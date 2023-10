Biden tente de rassurer ses alliés sur le soutien continu des États-Unis à l’Ukraine après que le Congrès a abandonné sa demande d’aide

WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden a réuni mardi d’autres puissances mondiales pour se coordonner sur l’Ukraine alors qu’elle combat la Russie dans une guerre qui dure maintenant près de 20 mois — une démonstration délibérée du soutien américain à un moment où l’avenir de son aide est lié à un conflit volatile. faction des Républicains de la Chambre qui veulent couper l’argent à Kiev.

L’appel téléphonique – convoqué par les États-Unis et rejoint par des alliés clés en Europe ainsi que par les dirigeants du Canada et du Japon – a eu lieu trois jours après que Biden a signé une loi que lui avait envoyée à la hâte le Congrès, qui maintenait le financement du gouvernement fédéral mais laissait de côté des milliards. dans le financement de l’effort de guerre de l’Ukraine que la Maison Blanche avait vigoureusement soutenu.

Tous les pays ayant participé à l’appel ont souligné que leur soutien à l’Ukraine restait inchangé, et personne n’a mis en doute le fait que le soutien américain à Kiev soit mis en doute, selon la Maison Blanche. Mais l’administration a sévèrement averti mardi que le Congrès ne devait pas permettre que le flux de l’aide soit perturbé, de peur que le président russe Vladimir Poutine n’exploite toute défaillance à son avantage.

« Le temps n’est pas notre ami », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche. Il a averti que toute lacune dans le soutien américain « fera croire à Poutine qu’il peut nous attendre ».

Kirby a déclaré que la tranche actuelle d’aide américaine approuvée par le Congrès serait suffisante pour aider l’Ukraine pendant encore « quelques semaines » ou « quelques mois », même si l’estimation précise dépendrait des conditions actuelles du champ de bataille.

Les perspectives pour l’avenir de l’aide à l’Ukraine sont pour le moins sombres après que Biden a signé samedi un projet de loi visant à financer les opérations du gouvernement américain jusqu’à la mi-novembre, ignorant les milliards de fonds supplémentaires pour Kiev demandés par Biden fin août. Le président, ainsi que les dirigeants démocrates du Congrès, ont souligné qu’ils s’attendaient à ce que le président de la Chambre des représentants de l’époque, Kevin McCarthy, donne suite à son engagement public en faveur de l’aide à l’Ukraine, même si la résistance républicaine se poursuit.

Biden est allé jusqu’à laisser entendre qu’il avait un accord avec McCarthy pour acheminer l’aide à l’Ukraine une fois que le gouvernement aurait été financé, bien que l’orateur ait nié que ce soit le cas et que la Maison Blanche ait refusé de développer les remarques du président. Pendant ce temps, McCarthy a indiqué ce week-end qu’il était favorable à ce que le nouveau financement de l’Ukraine soit lié à l’amélioration de la sécurité à la frontière américaine avec le Mexique. Kirby a déclaré mardi que la Maison Blanche soutenait les deux questions selon leurs propres mérites, mais sans les lier.

McCarthy a été expulsé de son propre emploi mardi de façon dramatique à la Chambre. Même si la Maison Blanche a déclaré qu’elle restait en dehors de son combat pour conserver le marteau de l’orateur, Kirby a souligné que d’autres dirigeants républicains de la Chambre soutenaient l’aide à l’Ukraine, et pas seulement McCarthy lui-même.

En Pologne, le président Andrzej Duda a déclaré après l’appel que Biden avait assuré le groupe du soutien continu des États-Unis à l’Ukraine et de sa ferme conviction que le Congrès ne se retirerait pas.

« Tout le monde a pris la parole. Le sujet principal était l’Ukraine, la situation en Ukraine », a déclaré Duda lors d’une conférence de presse à Kielce, en Pologne. « Le président Joe Biden a commencé par nous parler de la situation aux États-Unis et de la véritable situation politique en Ukraine. Il nous a assuré qu’il existe un soutien en faveur d’un soutien continu à l’Ukraine, en premier lieu un soutien militaire. Il a dit qu’il obtiendrait ce soutien au Congrès.

