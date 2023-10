Dans un discours prononcé jeudi soir aux heures de grande écoute, le président américain Joe Biden s’est adressé à différents publics.

On lui est généralement hostile. L’autre, plus convivial.

Le principal argument de vente de son discours s’adressait à ses adversaires, les rivaux républicains au Congrès, qu’il espère forcer à adopter une nouvelle tranche de financement militaire pour l’Ukraine.

Il envisage d’y parvenir en superposant l’aide à l’Ukraine à l’aide militaire à Israël, que les Républicains sont extrêmement désireux de faire adopter.

Tout cela serait regroupé dans une seule grosse facture d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars américains, la plus grande part revenant à l’Ukraine et des montants plus modestes destinés aux systèmes de défense israéliens, à l’aide humanitaire aux Palestiniens, à la sécurité de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et aux alliés militaires américains en Asie.

L’argument fondamental de Biden est que ces deux nations lointaines partagent des liens communs : toutes deux sont des démocraties, toutes deux sont des alliées des États-Unis et toutes deux font face à des ennemis déterminés à les rayer de la carte.

Il faudra peut-être quelques jours pour établir à quel point le Congrès est réceptif à son argument selon lequel nos enfants et petits-enfants hériteront d’un monde plus sûr si l’Ukraine et Israël l’emportent.

Les critiques du soutien américain à la campagne militaire israélienne ont organisé plusieurs manifestations à Washington cette semaine, dont celle organisée par le groupe Jewish Voice For Peace. À l’étage supérieur, le député républicain Brandon Williams de New York tient un drapeau israélien. (Jonathan Ernst/Reuters)

Après tout, le Congrès est actuellement dans une pause qu’il s’est imposé. Le fauteuil du Président est vacant à la Chambre des représentants depuis que les Républicains ont destitué leur chef et ont découvert qu’ils ne parvenaient pas à s’entendre sur un remplaçant.

Vendredi matin, les dirigeants républicains tentaient, mais échouaient une fois de plus, d’élire un président lorsqu’ils ont reçu la lettre de Biden demandant officiellement cette législation sur la sécurité.

Un autre élément du discours de Biden s’adressait à un public qui, au sens politique du terme, est plus proche de chez lui.

Biden a passé la dernière partie de son discours à s’adresser à une cohorte d’Américains particulièrement inquiets pour les civils palestiniens : notamment des Américains plus jeunes, plus progressistes et arabes – en majorité démocrates.

Certains sont furieux de sa forte position pro-israélienne.

Il y a eu des protestations. Il y a eu une démission de son administration, une lettre publique du personnel du Congrès, un discours en larmes d’un législateur palestino-américain et des avertissements électoraux selon lesquels les électeurs arabo-américains pourraient ne pas voter pour lui l’année prochaine.

REGARDER | Biden plaide en faveur de l'aide à Israël et à l'Ukraine :

A gauche, des avertissements pour Biden

« A mon président. A notre président : je ne vais pas oublier cela », a déclaré Rashida Tlaib, démocrate du Michigan et fille d’immigrés palestiniens, dans un discours devant les manifestants.

« Nous nous en souviendrons. »

Dans son discours, Biden a évoqué les préoccupations palestiniennes.

Il a répété qu’une solution à deux États et une nation palestinienne seront un objectif après cette guerre ; il a également mentionné un voyage qui vient de s’achever au cours duquel il a convaincu Israël de rétablir le service d’eau à Gaza, et a décrit comment il a amené l’Égypte à ouvrir un poste frontière pour tester ce qui, espère-t-il, deviendra une route permanente pour l’acheminement des fournitures humanitaires.

Et il a reconnu les craintes des Américains musulmans.

Après avoir évoqué le double fléau de l’antisémitisme et de l’islamophobie, Biden a évoqué Wadea Al-Fayoumé — un garçon palestino-américain de six ans assassiné il y a quelques jours dans l’Illinois dans un crime de haine.

« [You’re] en vous disant : « C’est reparti avec l’islamophobie et la méfiance que nous avons vues après le 11 septembre », a déclaré Biden. « À vous tous qui souffrez, je veux que vous sachiez : je vous vois. Tu appartiens. Et je veux vous dire ceci : vous êtes tous américains. »

Le discours est intervenu après de bruyantes manifestations au Capitole, dont une qui interrompu une audience pour confirmer un nouvel ambassadeur américain en Israël.

Les manifestants ont scandé des choses comme « Cessez-le-feu maintenant ! » et « Arrêtez d’envoyer de l’aide à Israël ».

REGARDER | Manifestations à travers le Moyen-Orient :

Des centaines de membres du Congrès membres du personnel ont exigé un cessez-le-feu dans le conflit Israël-Hamas, tout comme plusieurs Les législateurs démocrates. Les membres du personnel musulman et arabe de l’administration disent aux journalistes qu’ils sont consternés et découragés et que certains envisagent de démissionner, selon des informations de Politique et HuffPost et un Bête quotidienne journaliste. Un membre du personnel d’un membre du Congrès démocrate aurait résigné .

