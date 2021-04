WASHINGTON – Le président entrant le plus familier des temps modernes s’est avéré être le plus surprenant.

Aucun nouveau commandant en chef de l’histoire américaine n’a été assermenté avec un CV plus long à Washington que Joseph Robinette Biden Jr., qui avait passé 36 ans en tant que sénateur du Delaware et huit en tant que vice-président.

Mais alors qu’il franchit la barre des 100 jours dans le bureau ovale jeudi, Biden s’est avéré plus audacieux en politique, plus partisan en politique et plus discipliné dans ses déclarations que le centriste bavard à peu près tous les Polonais de la ville pensaient qu’ils savaient.

Il n’a pas été une sorte d’Obama 2.0, défini par le président charismatique qu’il a servi. Son prédécesseur perturbateur n’a pas non plus jeté l’ombre dominante que certains attendaient, bien que Donald Trump ait lancé des critiques via des communiqués de presse de sa retraite à Mar-a-Lago.

Au lieu de cela, l’ancien résident de la Maison Blanche dont le nom a le plus souvent été invoqué dans les discussions sur le 46e président est le 32e: Franklin Delano Roosevelt.

Pas depuis l’inauguration de FDR il y a près de neuf décennies au milieu de la Grande Dépression, un président n’a proposé des transformations plus importantes dans l’économie américaine et le rôle du gouvernement.

Biden était déjà établi en tant que démocrate progressiste, a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à USA TODAY. Pourtant, ses propositions sont allées plus loin que ce que beaucoup attendaient. « S’il y a une surprise que quelqu’un aurait, c’est qu’il a été aussi avant-gardiste » qu’il l’a été, a-t-elle dit, « qu’il aurait le courage d’avoir un tel programme. »

Dans une interview, elle l’a qualifié de «transformateur, visionnaire et expérimenté».

Les tests les plus difficiles des ambitions de Biden sont encore à venir, et il a fait quelques faux pas, en particulier dans la gestion de l’immigration. Alors que le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars a été promulgué, le Congrès envisage maintenant le plan d’emploi américain encore plus grand de 2,3 billions de dollars, qui sera suivi d’un plan américain pour les familles qui devrait atteindre environ 1,5 billion de dollars – des niveaux de dépenses historiques.

Et Biden a fixé la semaine dernière l’objectif époustouflant de réduire de moitié les émissions de carbone aux États-Unis d’ici la fin de la décennie, un effort pour lutter contre le changement climatique qui nécessiterait des changements fondamentaux dans tout, de la façon dont nous chauffons nos maisons à la façon dont nous alimentons nos voitures. .

Biden vante ses succès et fait face à des tests dans les 100 premiers jours

Il aura l’occasion de faire valoir ses arguments auprès des Américains mercredi avec son premier discours au Congrès, susceptible d’attirer son plus grand public depuis le discours inaugural.

« Les présidents sont souvent – presque toujours – surprenants, dans une certaine mesure », a déclaré Susan Stokes, directrice du Center on Democracy de l’Université de Chicago. « Surtout aux États-Unis, où nos partis politiques sont relativement faibles et décentralisés, nos dirigeants sont donc moins le produit d’organisations de parti et plus de politiciens autoproclamés. »

Mais elle a ajouté: « Biden a été plus surprenant que la plupart. »

Comment? Voici trois façons.

1. Le risque de devenir «trop petit»

La catastrophe du coronavirus qui a tué plus de 570000 Américains et poussé des millions d’autres dans des crises économiques a défini la première priorité de Biden et a ouvert la porte à ses plus grandes propositions.

Les sondages montrent un large soutien au paquet de secours COVID-19 que Biden a signé le mois dernier, y compris des paiements en espèces de 1400 dollars à la plupart des Américains. Dans ce projet de loi et dans la législation en cours de rédaction, Biden veut stimuler la croissance, inverser les inégalités économiques et renforcer le filet de sécurité fédéral, en particulier pour les enfants.

« À mon avis, le plus gros risque est de ne pas aller trop loin », a-t-il déclaré. « C’est si nous allons trop petit. »

C’est un changement par rapport aux deux plus récents présidents démocrates, Barack Obama et Bill Clinton. Leurs propositions économiques, même pendant la Grande Récession de 2009, ont été contraintes par les craintes d’alarmer le centre politique et d’alimenter le déficit.

Le président Joe Biden prononce son discours d’investiture le 20 janvier 2021 au Capitole américain à Washington, DC. – ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, AFP via Getty Images

Certaines de ces préoccupations persistent. L’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers, un démocrate, prévient que le plan de Biden est si grand qu’il pourrait surchauffer l’économie et déclencher l’inflation. Les républicains le qualifient de dangereux abus du gouvernement. « Un patchwork de programmes d’ingénierie sociale de gauche », a déclaré le leader républicain Mitch McConnell du Kentucky au Sénat la semaine dernière.

Les programmes destinés à aider les gens sont presque assurés d’être plus populaires que les idées sur la façon de les payer – par des augmentations des taux d’imposition pour les sociétés et pour les familles qui gagnent plus de 400 000 $ par année.

Cela dit, l’ambition de ses propositions lui a valu les félicitations de la gauche, même des critiques du passé.

« Une chose que je dirai, c’est que je pense que l’administration Biden et le président Biden ont dépassé les attentes des progressistes », a déclaré la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, lors d’une mairie virtuelle la semaine dernière. Au cours de la campagne 2020, le chef de la « Squad » progressiste avait exprimé son exaspération à l’idée qu’elle et Biden fussent même membres du même parti.

