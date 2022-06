Biden suspend les règles limitant l’arrestation et l’expulsion des immigrants

BOSTON (AP) – L’administration Biden, réagissant à une décision d’un tribunal fédéral au Texas, a suspendu une ordonnance qui avait concentré les ressources pour l’arrestation et l’expulsion des immigrants sur ceux qui sont considérés comme une menace pour la sécurité publique et la sécurité nationale.

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré samedi dans un communiqué qu’il respecterait la décision rendue ce mois-ci, même s’il “n’est pas du tout d’accord” et fait appel.

Les défenseurs des immigrés et les experts ont déclaré lundi que la suspension de l’ordonnance de Biden ne ferait que semer la peur parmi les communautés d’immigrés.

De nombreuses personnes vivant illégalement dans le pays auront désormais peur de quitter leur domicile par crainte d’être détenues, même si elles sont autrement respectueuses de la loi, a déclaré Steve Yale-Loehr, professeur de droit de l’immigration à l’Université Cornell.

Donner la priorité à qui arrêter et expulser est une nécessité, a-t-il déclaré. “Nous n’avons tout simplement pas assez d’agents de l’ICE pour arrêter et poursuivre tous ceux qui violent notre loi sur l’immigration”, a déclaré Yale-Loehr.

L’affaire du Texas s’articule autour d’un mémorandum du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, publié en septembre dernier, ordonnant aux agences d’immigration de concentrer leurs efforts d’application sur ceux qui représentaient une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique ou qui sont récemment entrés illégalement aux États-Unis.

L’approche s’écartait de l’administration du président Donald Trump, lorsque les agences d’immigration avaient une grande latitude sur qui arrêter, détenir et expulser, incitant de nombreux immigrants sans statut légal à bouleverser leurs routines quotidiennes pour échapper à la détection, comme éviter de conduire ou même prendre refuge. dans les églises et autres lieux généralement interdits aux autorités de l’immigration.

Mais le 10 juin, le juge de district américain Drew Tipton du sud du Texas a annulé le mémo de Mayorkas, se rangeant du côté des responsables républicains de l’État du Texas et de la Louisiane qui ont soutenu que l’administration Biden n’avait pas le pouvoir de publier une telle directive.

En réponse, les agents de l’immigration et des douanes prendront des décisions d’exécution “au cas par cas, de manière professionnelle et responsable, informés par leur expérience en tant qu’agents chargés de l’application des lois et d’une manière qui protège au mieux contre les plus grandes menaces pour la patrie”. “, a déclaré samedi le département de la Sécurité intérieure dans son communiqué.

Il reste à voir comment la décision du tribunal se déroulera dans les villes et villages du pays, selon les défenseurs.

Sarang Sekhavat, directeur politique de la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition, le plus grand groupe de ce type en Nouvelle-Angleterre, a déclaré que le résultat dépend probablement de l’approche adoptée par les bureaux locaux de l’ICE.

Certains bureaux de l’ICE peuvent choisir de s’attaquer à un plus large éventail d’immigrants, tandis que d’autres continueront de se concentrer sur ceux qui représentent les plus grandes menaces, a-t-il déclaré.

“Cela supprime toute forme de guidage centralisé”, a déclaré Sekhavat. “Ce que cela fait, c’est vraiment laisser les choses entre les mains du bureau local et de la manière dont ils veulent s’y prendre pour faire appliquer la loi.”

Dans tout le pays, les responsables de l’ICE ont arrêté plus de 74 000 immigrants et expulsé plus de 59 000 au cours de l’exercice qui s’est terminé en septembre, selon le dernier rapport annuel de l’agence. C’est en baisse par rapport aux près de 104 000 arrestations et 186 000 déportations de l’exercice précédent, selon les données de l’ICE.

Les porte-parole de l’ICE à Washington et le bureau extérieur de Boston, qui couvre la région des six États de la Nouvelle-Angleterre, ont refusé de commenter lundi, tout comme les responsables du bureau extérieur de l’ICE à Los Angeles.

Mais dans une interview de juin avec l’Associated Press menée avant la décision du tribunal du Texas, Thomas Giles, chef du bureau de Los Angeles de l’ICE, a déclaré que neuf arrestations d’immigrants sur 10 impliquent localement des personnes reconnues coupables de crimes.

Il a déclaré que les priorités de l’administration Biden n’avaient pas apporté de changement énorme pour la région, car les officiers se concentraient déjà sur les personnes condamnées pour crime ou expulsées antérieurement.

Cela les obligeait à peser les facteurs aggravants et atténuants et à faire des évaluations plus détaillées des cas, a-t-il dit, mais l’accent est resté constant.

“Nous sommes ici pour améliorer la sécurité publique”, a déclaré Giles.

La journaliste d’Associated Press Amy Taxin à Los Angeles a contribué à ce rapport.

Philip Marcelo, Associated Press