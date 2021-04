«Nous ne pouvons pas continuer le cycle d’extension ou d’élargissement de notre présence militaire en Afghanistan dans l’espoir de créer les conditions idéales pour notre retrait, dans l’attente d’un résultat différent», dit Biden. «Je suis maintenant le quatrième président américain à présider une présence de troupes américaines en Afghanistan. Deux républicains. Deux démocrates. Je ne passerai pas cette responsabilité à un cinquième.

Biden dit qu’il a consulté des alliés, des chefs militaires, des législateurs et le vice-président Kamala Harris pour l’aider à prendre sa décision de retirer toutes les troupes américaines d’ici le 11 septembre, deux décennies après l’attaque la plus meurtrière sur le sol américain.

Il souligne que son administration continuera à soutenir les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans et à soutenir les efforts internationaux visant à former l’armée afghane.

«Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis», dit Biden. «Il est temps que les troupes américaines rentrent chez elles.»

CECI EST UNE MISE À JOUR DE BREF. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

WASHINGTON – Le président Joe Biden retirera toutes les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, jour du 20e anniversaire des attaques terroristes contre l’Amérique qui ont été coordonnées à partir de ce pays, ont déclaré plusieurs responsables américains.

Biden exposera sa vision de la voie à suivre en Afghanistan et le calendrier du retrait dans des remarques mercredi après-midi, a déclaré la Maison Blanche. Ponctuant les près de deux décennies que les troupes américaines se sont battues et sont mortes en Afghanistan, le président se rendra ensuite dans la section 60 du cimetière national d’Arlington pour honorer le sacrifice de ceux qui sont morts dans les récents conflits américains.

La décision de retirer les troupes d’ici l’automne défie la date limite du 1er mai pour un retrait complet en vertu d’un accord de paix conclu par l’administration Trump avec les talibans l’année dernière, mais ne laisse aucune place à des prolongations supplémentaires. Mardi, un haut responsable de l’administration a qualifié la date de septembre de date limite absolue qui ne sera pas affectée par les conditions de sécurité dans le pays.

Alors que la décision de Biden maintient les troupes américaines en Afghanistan quatre mois de plus que prévu initialement, elle met un terme définitif à deux décennies de guerre qui ont tué plus de 2200 soldats américains, blessé 20000 et coûté jusqu’à 1 billion de dollars. Le conflit a largement paralysé Al-Qaida et entraîné la mort d’Oussama ben Laden, l’architecte des attentats du 11 septembre. Mais un retrait américain met également en péril bon nombre des progrès réalisés en matière de démocratie, de droits des femmes et de gouvernance, tout en garantissant que les talibans, qui ont fourni le refuge d’Al-Qaida, restent forts et contrôlent de larges pans du pays.

Biden a laissé entendre pendant des semaines qu’il allait laisser la date limite de mai expirer, et au fil des jours, il est devenu clair qu’un retrait ordonné des quelque 2500 soldats restants serait difficile et improbable. Le responsable de l’administration a déclaré que le retrait commencerait le 1er mai.

Le choix de Biden de la date du 11 septembre souligne la raison pour laquelle les troupes américaines étaient au départ en Afghanistan – pour empêcher des groupes extrémistes comme Al-Qaida de reprendre pied qui pourrait être utilisé pour lancer des attaques contre les États-Unis.

Le responsable de l’administration a déclaré que Biden avait décidé que le délai de retrait devait être absolu, plutôt que basé sur des conditions sur le terrain. «Nous nous engageons aujourd’hui à réduire à zéro» les forces américaines d’ici le 11 septembre, et peut-être bien avant, a déclaré le responsable, ajoutant que Biden avait conclu qu’un retrait conditionné serait «une recette pour rester en Afghanistan pour toujours».

Les responsables de la défense et les commandants s’étaient opposés à la date limite du 1er mai, affirmant que le retrait des troupes américaines devrait être basé sur les conditions de sécurité en Afghanistan, y compris les attaques et la violence des talibans.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, n’a pas fourni de détails sur les remarques de Biden prévues pour mercredi, mais elle a déclaré lors d’un briefing de la Maison Blanche que Biden « a été cohérent dans son opinion qu’il n’y a pas de solution militaire à l’Afghanistan, que nous y sommes allés. durant beaucoup trop longtemps. »

Psaki a tweeté plus tard mardi que la visite de Biden au cimetière national d’Arlington consistait à «rendre hommage aux courageux hommes et femmes qui ont fait le sacrifice ultime en Afghanistan».

Plusieurs responsables américains ont confirmé la décision de retrait de Biden à l’Associated Press, et un responsable de l’administration a fourni des détails aux journalistes sous couvert d’anonymat, s’exprimant avant l’annonce.

