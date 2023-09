Biden surveille les conséquences de l’ouragan depuis le ciel et le sol en Floride. DeSantis ne le verra pas

GAINESVILLE, Floride (AP) — Le président Joe Biden est arrivé en Floride pour une visite aérienne de la destruction causée par l’ouragan Idalia et un aperçu direct d’une ville qui se remet de la tempête, mais il ne verra pas le gouverneur Ron DeSantis, un candidat républicain à la présidence qui a suggéré une réunion pourrait entraver les efforts de réponse aux catastrophes.

« Nos équipes ont travaillé collectivement pour trouver cette zone. Il s’agissait d’un domaine convenu d’un commun accord en raison de son impact limité », a déclaré aux journalistes Deanne Criswell, directrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, alors que le président arrivait de Washington. Elle a déclaré que ses équipes « n’ont entendu aucune inquiétude quant à un quelconque impact sur les communautés que nous allons visiter aujourd’hui ».

Air Force One a atterri à l’aéroport de Gainesville, où la présidente et la première dame Jill Biden sont montées à bord de Marine One pour un vol en hélicoptère en route vers Live Oak, où il devait recevoir un briefing sur les efforts d’intervention et de rétablissement et rencontrer des responsables fédéraux et locaux. et les premiers intervenants. Il a ensuite prévu de parcourir les rues de la ville et de faire des remarques.

Vendredi, quelques heures après que Biden a annoncé qu’il rencontrerait DeSantis, le bureau du gouverneur a publié une déclaration affirmant qu’il n’était pas prévu d’organiser une telle réunion. « Dans ces communautés rurales, et peu de temps après l’impact, les seuls préparatifs de sécurité nécessaires à l’organisation d’une telle réunion mettraient fin aux efforts de rétablissement en cours », a déclaré le porte-parole de DeSantis, Jeremy Redfern, dans un communiqué.

Criswell a déclaré à bord du vol que le courant était en cours de rétablissement et que les routes étaient toutes ouvertes dans la zone où se rendait Biden. « L’accès n’est pas entravé », a-t-elle déclaré, ajoutant que son équipe était en « étroite coordination » avec le personnel du gouverneur.

Idalia a touché terre mercredi matin le long de la région peu peuplée de Big Bend en Floride en tant que tempête de catégorie 3, provoquant des inondations et des dégâts généralisés avant de se déplacer vers le nord pour inonder la Géorgie et les Carolines.

Alors que Biden quittait Washington samedi matin, les journalistes lui ont demandé ce qui s’était passé lors de cette réunion. « Je ne sais pas. Il ne sera pas là », a déclaré le président. Il a déclaré plus tard que le gouvernement fédéral « s’occuperait de la Floride ».

La déconnexion politique entre les deux parties est une rupture avec le passé récent, depuis que Biden et DeSantis se sont rencontrés lors de la tournée du président en Floride après que l’ouragan Ian a frappé l’État l’année dernière, et après l’effondrement du condo Surfside à Miami Beach à l’été 2021. Mais DeSantis est maintenant couru pour renverser Biden, et il n’a quitté la piste de la primaire présidentielle républicaine qu’avec Idalia se dirigeant vers son État.

Entre-temps, mettre de côté les rivalités politiques à la suite de catastrophes naturelles peut s’avérer délicat.

Un autre candidat à la présidentielle de 2024, l’ancien gouverneur républicain du New Jersey Chris Christie, a longtemps été largement critiqué dans les cercles républicains pour avoir embrassé le président de l’époque, Barack Obama, lors d’une tournée des dégâts causés par l’ouragan Sandy en 2012 à son État. Christie a même été interrogée sur l’incident le mois dernier, lors du premier débat présidentiel républicain.

Biden et DeSantis ont d’abord suggéré que l’aide aux victimes de la tempête l’emporterait sur les différences partisanes. Mais le gouverneur a commencé à suggérer qu’un voyage présidentiel compliquerait la logistique de la réponse à mesure que la semaine avançait.

« Il y a un moment et un endroit pour avoir une saison politique », a déclaré le gouverneur avant qu’Idalia ne touche terre. « Mais il y a un moment et un endroit pour dire que c’est quelque chose qui met la vie en danger, c’est quelque chose qui pourrait potentiellement coûter la vie à quelqu’un, cela pourrait lui coûter son gagne-pain. »

Vendredi, le gouverneur disait aux journalistes à propos de Biden : « une chose que je lui ai mentionnée au téléphone » était que « ce serait très perturbateur d’avoir tout l’appareil de sécurité qui accompagne » le président « parce qu’il n’y a qu’un certain nombre de façons de le faire. entrer dans » bon nombre des zones les plus durement touchées.

« Ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que le rétablissement du courant se poursuit et que les efforts de secours se poursuivent et que cela ne soit pas interrompu », a déclaré DeSantis.

Biden a plaisanté jeudi en livrant des pizzas aux travailleurs du siège de la FEMA à Washington en disant qu’il avait si souvent parlé à DeSantis d’Idalia qu’« il devrait y avoir une connexion directe » entre les deux hommes. La conseillère à la sécurité intérieure, Liz Sherwood-Randall, a souligné les expériences après l’effondrement d’Ian et Surfside en déclarant plus tôt cette semaine que Biden et DeSantis « sont très collégiaux lorsque nous avons le travail à faire ensemble pour aider les Américains dans le besoin, les citoyens de Floride dans le besoin ».

Les conséquences politiques de l’après-Idalia sont lourdes pour les deux hommes.

Alors que Biden cherche à être réélu, la Maison Blanche a demandé 4 milliards de dollars supplémentaires pour faire face aux catastrophes naturelles dans le cadre de sa demande de financement supplémentaire au Congrès. Cela porterait le total à 16 milliards de dollars et mettrait en évidence que les incendies de forêt, les inondations et les ouragans se sont intensifiés pendant une période de changement climatique, imposant des coûts toujours plus élevés aux contribuables américains.

DeSantis a construit sa campagne à la Maison Blanche autour du démantèlement de ce qu’il appelle les politiques « réveillées » des démocrates. Le gouverneur suscite également fréquemment des applaudissements lors des rassemblements du GOP en déclarant qu’il est temps de renvoyer « Joe Biden dans son sous-sol », une référence à la maison du démocrate du Delaware, où il a passé une grande partie de son temps pendant les premiers confinements de la pandémie de coronavirus.

Mais quatre mois avant le début des premiers tours de scrutin dans les caucus de l’Iowa, DeSantis est toujours loin derrière l’ancien président Donald Trump, le favori dominant de la primaire républicaine. Et il a subi à plusieurs reprises des remaniements de sa direction de campagne et des redémarrages de son image pour tenter de recentrer son message.

Le super PAC soutenant la candidature de DeSantis a également interrompu ses opérations de porte-à-porte au Nevada, qui vote en troisième position sur le calendrier des primaires présidentielles républicaines, et dans plusieurs États organisant des primaires du Super Tuesday en mars – un autre signe de problèmes.

___

L’écrivain d’Associated Press Brendan Farrington à Tallahassee, en Floride, a contribué à ce rapport.

Will Weissert, Associated Press