« Je vais être franc: je pense que beaucoup d’entre nous s’attendaient à une administration beaucoup plus conservatrice », a-t-elle déclaré.

2. Sur le bipartisme, appât et échange?

Biden a parlé de bipartisme lorsqu’il était candidat. Mais les critiques disent qu’il ne marche pas dans la foulée en tant que président.

Alors qu’il a rencontré certains législateurs républicains pour discuter de la tentative de parvenir à un terrain d’entente, Biden a fait preuve de peu de patience en l’attendant. Lorsque le plan de secours américain a été mis aux voix le mois dernier, pas un seul républicain ne l’a soutenu. Les démocrates n’ont évité une obstruction au Sénat qu’en déployant une manœuvre législative connue sous le nom de réconciliation.

Joe Biden et Kamala Harris à Wilmington, Del., 12 août 2020. PHOTO: CAROLYN KASTER, AP, ILLUSTRATION: RÉSEAU USA TODAY

Même s’il s’appuie sur les votes de la ligne du parti, celui de Biden marche sur la corde raide, compte tenu des faibles marges démocrates au Congrès. Le Sénat est divisé à 50 contre 50, les démocrates aux commandes uniquement en raison du vote décisif du vice-président Kamala Harris. Les démocrates détiennent un avantage de cinq sièges à la Chambre, la majorité la plus étroite des temps modernes.

En revanche, Obama a pris ses fonctions avec de grandes majorités au Congrès. Mais en se concentrant sur l’obtention d’un soutien bipartisan, il a signé un plan de relance qui, selon les critiques, était trop petit pour fonctionner. Il a retardé la loi sur les soins abordables pendant des mois dans un effort infructueux pour gagner ne serait-ce qu’un seul vote républicain.

C’est un récit édifiant que Biden semble avoir pris à cœur.

Les républicains le martèlent pour hypocrisie. «Si je regarde les 100 jours, c’est plus un appât et un interrupteur», a déclaré cette semaine le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, de Californie, à l’émission «Fox News Sunday». « L’appât était qu’il allait gouverner en tant que bipartisan, mais le changement est qu’il est gouverné en tant que socialiste. »

3. Le pouvoir du silence

Le plus grand changement du dernier président à celui-ci peut être audible.

Pendant quatre ans, les déclarations explosives de Trump et surtout ses tweets provocateurs ont dominé le cycle de l’actualité. En revanche, Biden semble éviter d’être entendu.

Il a attendu plus longtemps que tout autre président moderne pour tenir sa première conférence de presse. Il n’a fait qu’une poignée d’entretiens avec des journalistes. Même son premier discours au Congrès a lieu environ deux mois plus tard que les présidents précédents.

Pardonnez l’interruption: Les nouvelles empiètent sur l’agenda du président Biden lors de la première conférence de presse

Le silence n’était pas exactement la marque de Biden dans le passé. Il était connu pour son aisance avec les journalistes et sa tendance à faire des gaffes.

Mais pas en tant que président.

« Il a été tellement discipliné! » Dit Stokes. « Que vous l’aimiez ou que vous ne l’aimiez pas, la discipline, en particulier dans ses discours, n’était pas un mot que vous appliqueriez à Joe Biden. » Elle attribue cela au sentiment d’enjeux élevés pour le succès de l’administration Biden après quatre ans de Trump. « Il n’y a pas de place pour l’erreur ou pour Biden de saper son image avec des gaffes, des fausses déclarations, etc. »

Alors que le nouveau président a été relativement sûr de lui, Biden a fait des faux pas, en particulier sur l’immigration. Son administration ne semblait pas préparée à l’afflux de migrants sans papiers à la frontière sud, une évolution que les experts jugent prévisible. C’est un problème sur lequel Biden obtient ses notes les plus basses des électeurs.

Les images d’enfants non accompagnés entassés dans les cachots de la patrouille frontalière ont suscité des critiques de la gauche (pour ne pas faire plus pour s’occuper d’eux) et de la droite (pour ne pas avoir fait plus pour contrôler la frontière). La Maison Blanche a annoncé une décision de laisser les admissions de réfugiés plafonnées aux niveaux de Trump uniquement pour l’annuler dans les heures suivant un tollé public.

Pour le moment, Biden a une cote d’approbation des emplois que le site Web FiveThirtyEight.com approuve en moyenne à 54,3%, 40,9% désapprouve – relativement sain compte tenu de la polarisation du pays. Mais sa longue expérience lui a sûrement appris ceci: il n’a pas beaucoup de temps pour produire des résultats.

Le président américain Joe Biden parle de la mise à jour des directives du CDC sur les masques pour les personnes entièrement vaccinées lors d’un événement devant la Maison Blanche le 27 avril 2021 à Washington, DC. BRENDAN SMIALOWSKI, AFP via Getty Images

Son discours au Congrès sera un moment crucial.

« Le président Biden doit pleinement profiter d’une plate-forme aussi rare lorsque des dizaines de millions d’Américains seront à l’écoute de son discours », a déclaré Aaron Kall de l’Université du Michigan, rédacteur en chef et co-auteur de « Monsieur le Président, le président de la États-Unis: Discours à une session conjointe du Congrès. «

Biden doit profiter de l’occasion, a déclaré Kall, pour « pivoter habilement vers une vision convaincante de la prochaine phase de sa présidence, qui pourrait également être la plus conséquente ».