Duda a déclaré que Biden avait assuré aux dirigeants que le soutien à l’Ukraine au Congrès américain était beaucoup plus large que ne le suggèrent les médias. Il a déclaré que Biden avait appelé les participants à poursuivre leur soutien à l’Ukraine et que tout le monde lui avait assuré qu’ils le feraient.

Kirby a ajouté que les autres dirigeants ne s’inquiétaient pas de savoir si les États-Unis cesseraient de soutenir l’Ukraine : « Ils comprennent ce qui se passe au Capitole », a-t-il déclaré.

Parmi les autres participants à l’appel figuraient les dirigeants du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de la Roumanie, de la Grande-Bretagne, de la Commission européenne et du Conseil européen. Le ministre français des Affaires étrangères a également participé, a indiqué la Maison Blanche. Le président français Emmanuel Macron n’était pas disponible en raison de problèmes de calendrier, selon un responsable de l’administration américaine.

Le groupe a également discuté de la manière de fournir à l’Ukraine un soutien militaire et de renforcer ses défenses aériennes, ainsi que de renforcer ses infrastructures énergétiques alors que le pays se prépare à un hiver froid. Les dirigeants ont également élaboré une stratégie sur la manière de rassembler les dons privés pour aider à la reprise économique de l’Ukraine, selon un communiqué de la Maison Blanche concernant l’appel.

« Tout le monde disait que c’était la prochaine étape qui serait nécessaire et pour laquelle les préparatifs devraient commencer dès maintenant », a déclaré Duda à propos de la discussion des dirigeants sur l’aide à la reconstruction de l’Ukraine.

Alors que la Maison Blanche plaidait en faveur du maintien de l’aide à l’Ukraine, des législateurs et des vétérans militaires se sont rassemblés devant le Capitole américain pour lancer leur propre appel en faveur du maintien du financement. Beaucoup ont affirmé que l’arrêt du soutien américain à l’Ukraine encouragerait la Russie et d’autres rivaux à envahir d’autres alliés démocratiques après l’Ukraine et entraînerait les forces américaines dans un conflit direct.

Brigue à la retraite. Le général Mark Arnold, un vétéran des forces spéciales, a déclaré à la foule que « le monde suit ce débat sur l’abandon de l’Ukraine ».

« Les replis vers l’isolationnisme ne fonctionnent pas », a déclaré Arnold. La Chine, la Russie et d’autres adversaires « gagneront tous en force si l’Ukraine est vaincue ».

L’exclusion de l’argent destiné à l’Ukraine est intervenue un peu plus d’une semaine après que les législateurs ont rencontré au Capitole le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il a cherché à leur assurer que son armée était en train de gagner la guerre, mais a souligné qu’une aide supplémentaire serait cruciale.

Le vote à la Chambre la semaine dernière a mis en évidence les problèmes potentiels à venir. Près de la moitié des républicains de la Chambre ont voté en faveur d’une réduction de 300 millions de dollars du projet de loi de dépenses de défense destiné à former des soldats ukrainiens et à acheter des armes. L’argent a ensuite été approuvé séparément, mais les opposants au soutien de l’Ukraine ont célébré leur nombre croissant.

Les États-Unis ont approuvé quatre séries d’aides à l’Ukraine en réponse à l’invasion russe, pour un montant total d’environ 113 milliards de dollars, une partie de cet argent étant destinée au réapprovisionnement des équipements militaires américains envoyés sur les lignes de front. En août, Biden a appelé le Congrès à prévoir 24 milliards de dollars supplémentaires.

Les rédactrices d’Associated Press, Ellen Knickmeyer à Washington, DC et Monika Scislowska à Varsovie, en Pologne, ont contribué à ce rapport.

Seung Min Kim et Darlene Superville, Associated Press