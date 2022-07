Biden suspend le droit à l’avortement pour les votes de mi-mandat – News 24

Le président américain a appelé les Américains à élire davantage de membres du Congrès favorables à l’avortement pour rétablir le droit d’interrompre une grossesse

Le président Joe Biden a signé un décret exécutif pour aider à protéger l’accès à l’avortement, mais il a déclaré que la vraie solution pour restaurer les droits enlevés par un “hors de contrôle” La Cour suprême des États-Unis doit élire davantage de démocrates au Congrès pour aider à faire adopter une loi nationale garantissant que les femmes et les filles peuvent interrompre leur grossesse.

Les Américains doivent élire au moins deux sénateurs pro-avortement supplémentaires et maintenir un soutien solide au droit à l’avortement à la Chambre des représentants des États-Unis pour garantir que le Congrès puisse adopter un projet de loi codifiant la décision du tribunal Roe contre Wade de 1973 en tant que loi fédérale, a déclaré Biden vendredi au White House avant de signer son décret exécutif. Le mois dernier, la Haute Cour a annulé Roe v. Wade, jugeant que l’avortement n’est pas protégé par la Constitution et qu’il appartient aux législateurs de décider.

“J’espère et je suis fermement convaincu que les femmes se rendront en fait en nombre record pour réclamer les droits qui ont été [been] leur a été enlevé par le tribunal », Biden a dit. “Permettez-moi d’être clair, même si j’aurais aimé ne pas en arriver là, c’est l’itinéraire le plus rapide disponible. J’énonce juste une notion de base, fondamentale. Le moyen le plus rapide de restaurer Roe est d’adopter une loi nationale codifiant Roe.

Le président a critiqué la Cour suprême pour avoir annulé Roe, une décision qu’il a qualifiée “terrible, extrême et totalement erroné.” Il a fait valoir que les juges conservateurs ne fondaient pas leur décision sur des principes juridiques.

“Ce n’était pas à propos de la constitution ou de la loi”, Biden a dit. “Il s’agissait d’une antipathie profonde et de longue date envers Roe et du droit plus large à la vie privée.”

Ce à quoi nous assistons n’est pas un jugement constitutionnel. C’était un exercice de pouvoir politique brut.

Le décret exécutif comprend la directive au ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) d’élargir l’accès à la contraception d’urgence et de protéger l’accès aux soins médicaux d’urgence. Il demande également à la Federal Trade Commission de protéger la vie privée des personnes qui recherchent des informations sur l’avortement.















Biden a ordonné au ministère de la Justice de protéger les droits des femmes à se rendre dans les États qui autorisent l’avortement et d’encourager les avocats bénévoles à représenter les prestataires d’avortement. Treize États ont déjà interdit la procédure et une douzaine d’autres devraient interdire l’avortement au cours des prochaines semaines.

“Nous ne pouvons pas permettre à une Cour suprême incontrôlable, travaillant en collaboration avec des éléments extrémistes du Parti républicain, de nous priver de nos libertés et de notre autonomie personnelle”, dit le président.

Avec les cotes d’approbation de Biden à des niveaux historiquement bas, les sondages suggèrent que les démocrates perdront des sièges au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre. Biden, qui mise sur la question de l’avortement pour aider à faire basculer les résultats en faveur de son parti, a déclaré que les électeurs devaient “protéger notre nation d’un programme extrémiste qui est contraire à tout ce que nous croyons en tant qu’Américains.”

“Le défi est de sortir et de voter” il ajouta. « Pour l’amour de Dieu, il y a une élection en novembre. Votez, votez, votez, votez.