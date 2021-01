Un migrant guatémaltèque expulsé des États-Unis, étreint un parent à son arrivée à l’extérieur de la base aérienne de Guatemala City le 6 janvier 2021. | ORLANDO ESTRADA / AFP via Getty Images

Biden tient une promesse de campagne clé sur la politique d’immigration.

Le département de la Sécurité intérieure a annoncé mercredi soir qu’il suspendrait les expulsions de certains non-citoyens pendant 100 jours à compter du 22 janvier, honorant l’une des principales promesses de campagne du président Joe Biden sur la politique d’immigration.

L’agence a déclaré dans un communiqué que le moratoire lui permettrait de «revoir et de réinitialiser les priorités d’application» après que l’administration Trump a cherché à s’assurer qu’aucun immigrant sans papiers – y compris les familles et les résidents américains de longue date – n’était à l’abri de l’expulsion.

«Cette pause permettra au DHS de s’assurer que ses ressources sont consacrées à répondre aux défis les plus urgents auxquels les États-Unis sont confrontés, y compris les défis opérationnels immédiats à la frontière sud-ouest au milieu de la crise mondiale de santé publique la plus grave depuis un siècle». dit l’agence.

Étant donné que les organismes chargés de l’application de la loi en matière d’immigration ont des ressources limitées, les présidents identifient généralement les catégories d’immigrants qui devraient être prioritaires pour l’expulsion. Sous l’ancien président Barack Obama, cela incluait des personnes qui représentaient une menace pour la sécurité nationale, des immigrants reconnus coupables de crimes graves et des frontaliers récents.

Trump a essentiellement éliminé ces priorités. Le moratoire est censé donner à Biden une chance de réévaluer où les agences d’immigration devraient consacrer des ressources.

Selon une note du secrétaire par intérim du DHS David Pekoske, le moratoire s’appliquera à tout non-citoyen américain qui a été expulsé par un juge de l’immigration, à moins qu’il ne soit arrivé après le 1er novembre, ou s’il renonce volontairement à son droit de rester dans le pays. États-Unis en pleine connaissance des conséquences et de la possibilité d’obtenir une représentation juridique.

Les non-citoyens peuvent toujours être expulsés s’ils se sont livrés au terrorisme ou à l’espionnage ou s’ils sont soupçonnés de le faire, ou s’ils constituent une menace pour la sécurité nationale. Le responsable de l’immigration et des douanes américaines peut également intervenir dans un cas individuel pour ordonner leur expulsion.

On ne sait pas dans quelle mesure l’administration Biden entend appliquer ces exceptions, mais elles laissent beaucoup à la discrétion de l’agence. Certains avocats spécialisés en immigration ont exprimé sa préoccupation que les personnes qui renoncent à leur droit de rester aux États-Unis le font souvent sous la contrainte des responsables de l’ICE et pourraient être injustement exclues des mesures de déportation.

La note de service décrit également les priorités préliminaires de l’administration Biden en matière de mise en œuvre, qui semblent refléter les promesses du président lors de la campagne électorale selon lesquelles il n’expulserait que les personnes condamnées pour un crime et explicitement non les personnes atteintes d’un DUI. Obama, en revanche, avait expulsé des immigrants avec DUI et des délits mineurs.

La position de Biden sur un moratoire sur les expulsions a évolué au cours de sa campagne. En novembre 2019, il a agressé un militant de l’immigration qui lui a demandé dans une mairie de Caroline du Sud s’il soutiendrait la politique. Il a déclaré qu’il donnerait la priorité aux expulsions uniquement de ceux qui ont commis un crime ou un crime grave, disant à l’activiste de «voter pour Trump» si cela ne suffisait pas.

Sous la pression des défenseurs des immigrants, il a fini par promis pour mettre en œuvre le moratoire en février dernier. C’était un signal que Biden, qui avait autrefois eu du mal à répondre aux critiques des expulsions record alors qu’il était vice-président, ne reviendrait pas simplement au statu quo sur l’application de l’immigration sous Obama.

«Cette pause de 100 jours est un soupir de soulagement pour tant de gens», a déclaré Lynn Tramonte, directrice du groupe de défense des immigrants Ohio Immigrant Alliance, dans un communiqué. «Après quatre années brutales d’expulsions cruelles et vraiment incompréhensibles, le gouvernement américain semble prêt à insuffler un peu de bon sens dans l’application des lois civiles sur l’immigration.