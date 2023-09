Biden surpris à inventer à nouveau des choses

Le président américain a affirmé qu’il « enseignait la théorie politique » à l’Université de Pennsylvanie.

Le président américain Joe Biden a fait face vendredi à de nouvelles critiques pour avoir affirmé avoir enseigné à l’Université de Pennsylvanie. Bien que l’école lui ait versé près d’un million de dollars sur trois ans pour un poste sur mesure, il n’y a aucune trace de lui qui enseigne réellement une classe.

« J’ai enseigné à l’Université de Pennsylvanie pendant quatre ans et j’enseignais la théorie politique. Et les amis, entendez-vous toujours, chaque génération doit se battre pour la démocratie. » Biden a déclaré jeudi, dans un discours sinueux au Prince George Community College dans le Maryland.

« Biden a reçu 1 million de dollars, mais il n’a jamais enseigné un seul cours. » le Comité National Républicain dit en réponse.

UPenn a embauché Biden en 2017, après avoir quitté la Maison Blanche en tant que vice-président de Barack Obama. Les dossiers publiés par le Philadelphia Inquirer en 2019 montraient que Biden avait reçu 371 159 $ en 2017 et 540 484 $ en 2018 pour « un rôle vaguement défini qui n’impliquait aucun cours régulier et une douzaine d’apparitions publiques sur le campus. » Le salaire moyen d’un professeur à l’UPenn pour l’année universitaire 2017-2018 était de 217 411 $, a noté l’Inquirer.

En savoir plus Biden craint d’être perçu comme « stupide » – biographe

Le titre officiel de Biden était celui de professeur de pratique présidentiel Benjamin Franklin, la première – et la seule – personne à occuper ce poste. Le candidat républicain raté à la présidentielle, Jeb Bush, a également été employé en tant que non-Franklin. «professeur présidentiel de pratique», de 2018 à 2020.

Selon le journal étudiant de l’UPenn, Biden a participé à trois séances de questions-réponses avec le président de l’université, à des panels sur l’immigration et le cancer, à une conférence sur son livre, à une conférence à la Wharton School of Business et à des apparitions publiques avec l’ancien président mexicain. Felipe Calderon et l’ancien vice-Premier ministre britannique Nick Clegg.

Alors que Biden a une longue histoire de mal parler et d’embellir sa biographie, sa déclaration UPenn a été l’une des nombreuses gaffes de cette semaine, à commencer par une conférence de presse mouvementée au Vietnam.

En savoir plus Les États-Unis « vont en enfer » – Trump

« Le président a menti en disant qu’il se trouvait au point zéro le lendemain des attentats du 11 septembre, il a faussement affirmé avoir vu le pont de Pittsburgh s’effondrer et son grand-père était mort à l’hôpital quelques jours avant sa naissance. Que se passe-t-il avec le président ? Est-ce qu’il croit simplement que des choses qui ne se sont pas produites se sont produites, ou est-ce qu’il invente des choses au hasard ? » a demandé le journaliste du Washington Times Jeff Mordock lors du briefing de la Maison Blanche mercredi. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a toutefois éludé la question.

Actuellement âgé de 80 ans, Biden est l’homme le plus âgé à avoir jamais prêté serment en tant que président américain. Mercredi, le New York Times et le Washington Post ont publié des articles d’opinion affirmant qu’il était trop vieux pour se présenter aux élections en 2024.