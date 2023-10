Le président Joe Biden suspend 26 lois environnementales pour construire un mur frontalier dans le sud du Texas, une décision annoncé par le ministère de la Sécurité intérieure mercredi. Les lois comprennent la Loi sur la qualité de l’air, Loi sur la salubrité de l’eau potable, Loi sur les espèces en voie de disparitionet Loi sur la politique nationale de l’environnement– tous ont renoncé à la construction d’un mur frontalier pour empêcher les migrants de fuir vers les États-Unis via le Mexique.

Le DHS prévoit de construire le mur frontalier dans le comté de Starr, une région du sud du Texas qui s’étend sur la vallée du Rio Grande. Selon le DHS, la Border Patrol a enregistré plus de 245 000 personnes tenter d’entrer aux États-Unis en 2023 dans cette zone.

Les militants écologistes s’élèvent contre la décision de Biden, affirmant que la suspension de ces lois environnementales menace les habitats de la faune sauvage, notamment les chats sauvages tachetés appelés ocelots. L’administration affirme qu’elle rétablira les lois environnementales dans la région une fois la construction du mur frontalier terminée, mais certains environnementalistes affirment qu’il sera trop tard.

« Un projet de construction d’un mur va détruire au bulldozer une barrière imperméable directement au cœur de cet habitat », a déclaré Laiken Jordahl, un défenseur de la conservation du sud-ouest pour le Centre pour la diversité biologique. Le gardien. «Cela arrêtera net les migrations de la faune sauvage. Cela détruira une énorme quantité de terres refuges pour la faune sauvage. Et c’est un terrible recul pour les régions frontalières.»

Le soutien de Biden à un mur frontalier marque un revirement par rapport à sa position précédente selon laquelle les murs frontaliers ne fonctionnent pas et constituent un gaspillage de l’argent des contribuables ; il a interrompu les efforts similaires déployés par l’ancien président Donald Trump en janvier 2021. Cependant, le président a déclaré jeudi aux journalistes qu’il n’avait d’autre choix que de construire le mur avec l’argent qui a été alloué en 2019. « Il n’y a rien en vertu de la loi à part qu’ils doivent utiliser l’argent pour ce qui lui a été attribué. pour. Je ne peux pas arrêter cela », a déclaré Biden aux journalistes à la Maison Blanche. conférence de presse jeudi. Mais lorsqu’on lui a demandé s’il pensait désormais qu’un mur frontalier fonctionnait, Biden a répondu : « Non ».

La construction avancera grâce au Secure Fence Act, adopté par le Congrès en 2006, qui permet au gouvernement de déroger à la majorité des lois fédérales qui pourraient faire obstacle à la construction de barrières. Biden est désormais le premier président démocrate à mettre la loi en vigueur après que des responsables politiques des grandes villes, dont la gouverneure Kathy Hochul (démocrate de New York) et le gouverneur JB Pritzker (démocrate de l’Illinois), ont demandé à Biden de faire quelque chose pour lutter contre les migrants transportés en bus vers leurs états.

« Malheureusement, l’accueil et l’aide que l’Illinois a apportés à ces demandeurs d’asile n’ont pas été assortis du soutien du gouvernement fédéral », a écrit Pritzker dans un communiqué. lettre à Biden lundi. « Plus important encore, le manque d’intervention et de coordination du gouvernement fédéral à la frontière a créé une situation intenable pour l’Illinois. »

Le DHS n’a pas précisé dans son annonce quand la construction commencerait, ni évoqué l’impact de la suspension des lois environnementales. Il a simplement déclaré qu’il « avait déterminé… qu’il était nécessaire de renoncer à certaines lois, réglementations et autres exigences légales afin d’assurer la construction rapide de barrières et de routes à proximité de la frontière terrestre internationale dans le comté de Starr, au Texas ».

Un porte-parole du CBP a dit à CNN que l’agence « reste engagée à protéger les ressources culturelles et naturelles de la nation » tout en mettant en œuvre des « pratiques environnementales saines » pour construire les barrières à la frontière.

Mais le député Henry Cuellar (Démocrate du Texas) a déclaré au Guardian que la construction du mur serait un gaspillage. « Un mur frontalier est une solution du XIVe siècle à un problème du XXIe siècle », a-t-il déclaré, ajoutant : « Cela ne renforcera pas la sécurité des frontières dans le comté de Starr. Je continue de m’opposer au gaspillage de l’argent des contribuables pour un mur frontalier inefficace.