Selon le responsable de l’administration, les seules forces américaines restantes en Afghanistan seront celles nécessaires pour protéger les diplomates là-bas. Aucun chiffre exact n’a été fourni, mais le total des troupes américaines en Afghanistan est sous-estimé par les administrations américaines depuis des années. Les responsables ont discrètement reconnu qu’il y en a des centaines de plus en Afghanistan que le nombre officiel de 2 500, et incluraient probablement des forces d’opérations spéciales menant des missions secrètes ou antiterroristes, travaillant souvent avec le personnel des agences de renseignement.

Le nouveau calendrier prolongé de Biden permettra un retrait sûr et ordonné des troupes américaines en coordination avec les alliés de l’OTAN, a ajouté le responsable de l’administration.

La décision du président risque cependant de provoquer des représailles de la part des talibans contre les forces américaines et afghanes, ce qui pourrait aggraver la guerre de 20 ans. Et cela ravivera la division politique sur l’implication de l’Amérique dans ce que beaucoup ont appelé la guerre sans fin.

Un rapport de la communauté du renseignement publié mardi sur les défis mondiaux pour l’année prochaine a déclaré que les perspectives d’un accord de paix en Afghanistan sont «faibles» et a averti que «les talibans sont susceptibles de faire des gains sur le champ de bataille. Si la coalition retire son soutien, indique le rapport, le gouvernement afghan aura du mal à contrôler les talibans.

La réaction du Congrès à la nouvelle date limite a été mitigée.

« Le retrait précipité des forces américaines d’Afghanistan est une grave erreur », a déclaré le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, R-Ky. «C’est une retraite face à un ennemi qui n’a pas encore été vaincu et une abdication du leadership américain.»

Le sénateur Jim Inhofe de l’Oklahoma, le républicain de rang au sein de la commission des services armés du Sénat, l’a qualifiée de «décision imprudente et dangereuse». Il a déclaré que tout retrait devrait être basé sur des conditions, ajoutant que des délais arbitraires pourraient mettre les troupes en danger, créer un terreau fertile pour les terroristes et conduire à une guerre civile en Afghanistan.

Les démocrates étaient généralement plus favorables. Le sénateur Jack Reed, DR.I., président du Comité des services armés, a déclaré que la date limite du 1er mai du président Donald Trump limitait les options de Biden. «Nous avons toujours des intérêts vitaux dans la protection contre les attaques terroristes qui pourraient émaner de cette partie du monde, mais il y a aussi d’autres domaines dont nous devons être conscients», a déclaré Reed.

Le sénateur Tim Kaine, D-Va., A déclaré que les troupes devraient rentrer chez elles et que les États-Unis doivent recentrer la sécurité nationale américaine sur des défis plus urgents.

Mais au moins un démocrate de haut rang a exprimé sa déception. La sénatrice Jeanne Shaheen du New Hampshire a déclaré dans un tweet que les États-Unis «ont trop sacrifié pour apporter la stabilité à l’Afghanistan et laisser sans assurance vérifiable d’un avenir sûr».

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahed, a déclaré à l’AP que la milice religieuse attend une annonce officielle pour émettre sa réaction. Les talibans avaient déjà mis en garde les États-Unis contre des «conséquences» s’ils ne respectaient pas la date limite du 1er mai.

Dans un accord de février 2020 avec l’administration Trump, les talibans ont accepté de mettre fin aux attaques et de tenir des pourparlers de paix avec le gouvernement afghan, en échange d’un engagement américain à un retrait complet d’ici mai 2021.

Au cours de l’année écoulée, les commandants militaires américains et les responsables de la défense ont déclaré que les attaques contre les troupes américaines avaient largement cessé, mais que les attaques des talibans contre les Afghans avaient augmenté. Les commandants ont fait valoir que les talibans n’ont pas réussi à remplir les conditions de l’accord de paix en poursuivant leurs attaques contre les Afghans et en ne coupant pas totalement leurs liens avec Al-Qaida et d’autres groupes extrémistes.

Lorsque Biden est entré à la Maison Blanche en janvier, il était parfaitement conscient de la date limite imminente et avait le temps de la respecter s’il avait choisi de le faire. Il a entamé un examen de l’accord de février 2020 peu de temps après son entrée en fonction et a longuement consulté ses conseillers en défense et ses alliés.

Au cours des dernières semaines, il est devenu de plus en plus clair qu’il avait tendance à défier l’échéance.

«Il sera difficile de respecter la date limite du 1er mai», a déclaré Biden en mars. «Juste pour des raisons tactiques, il est difficile de faire sortir ces troupes.» Il a ajouté: «Et si nous partons, nous le ferons de manière sûre et ordonnée.»

___ Knickmeyer a rapporté d’Oklahoma City. Les rédacteurs de l’Associated Press Kathy Gannon à Islamabad et Eric Tucker à Washington et le correspondant de radio Sagar Meghani ont contribué à ce rapport.