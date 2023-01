Biden termine deux ans d’action sur l’économie, avec de nouveaux défis à venir

M. Biden a terminé 2022 dans une ambiance de fête, en vacances avec sa femme Jill, sa fille Ashley et ses petits-enfants Hunter et Natalie dans les îles Vierges. Des assistants l’ont décrit comme étant de bonne humeur toute la semaine, une humeur reprise par M. Biden lors des quelques brèves apparitions publiques qu’il a faites à Sainte-Croix.

“Bonne année l’année prochaine”, a-t-il déclaré aux journalistes après être sorti de l’église le jour de l’An. “J’ai hâte d’y être.”

Il a levé le pouce.

M. Biden a souligné les aspects positifs de la reprise économique depuis qu’il a pris ses fonctions moins d’un an après la récession pandémique en rapide descente. Il a mis l’accent sur une forte croissance de l’emploi, en particulier dans le secteur manufacturier, et a qualifié les États-Unis de mieux placés que leurs pairs pour supporter les difficultés de l’économie mondiale dans les années à venir.

Les événements économiques ont entravé ce message, en particulier la hausse rapide des prix à la consommation L’inflation a atteint un sommet en 40 ans l’année dernière sous M. Biden. Il commence à s’améliorer mais reste bien au-dessus des normes historiques. Les prévisionnistes s’attendent à ce que la croissance économique ralentisse considérablement cette année alors que la Réserve fédérale continue d’augmenter agressivement les taux d’intérêt, ainsi que d’autres banques centrales du monde entier, dans le but de maîtriser la croissance des prix.

Ces augmentations de taux, ainsi que les retombées continues de la guerre en Ukraine, menacent une récession généralisée qui pourrait consumer les États-Unis. Plusieurs grandes économies, dont l’Angleterre et certaines parties de l’Europe continentale, ont déjà connu des ralentissements. En cas de contraction en Amérique, M. Biden trouvera probablement que le Congrès n’est pas disposé à dépenser de l’argent pour tenter de relancer la croissance.

“Pour la majeure partie de l’économie mondiale, cela va être une année difficile, plus difficile que l’année que nous laissons derrière nous”, a déclaré dimanche Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, à “Face the Nation” de CBS News. Mais, a-t-elle ajouté, « Les États-Unis sont les plus résilients. Les États-Unis pourraient éviter la récession.

L’équipe économique de M. Biden soutient que la résilience est une conséquence directe de la série de lois qu’il a dirigées au Congrès au cours de ses deux premières années, qui ont livré de larges pans du programme économique qu’il a présenté lors de la campagne 2020 et au début de son mandat.