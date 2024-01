Biden tente d’équilibrer les manifestations à Gaza et le droit à la liberté d’expression alors que les manifestants perturbent ses événements

MANASSAS, Virginie (AP) – C’était le président Joe Biden premier grand rassemblement électoral de l’année, l’occasion de mettre en lumière la question de protéger le droit à l’avortement. Au lieu de cela, au moins une douzaine de fois au cours du discours de 22 minutes de Biden, des manifestants dispersés dans le public se sont levés pour crier des demandes en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza.

Son discours en Virginie la semaine dernière est devenu une affaire de rebondissements. À maintes reprises, les manifestants sont intervenus et ont été noyés par les membres du public scandant « quatre ans de plus ! » et «Joe! Joe ! Joe ! »

“Ils ressentent profondément”, a déclaré Biden à propos des manifestants, qui ont été expulsés de la salle par le personnel de sécurité.

Le président démocrate est de plus en plus confronté à des protestations, à l’intérieur et à l’extérieur de ses événements, de la part de progressistes mécontents de l’action de son administration. soutien à Israël dans son offensive à Gaza. Plus que 26 000 Palestinienspour la plupart des femmes et des mineurs, ont été tués à Gaza depuis Le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre selon le ministère de la Santé du territoire dirigé par le Hamas.

Les manifestations sont mises à nu les tensions auxquelles Biden est confronté au sein de son propre parti alors qu’il lutte contre les retombées de sa gestion de la guerre tout en honorant le droit de s’exprimer de ses détracteurs du premier amendement. La capacité de Biden à naviguer dans ces courants contraires sera essentielle à ses efforts de réélection alors qu’il tentera de dynamiser les démocrates cet automne, en particulier les jeunes qui sont particulièrement préoccupés par les effets de la guerre.

Des manifestants ont perturbé le discours de Biden à Église Mère Emanuel AME en Caroline du Sud plus tôt ce mois-ci, alors que le président s’est prononcé contre le racisme, et ils se sont présentés à un rassemblement des Travailleurs unis de l’automobile la semaine dernière à Washington. où Biden a accepté le soutien du puissant syndicatet à un événement politique à Columbia, en Caroline du Sud, samedi.

“Pour la plupart des gens, vous avez très peu de chances dans cette vie d’affronter le président des États-Unis”, a déclaré Niki Thomas, un membre de l’UAW de 29 ans qui a crié au cessez-le-feu et a été traîné hors de la pièce pendant le discours de Biden. discours au syndicat. « Il était impossible que nous ne profitions pas de cette occasion pour parler en notre nom, au nom de nos membres, et avoir l’occasion de faire savoir au président ce que nous ressentons. »

Manifester est une tradition américaine, et il n’est guère surprenant qu’un président assiste à des manifestations sur une question telle que le conflit Israël-Hamas. Les collaborateurs et alliés de Biden affirment que les quelques voix bruyantes ne représentent pas la majorité qui soutient sa politique.

« Est-ce utile ? Non, cela n’aide pas la capacité du président à mobiliser et à rassembler sa base », a déclaré le stratège démocrate Cornell Belcher à propos des manifestations. « Mais est-ce fatal à ce stade ? Je ne pense pas que ce soit fatal. Ils doivent s’y retrouver. »

Dans le cadre de cette navigation, a-t-il déclaré, Biden doit montrer aux électeurs ce qu’il fait pour mettre fin au conflit et comparer cela avec ce que le favori républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré : qu’il faut laisser la guerre « se dérouler ». le président a également a appelé à ce que les frontières américaines soient fermées aux réfugiés palestiniens.

Biden et ses collaborateurs ont déclaré qu’ils ne voulaient voir aucun civil mourir dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas, et Biden a aidé à négocier un cessez-le-feu temporaire qui a permis à une aide essentielle d’atteindre le territoire et à la libération de certains otages détenus par les militants.

