Biden tente de réparer les relations avec le président mexicain

« Je peux maintenant dire: » C’est formidable pour le Mexique d’être proche de Dieu et pas si loin des États-Unis « , a déclaré López Obrador.

Les deux parties ont publié une déclaration conjointe à l’issue de la réunion, s’engageant à travailler plus étroitement ensemble pour lutter contre la migration, la pandémie de coronavirus et le changement climatique. Le gouvernement mexicain a ajouté dans une déclaration séparée que les deux parties étaient également convenues de lutter contre le trafic de migrants.

Les relations avec Biden seront beaucoup plus complexes et multiformes qu’avec Trump.

En tant que candidat, Trump a appelé les violeurs mexicains. La promesse de campagne de signature du républicain était de construire un «grand et beau mur» sur toute la longueur de la frontière sud. Et des conversations divulguées ont révélé que le prédécesseur de Trump, López Obrador, Enrique Peña Nieto, hector, a déclaré que le Mexique ne paierait jamais pour un mur frontalier sud.

Mais López Obrador semblait parvenir à un accord sur un seul problème avec Trump: le Mexique a arrêté le flux de migrants d’Amérique centrale qui tentaient d’atteindre la frontière américaine, et Trump semblait souvent fermer les yeux sur à peu près toutes les autres facettes de la relation compliquée. .

López Obrador, qui a pris ses fonctions en 2018, a accusé des responsables américains d’avoir porté des accusations de trafic de drogue contre l’ancien secrétaire général à la Défense Salvador Cienfuegos et a exigé le retour du général après son arrestation à Los Angeles en octobre. Les procureurs américains ont finalement accepté.

Sous sa supervision, López Obrador a cherché à consolider la position de la compagnie pétrolière nationale et de la compagnie d’électricité du Mexique, en donnant la priorité aux sociétés de combustibles fossiles dans un contexte de pression mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Au début de son mandat, le président mexicain a suivi une stratégie de lutte contre la drogue qui a mis fin en grande partie à la poursuite des arrestations de haut niveau et s’est davantage concentrée sur la réduction de la pauvreté.

Pourtant, Trump a fait l’éloge de López Obrador, le qualifiant d ‘ »ami » et de « grand président » dans l’un de ses derniers discours présidentiels, un discours de la frontière pour célébrer les progrès réalisés dans la construction du mur.

Biden a soutenu un projet de loi visant à donner un statut juridique et un chemin vers la citoyenneté aux quelque 11 millions de personnes vivant illégalement dans le pays. Biden a également rompu avec Trump en soutenant les efforts visant à permettre à des centaines de milliers de personnes qui sont arrivées illégalement aux États-Unis en tant que jeunes enfants de rester dans le pays.

Les agents de la patrouille frontalière arrêtent en moyenne plus de 200 enfants qui traversent la frontière sans parent par jour, mais presque tous les 7 100 lits pour enfants d’immigrants gérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux sont pleins.

«Les hommes et les femmes du Department of Homeland Security travaillent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour s’assurer que nous n’avons pas de crise à la frontière, que nous relevons le défi aussi aigu que le défi, et ce n’est pas le cas. seul », a déclaré Mayorkas.