« J’ai l’impression que toute critique d’Israël est muselée », a déclaré Politico citant un responsable de l’administration arabo-américaine.

« C’est personnellement frustrant pour moi de voir Biden se rendre en Israël et donner des armes qui sont essentiellement utilisées pour massacrer les Gazaouis. »

Un responsable du Département d’État a démissionné dans une lettre publique.

Rashida Tlaib, une démocrate du Michigan, est la seule Palestinienne-Américaine au Congrès et elle a dénoncé Biden dans un discours cette semaine. (Léa Millis/Reuters)

Josh Paul a déclaré qu’il avait fait d’innombrables compromis moraux en tant que directeur du Bureau des affaires politico-militaires du département, qui joue un rôle clé dans les transferts d’armes.

Il est resté dans l’unité pendant 11 ans, toujours convaincu qu’il faisait plus de mal que de bien, mais, dit-il, il avait atteint la fin de ce marché moral.

Tout en qualifiant l’attaque du Hamas de monstruosité épique, il a déclaré que le bombardement israélien de Gaza, soutenu par les États-Unis, ne fera que consolider ce qu’il a qualifié d’occupation injuste, créera davantage de souffrances et nuira à l’intérêt national américain.

« Je crains que nous ne répétions les mêmes erreurs que nous avons commises au cours des dernières décennies, et je refuse d’en faire partie plus longtemps », a-t-il écrit.

Est-ce que tout cela pourrait avoir un coût politique ?

Un ancien porte-parole de Bernie Sanders, Waleed Shahid, a averti à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux que non seulement cela pourrait jeunes électeurs encore plus aigre envers Biden, mais si trop de musulmans et d’Arabes s’absentent aux prochaines élections, Biden pourrait perdre des États swing proches – surtout le Michigan .

Les observateurs de longue date de la politique américaine et du Moyen-Orient n’en sont pas sûrs. Un autre ancien conseiller de Sanders a déclaré que cela pourrait aller de deux manières.

Surveiller les conséquences politiques

« Il est rare que les questions de politique étrangère soient une priorité pour la plupart des électeurs », a déclaré Matt Duss, un ancien conseiller en politique étrangère de Sanders, à CBC News.

« Mais il est possible que la disparité entre la rhétorique de Biden sur les droits de l’homme et la justice raciale et son approche de la relation israélo-palestinienne soit si frappante qu’elle pourrait décourager les jeunes électeurs dont il a besoin pour gagner. »

Eric Alterman, qui a écrit un livre sur l’histoire de la politique américaine à l’égard d’Israël, est dubitatif. Il a déclaré qu’il n’y avait tout simplement pas une très grande cohorte d’électeurs, dans suffisamment d’États swing, qui se seraient présentés et auraient voté pour Biden, mais qui ne le feront pas à cause de ce problème.

Les sondages d’opinion publique ne sont que marginalement utiles pour répondre à cette question. Ce que les sondages montrent désormais sans équivoque, comme ils le font depuis des décennies, c’est que lorsqu’on demande aux Américains s’ils sympathisent davantage avec les Palestiniens ou les Israéliens, c’est principalement ces derniers.

REGARDER | « Trop de haine » aux Etats-Unis, estime Biden :

Un nouvel exemple est un enquête cela signifie que dans le conflit actuel, 48 pour cent des personnes interrogées sympathisaient davantage avec Israël ; seulement 10 pour cent avec les Palestiniens ; et 23 pour cent ont répondu les deux.

Mais il y a là une nuance. Les démocrates, pour commencer, et les jeunes électeurs, sont statistiquement plus susceptibles d’exprimer de la sympathie pour les Palestiniens ou d’éprouver la même sympathie pour les deux camps.

Le même sondeur, YouGov, a mené une autre enquête il y a quelques jours pour CBS News et a trouvé un résultat saisissant.

Une grande majorité de personnes – jeunes, vieux, démocrates, républicains, indépendants – se sont déclarées favorables à l’envoi de l’aide humanitaire américaine aux Israéliens et aux Palestiniens ; seuls 48 pour cent étaient favorables à l’envoi d’armes en Israël.

Biden a terminé son discours en affirmant que l’aide militaire est en fait une forme de relance économique pour les Américains eux-mêmes.

Ces missiles et obus envoyés en Ukraine et en Israël, a-t-il déclaré, seront remplacés grâce au financement qu’il demande. Des usines de Pennsylvanie, d’Arizona et de près d’une douzaine d’autres États reçoivent ce financement, a-t-il déclaré, pour construire de nouveaux armements de pointe pour l’armée américaine.

« Tout comme lors de la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui, les travailleurs américains patriotes construisent l’arsenal de la démocratie et servent la cause de la liberté », a-t-il déclaré.

« Nous sommes les États-Unis d’Amérique… et il n’y a rien, rien, au-delà de nos capacités, si nous le faisons ensemble. »