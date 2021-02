Biden tente de freiner l’ICE avec de nouvelles priorités d’application de la loi en matière d’immigration

Un camion à LED affichant des messages exprimant leur inquiétude face aux expulsions massives continues d’immigrants noirs passe devant le bureau de l’immigration et des douanes américaines avant un rassemblement #BidenAlsoDeports le 15 février 2021, à Washington, DC. | Jemal Countess / Getty Images pour UndocuBlack Network

Les défenseurs des immigrants disent qu’il devrait y avoir des limites supplémentaires sur les agents ICE.

L’une des principales promesses de campagne du président Joe Biden sur l’immigration était de mettre fin aux politiques de l’ère Trump qui menaçaient tous les immigrants sans papiers d’expulsion et d’identifier de nouvelles priorités d’application qui protègent les familles, les travailleurs et les résidents de longue date. La nouvelle directive publiée jeudi est une étape vers la réalisation de cette promesse, mais elle laisse toujours aux agents chargés de l’application de la loi un pouvoir décisionnel important.

Selon une note du directeur par intérim de l’immigration et des douanes américaines, Tae Johnson, l’agence accordera désormais la priorité aux personnes qui constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique pour l’expulsion, ainsi qu’aux arrivées récentes. Plus précisément, cela inclut ceux qui se sont livrés au terrorisme ou à l’espionnage ou qui sont soupçonnés de le faire, les personnes de plus de 16 ans qui sont membres de gangs criminels et d’organisations criminelles transnationales, et les personnes qui sont arrivées aux États-Unis après le 1er novembre 2020. Personnes qui ont été appréhendés alors qu’ils tentaient de traverser la frontière sans autorisation à aucun moment, même avant le 1er novembre, sont également visés.

Le mémo ne fait pas des personnes ayant un casier judiciaire des cibles d’exécution automatique, mais il donne la priorité aux personnes reconnues coupables de certaines infractions classées comme «crimes aggravés» – ce qui peut inclure le dépôt d’une fausse déclaration de revenus ou le défaut de comparaître devant le tribunal. Bien que ces crimes puissent sembler relativement mineurs, les directives d’expulsion de l’administration Obama ciblaient des personnes avec un seul «délit important».

Le mémo représente une rupture avec les politiques de l’ère Trump dans lesquelles tout immigrant – qu’il ait commis des crimes ou depuis combien de temps il a résidé aux États-Unis – aurait pu être ciblé par l’ICE, parfois lors de raids à grande échelle. Mais il est moins clair si la note permettra à l’administration Biden de progresser de manière significative par rapport au statu quo de l’ère Obama sur l’application de l’immigration, dans lequel «des criminels, pas des familles» étaient censés être expulsés dans le cadre de réformes que l’ICE a largement ignorées.

La note érige des barrières administratives aux expulsions massives et aux mesures de surveillance, y compris des rapports hebdomadaires et un processus de pré-approbation pour les cas qui ne relèvent pas des priorités explicites de l’agence.

Mais les agents de l’ICE, qui se seraient plaints du fait que les politiques de Biden les avaient privés de leur capacité à faire appliquer les lois sur l’immigration, exercent toujours un pouvoir important. De plus, la pause de 100 jours sur les expulsions que Biden a décrétée peu de temps après son entrée en fonction comme un moyen de «revoir et de réinitialiser les priorités d’application» a été temporairement bloquée par la cour fédérale du Texas.

«Le mémo est un pas en arrière décevant par rapport aux engagements antérieurs de l’administration Biden de rompre complètement avec les politiques d’expulsion néfastes des présidences Trump et Obama», a déclaré Naureen Shah, conseiller principal en matière de défense des droits et politique de l’American Civil Liberties Union, dans un communiqué. . «Alors que l’administration Biden reconnaît à juste titre que les immigrants sont des membres de notre famille, nos collègues et nos voisins, pour l’instant, elle a choisi de continuer à donner aux agents de l’ICE une grande latitude pour mener des opérations qui nuisent à nos communautés et déchirent les familles.

La note exige que les agents prennent en compte une foule de facteurs lorsqu’ils prennent des décisions concernant les activités d’application de la loi, tels que la détention de personnes par les services d’immigration, leur libération, le lancement d’une procédure d’expulsion ou la poursuite de personnes qui ont déjà été expulsées par un juge de l’immigration.

Les agents doivent peser «l’étendue, la gravité et la récence» de toute activité criminelle, ainsi que les facteurs atténuants tels que «les circonstances personnelles et familiales, les facteurs médicaux et médicaux, les liens avec la communauté, les preuves de réadaptation et si l’individu peut bénéficier d’une aide en matière d’immigration. disponible », selon le mémo.

Ce sont les types de facteurs individualisés que les défenseurs de l’immigration poussent les agences d’application de la loi à considérer depuis des années. Cela pourrait signifier que moins de familles sont séparées et moins de résidents de longue date sont expulsés – mais cela donne toujours aux agents de l’ICE un mandat large.

«Malgré ce que certains critiques peuvent prétendre, ce mémo ne bloque pas l’application de la loi en matière d’immigration, mais indique plutôt clairement que les agents de l’ICE conservent leur discrétion et que personne n’est complètement hors de portée de l’arrestation, de la détention ou de l’éloignement», Jennifer Minear, présidente de l’Américain Immigration Lawyers Association, a déclaré dans un communiqué.

ICE dispose également de ressources importantes pour cibler ses priorités d’application. Le budget de l’agence a augmenté d’environ 40% depuis 2016 pour atteindre environ 8,4 milliards de dollars.