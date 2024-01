Biden suscite l’indignation en annonçant qu’il pourrait ne pas assister à la cérémonie en l’honneur des troupes tuées en Jordanie

Le président Biden a suscité l’indignation après qu’il est apparu qu’il pourrait ne pas assister à une cérémonie en l’honneur des trois réservistes de l’armée américaine tués en Jordanie – car des rapports suggèrent qu’il pourrait planifier des frappes aériennes de représailles contre les actifs iraniens dans le golfe Persique dans les prochains jours.

Les corps du Sgt. William Rivers, 46 ans, CPS. Brianna Moffatt, 23 ans, et la CPS. Kennedy Ladon Sanders, 24 ans, tous originaires de Géorgie, devraient être rapatriés par avion vers la Dover Air Force pour un transfert digne, après avoir été tués par des militants soutenus par l’Iran lors d’une attaque samedi soir contre un petit avant-poste près de la frontière syrienne.

Mais lorsqu’on lui a demandé lundi si le président assisterait à la cérémonie, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré qu’il n’avait « rien à faire ». [the president’s] horaire pour parler.

De nombreuses personnes en ligne ont trouvé la réponse « honteuse ».

« Joe Biden vient de faire tuer trois militaires noirs », défenseur de la liberté d’expression Philip Anderson a posté sur X.

“Leurs vies noires comptaient tellement pour Joe Biden qu’il ne prendra même pas la peine de se présenter pour recevoir leurs corps, d’après ce que j’entends.”

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a annoncé lundi qu’il n’avait « rien sur le sujet ». [the president’s] prévu pour parler » lorsqu’on lui a demandé si Biden assisterait au transfert digne des trois soldats tués en Jordanie. Getty Images

Biden s’est engagé à riposter contre l’Iran pour cette attaque meurtrière. PA

Un autre utilisateur a suggéré que le président « n’a rien à son agenda », notant que « les habitants de l’Ohio attendent toujours une visite après les déraillements de train » de l’année dernière.

Jon Sweet, un ancien officier du renseignement militaire, dit la réponse n’était « pas une bonne idée pour le président ».

Biden s’est engagé à riposter contre l’Iran pour cette attaque meurtrière, et lundi soir, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré aux journalistes qu’une réponse « pourrait être à plusieurs niveaux, se dérouler par étapes et se maintenir dans le temps ».

Il existe peu de détails sur les conséquences possibles d’une telle réponse, mais le président envisage la possibilité d’attaquer le personnel iranien en Syrie et en Irak, ou les ressources navales iraniennes dans le golfe Persique. selon Politico.

Il a même demandé à ses conseillers de lui présenter des options sur la façon de répondre à l’attaque sans entraîner davantage les États-Unis dans la guerre au Moyen-Orient, ont déclaré deux responsables de l’administration au média.

Le sergent de réserve de l’armée américaine. William Jérôme Rivers, CPS. Breonna Alexsondria Moffett et la CPS. Kennedy Ladon Sanders, tués lors d’une attaque de drone contre un avant-poste du nord-est de la Jordanie. via REUTERS

Le Pentagone et le Département d’État ont déjà passé des décennies à dresser une liste de cibles iraniennes possibles au cas où une guerre éclaterait entre la nation et Israël. selon le New York Times.

Il s’agit notamment de grandes usines de fabrication de drones et de leurs fournisseurs étrangers, qui s’efforcent d’aider la Russie en Ukraine et de fournir des armes aux Houthis au Yémen et au Hezbollah au Liban.

Le Pentagone aurait également mis en place des plans de frappes aériennes sur les sites de missiles et les bases aériennes iraniennes, et les États-Unis ont même créé une option de cyberattaque qui désactiverait les défenses aériennes, les systèmes de communication et des parties cruciales de son réseau électrique iraniens – bien que ce ne soit pas clair. combien de temps la cyberattaque peut durer.

Les combattants Houthis du Yémen portent leurs armes sur des véhicules tout en participant à un rassemblement et à un défilé armés contre les frappes aériennes américano-britanniques et en solidarité avec la population de la bande de Gaza, le 28 janvier 2024, près de Sanaa, au Yémen. Getty Images

L’emplacement d’une attaque de drone contre les troupes américaines en Jordanie dans une base appelée Tower 22 est visible dimanche 28 janvier 2024. Google Terre

Mais les responsables iraniens ont jusqu’à présent nié toute implication dans l’attaque – même après que l’Axe de la Résistance, soutenu par l’Iran, en a assumé la responsabilité et a déclaré que la frappe était « une continuation de notre approche visant à résister aux forces d’occupation américaines en Irak et dans la région ».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré lundi que les milices « ne recevaient pas d’ordres » de l’Iran et agissaient de manière indépendante.

Il a qualifié les allégations selon lesquelles le pays serait impliqué d’« accusations sans fondement » visant à étendre la guerre entre Israël et le Hamas.

« La responsabilité des conséquences des allégations contre l’Iran incombe à ceux qui avancent de telles allégations sans fondement », a déclaré Kanaani.