Lors d’une visite à Tel-AvivBiden a averti les Israéliens de ne pas se laisser « consumer par la rage ». Mais Biden a également déclaré qu’il pensait qu’Israël avait le droit de se défendre et il a demandé au Congrès des milliards de dollars pour aider Israël dans son effort de guerre.

“Le président est préoccupé, comme je l’ai dit au tout début, par la centaine d’otages”, a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. “Il ne regarde pas l’horloge et le calendrier électoral.”

Les électeurs démocrates aux primaires du New Hampshire Mardi, ils étaient à peu près divisés sur la manière dont Biden a géré le conflit israélo-palestinien en cours, selon AP VoteCast. Seulement 4 personnes sur 10 qui désapprouvaient la façon dont Biden a géré le conflit ont voté pour lui. Mais parmi ceux qui approuvent le leadership de Biden au Moyen-Orient, près de huit sur dix ont voté pour lui.

La manière dont le président traite ses détracteurs virulents est également importante. Ceux qui perturbent ses événements sont généralement expulsés par le personnel de sécurité ou de l’événement. Si une personne est considérée comme une menace ou devient violente, elle risque d’être arrêtée. Personne n’a été arrêté jusqu’à présent.

Le directeur des communications de la campagne Biden, Michael Tyler, a déclaré que la réponse de Biden aux manifestants montre qu’il est “un président qui comprend et respecte les droits fondamentaux des Américains à manifester pacifiquement au titre du premier amendement”.

“Joe Biden aborde la situation au Moyen-Orient, non pas à travers le prisme de la politique, mais en tant que commandant en chef de ce pays qui donnait la priorité à la sécurité nationale américaine et à la sécurité mondiale”, a déclaré Tyler. Il a ajouté que Biden le faisait “avec l’empathie et la décence qu’exigent les situations complexes.

Cela contraste fortement, dit-il, avec la façon dont Trump gère la dissidence.

Au cours de la campagne de 2016, les rassemblements de Trump ont parfois dégénéré en violence, avec des manifestants frappés à coups de pied ou de poing alors qu’ils étaient escortés dehors, et Trump qualifiant les perturbateurs de « dégoûtants » et de fauteurs de troubles.

Cette année, Trump a été confronté à des manifestations isolées lors de récents événements de campagne dans l’Iowa et le New Hampshire de la part de manifestants sur le changement climatique et d’autres politiques.

Lorsqu’il a été interrompu lors d’un rassemblement à Indianola, dans l’Iowa, peu avant le caucus républicain de l’État le 15 janvier, Trump a raillé depuis la scène alors qu’un manifestant était rapidement expulsé : « Rentre chez maman. Ta maman attend. Rentre chez maman.

Lors d’un rassemblement à Rochester, dans le New Hampshire, Trump a qualifié les manifestants de « personnes égarées ».

La nuit suivante, lorsqu’un manifestant a interrompu son rassemblement à Manchester, dans le New Hampshire, Trump a lancé depuis la scène : « Vous pouvez le jeter dehors ».

Biden a essayé de reconnaître et de comprendre les préoccupations de ses manifestants et de poursuivre ses discours.

Lors des remarques de Biden chez Mère Emanuel, où neuf paroissiens noirs ont été abattus lors d’une attaque raciste en 2015, il a levé la main pour calmer la foule en colère alors que les manifestants étaient expulsés.

Un manifestant a crié : « Si vous vous souciez vraiment des vies perdues ici, alors vous devriez honorer les vies perdues et appeler à un cessez-le-feu en Palestine ! »

Biden a répondu : « Je comprends leur passion. Et j’ai travaillé tranquillement – ​​j’ai travaillé tranquillement avec le gouvernement israélien pour l’amener à réduire et à quitter de manière significative Gaza. »

Un membre du public a crié depuis les bancs : « Vous êtes une personne compréhensive. Vous êtes une personne compréhensive. »

Les rédacteurs d’Associated Press Zeke Miller et Josh Boak à Washington et Michelle L. Price à New York ont ​​contribué à ce rapport.