Biden sur la désinformation sur les vaccins sur des plateformes comme Facebook: « Ils tuent des gens »

Le président Joe Biden a déclaré vendredi que des plateformes comme Facebook tuaient des gens en autorisant la désinformation sur le vaccin Covid-19 sur leurs services.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son message aux plateformes comme Facebook concernant la désinformation de Covid-19, Biden a répondu « Ils tuent des gens ».

« Je veux dire qu’ils vraiment, regardez, la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés, et c’est – ils tuent des gens », a déclaré Biden sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

Biden faisait écho aux commentaires précédents de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

« Nous traitons ici d’un problème de vie ou de mort et tout le monde a donc un rôle à jouer pour s’assurer qu’il y a des informations exactes », a déclaré Psaki. « C’est une entreprise du secteur privé. Ils vont prendre des décisions sur les mesures supplémentaires qu’ils peuvent prendre. Il est clair qu’il y en a d’autres qui peuvent être prises. »

Les commentaires de Psaki arrivent un jour après elle a dit l’administration Biden signalait des publications problématiques pour Facebook qui diffusaient de la désinformation.

« Nous nous assurons régulièrement que les plateformes de médias sociaux sont au courant des derniers récits dangereux pour la santé publique que nous et de nombreux autres Américains voyons dans tous les médias sociaux et traditionnels », a-t-elle déclaré. « Nous travaillons pour nous engager avec eux pour mieux comprendre l’application de la politique des plateformes de médias sociaux. »

Un exemple que Psaki a mis en évidence est la propagation d’un faux récit selon lequel les vaccins Covid-19 provoquent l’infertilité.

« C’est troublant mais un récit persistant que nous et beaucoup avons vu, et nous voulons savoir que les plateformes de médias sociaux prennent des mesures pour y remédier », a déclaré Psaki. « Ce sont des informations inexactes et fausses. »

Psaki a noté des mesures supplémentaires que Facebook et d’autres services de médias sociaux peuvent prendre pour lutter contre la désinformation. Cela inclut le partage public de l’impact de la désinformation sur leurs services, la promotion d’informations de qualité et la prise de mesures plus rapides contre les publications nuisibles.

« Comme vous le savez tous, l’information voyage assez rapidement », a-t-elle déclaré. « Si c’est là-haut pendant des jours et des jours et des jours, quand les gens le voient, c’est difficile de remettre ça dans une boîte. »

Facebook n’a pas répondu à une demande de commentaire.