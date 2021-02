WASHINGTON (AP) – À moins de deux semaines de son mandat, le président Joe Biden est confronté à deux tests critiques pour savoir si l’émeute meurtrière au Capitole américain a nui à la position de l’Amérique en tant que phare de la démocratie.

Les manifestations en Russie et un coup d’État militaire au Myanmar surviennent alors que la crédibilité américaine sur la scène mondiale a chuté après la prise du Capitole le mois dernier par une foule pro-Donald Trump cherchant à arrêter la certification de la victoire électorale de Biden.

Cela ajoute au poids sur Biden alors qu’il cherche à remplir un engagement de campagne visant à repositionner radicalement les États-Unis en tant que leader mondial après quatre ans d’une politique étrangère de Trump guidée par un mantra de «l’Amérique d’abord». Cette politique a été marquée par le dénigrement fréquent des alliés démocratiques et l’adoption occasionnelle de dirigeants autoritaires.

Le principal diplomate de Biden, Antony Blinken, a reconnu la difficulté.

«Je pense qu’il ne fait aucun doute que l’attaque contre notre propre démocratie le 6 janvier crée un défi encore plus grand pour nous de porter la bannière de la démocratie, de la liberté et des droits de l’homme à travers le monde parce que, bien sûr, les gens d’autres pays disent à nous, « Eh bien, pourquoi ne pas vous regarder d’abord? » », a déclaré le secrétaire d’État dans une interview à NBC News.

Blinken a ajouté: «La différence, cependant, entre nous et tant d’autres pays est que lorsque nous sommes confrontés à des défis, y compris lorsque nous nous mettons au défi, nous le faisons en plein jour en toute transparence.»

Biden, dans les premiers jours de sa présidence, a cherché à envoyer le message dans une série d’appels avec des dirigeants étrangers que l’Amérique est de retour.

Il a rassuré le Premier ministre japonais Yoshihide Suga que les États-Unis ont leur soutien dans un différend territorial en cours avec la Chine au sujet des îlots de la mer de Chine orientale. Il a cherché à rétablir la relation avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a été rabaissé par Trump comme «malhonnête et faible». Et il a dit au président mexicain Andrés Manuel López Obrador que les États-Unis enverraient 4 milliards de dollars pour aider au développement au Honduras, au Salvador et Guatemala – pays dont les difficultés ont engendré des marées de migration à travers le Mexique vers les États-Unis.

« Les États-Unis restent un pays dans le monde qui est recherché pour le leadership », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche Jen Psaki aux journalistes. «Cela va prendre du temps, mais il s’est certainement engagé à le faire.

Mais les crises au Myanmar et en Russie présentent à Biden des tests difficiles de sa promesse de rétablir le leadership mondial qui seront probablement beaucoup plus compliqués que de réparer les clôtures avec des alliés traditionnels.

Biden a menacé lundi de gifler de nouvelles sanctions contre le Myanmar après un coup d’État qui a vu l’armée arrêter les dirigeants civils de son gouvernement, qualifiant cet épisode «d’attaque directe contre la transition du pays vers la démocratie et l’état de droit».

Lors de son premier appel avec le président russe Vladimir Poutine comme homologues la semaine dernière, Biden a fait part de ses préoccupations concernant la détention du chef de l’opposition russe Alexei Navalny et la répression des partisans soutenant son arrestation. Les arrestations massives ne se sont accélérées que depuis que les deux dirigeants se sont exprimés alors que les manifestations se poursuivent dans tout le pays.

«Pour Poutine, il regarde l’émeute du Capitole et y voit une preuve supplémentaire de sa vision du monde, une continuation de la dégradation du libéralisme dans le monde», a déclaré Michael McFaul, qui a été ambassadeur des États-Unis en Russie dans l’administration Obama. L’élection de Biden ne signifie pas grand-chose pour lui à propos de sa théorie sur la démocratie libérale. Alors que les opposants à Poutine sont très encouragés par l’élection du président Biden parce que cela montre que les institutions démocratiques américaines ont été résilientes.

À cette fin, les partisans de Navalny ont écrit à Biden au cours du week-end pour l’exhorter à prendre des mesures significatives avec des sanctions contre les membres du cercle restreint de Poutine pour démontrer qu’il était sérieux dans la revendication du rôle des États-Unis en tant que champion de la démocratie.

« Leur argument est que si vous sanctionnez simplement un groupe de colonels sans nom et de bas niveau … c’est exactement ce que Poutine attend », a déclaré McFaul. « Ils veulent que l’administration Biden sanctionne les acteurs économiques du régime de Poutine, et ils ont facilité la tâche à l’administration Biden en les nommant tous dans leur lettre de sept pages. «

Le représentant Adam Schiff, un démocrate californien et président du comité du renseignement de la Chambre, a tracé une ligne de Trump au coup d’État au Myanmar. Trump avait porté des accusations sans fondement de fraude électorale généralisée qui ont été rejetées par plusieurs tribunaux ainsi que par le propre ministère de la Justice de Trump.

Une annonce lue sur Myawaddy TV, propriété militaire du Myanmar, a expliqué que la saisie était nécessaire parce que le gouvernement n’avait pas donné suite aux allégations de fraude non fondées de l’armée lors des récentes élections dans ce pays d’Asie du Sud-Est et parce qu’elle avait permis aux élections de se dérouler malgré la pandémie de coronavirus.

« Lorsque l’Amérique parle et agit, le monde regarde, et lorsque nos dirigeants propagent des théories du complot et subvertissent la démocratie ici chez nous, cela donne un exemple dangereux pour le reste du monde », a déclaré Schiff.

Des adversaires tels que la Chine, l’Iran et le Venezuela ont souligné l’émeute du Capitole comme une preuve de la fragilité de la démocratie américaine. Même certains alliés ont déclaré que la scène était troublante et les avait amenés à reconsidérer la position des États-Unis en tant que phare autoproclamé de la démocratie.

«Après quelque chose comme ça, je pense qu’il serait très difficile pour le monde de voir les États-Unis comme un symbole de démocratie», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelinskiy dans une interview à «Axios sur HBO».

L’écrivain d’Associated Press Darlene Superville a contribué à ce rapport.