le plafond de la dette, la limite de ce que la nation peut emprunter pour payer ses factures, avant une date limite qui pourrait arriver dans moins de deux semaines a sabordé les arrêts supplémentaires de Biden tout en effrayant les marchés financiers et les dirigeants étrangers qui craignent une catastrophe économique mondiale si les États-Unis font défaut.

Biden pouvait rarement éviter les questions sur l’impasse, du moment où il a atterri jusqu’au moment de son départ.

« C’est certainement un sujet d’intérêt ici au G-7 », a déclaré samedi aux journalistes Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, à propos du plafond de la dette. « Vous savez, les pays veulent avoir une idée de la façon dont ces négociations vont se dérouler. »

Quel est le plafond de la dette et que se passe-t-il si les États-Unis l’atteignent ?

Au départ, le président a tenté d’ignorer les questions. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, Biden n’a pas répondu aux demandes de renseignements sur l’état des négociations.

Mais le président s’est finalement engagé, déclarant aux journalistes qu’il était toujours optimiste qu’un accord pourrait être conclu avant la date limite.

« Je crois toujours que nous pourrons éviter un défaut, et nous ferons quelque chose de décent », a-t-il déclaré samedi avant une rencontre avec le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Biden a également reçu des mises à jour régulières de son personnel sur l’état des négociations. La maison Blanche posté une photo vendredi de Biden, flanqué de trois assistants principaux, participant à un appel Zoom avec des membres du personnel à Washington, y compris les trois conseillers chargés de mener les négociations avec les républicains.

Mais tout au long du voyage de Biden, les pourparlers ont continué à se heurter à des accrocs.

Les républicains du Congrès ont quitté les négociations vendredi, accusant la Maison Blanche de ne pas avoir accepté de réduire considérablement les dépenses fédérales, un point de friction pour le GOp. Les pourparlers ont repris quelques heures plus tard.

Samedi, les républicains ont rejeté une offre de la Maison Blanche visant à limiter les dépenses l’année prochaine à la fois pour l’armée et pour un large éventail de programmes nationaux essentiels. Et plus tard dans la journée, le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie), a déclaré qu’il pensait qu’il serait difficile de reprendre les négociations jusqu’au retour de Biden de son voyage.

« Nous avons fait une contre-proposition à la contre-proposition », a déclaré Biden dimanche lors de sa conférence de presse. « Je sais que cela semble ridicule, mais c’est ce que nous avons fait. »