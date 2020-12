Le président élu Joe Biden a supplié le peuple géorgien de lui donner le contrôle du Sénat, ce qui se produira si les démocrates remportent les deux courses au second tour le 5 janvier.

« J’ai besoin de deux sénateurs de cet État qui veulent faire quelque chose, pas de deux sénateurs qui vont simplement se mettre en travers de la route », a déclaré Biden lors d’un rassemblement au volant à Atlanta mardi.

Biden faisait campagne pour les candidats au Sénat démocrate Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock, qui se présentent contre les sénateurs républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler.

Si Warnock et Ossoff gagnent leurs courses, les démocrates auront 50 sièges, et le vice-président élu Kamala Harris sera disponible pour voter en leur faveur.

Biden a critiqué Loeffler et Perdue pour leur rôle dans la saga de plusieurs semaines qui a traîné les élections de 2020, alors que les deux sénateurs du GOP ont embrassé un procès au Texas pour tenter d’invalider les votes dans plusieurs États swing, y compris la Géorgie.

«Je vais essayer d’être généreux ici, dans l’esprit de la saison. Peut-être que vos sénateurs étaient simplement confus. Peut-être qu’ils pensent représenter le Texas », a déclaré Biden.

Biden a également plaisanté sur le drame lui-même.

« Merci d’avoir été fort et d’avoir veillé à ce que vos votes soient comptés et comptés à nouveau », a déclaré Biden. «Je commence à avoir l’impression d’avoir remporté la Géorgie trois fois.

« Je dois dire que ça fait du bien », a ajouté le président élu.

Si Warnock et Ossoff échouent, Biden devra faire face au même obstacle que le président démocrate Barack Obama – un Sénat contrôlé par le chef de la majorité républicaine Mitch McConnell.

McConnell a montré qu’il était apte à entraver un agenda démocrate, en particulier des éléments importants comme un package de changement climatique.

L’événement d’Atlanta était dans le quartier Kirkwood de la ville à Pullman Yard.

C’est un site historique qui a été utilisé dans le tournage d’un certain nombre de films, dont The Hunger Games et Baby Driver.

Rebaptisé « Pratt Pullman District », le quartier est en train d’être réaménagé au cours des dernières années pour abriter des restaurants et des bars, mais aussi des scènes sonores pour l’industrie cinématographique en plein essor d’Atlanta.

La plupart des grands bâtiments en brique sont toujours vacants.

Le membre du conseil municipal d’Atlanta, Natalyn Archibong, a déclaré que l’accès à l’événement serait « extrêmement limité », mais a encouragé les partisans à s’aligner le long du parcours du cortège.

Archibong a informé que l’usure des démocrates [a] masquez et maintenez une distance d’au moins 6 pieds des personnes qui ne sont pas dans votre pod.

La plupart des supporters portaient des masques mais ne respectaient pas la recommandation de six pieds, encombrant la route alors que le cortège arrivait.

Plusieurs dizaines de partisans de Trump ont également jalonné l’entrée à l’arrivée de Biden.

En raison de la pandémie de coronavirus, Biden, Harris et leurs principaux substituts, y compris Obama, ont utilisé des événements de style drive-in vintage, à commencer par la Convention nationale démocrate d’août, afin de faire campagne à l’approche des élections du 3 novembre.

La sénatrice républicaine Kelly Loeffler est contestée par le révérend Raphael Warnock pour son siège au Sénat. Elle a été photographiée dimanche lors d’un arrêt de campagne à Warner Robins, en Géorgie, debout à côté d’une découpe en carton du président Donald Trump.

Le sénateur républicain David Perdue n’a pas reçu plus de 50% des voix en novembre et est maintenant dans une course au second tour contre son challenger démocrate, Jon Ossoff

Ces événements ont permis aux candidats de se lancer dans la campagne électorale, mais gardent les partisans à distance socialement.

Le président Donald Trump et les républicains ont ignoré les protocoles COVID-19 et ont organisé des rassemblements à grande échelle, souvent avec des foules sans masque.

Le président est retourné en Géorgie le 5 décembre pour son premier rassemblement post-électoral pour faire campagne pour Loeffler et Perdue.

Le vice-président Mike Pence s’est également rendu en Géorgie pour faire campagne pour le duo républicain.

Le vote anticipé en personne dans la course a débuté en Géorgie lundi, ce qui pourrait être important pour les candidats républicains, car Trump a faussement affirmé que les bulletins de vote par correspondance étaient mûrs pour la fraude.

Les bulletins de vote par correspondance peuvent également être utilisés pour voter dans cette course.

Vendredi, 1,2 million de bulletins de vote par correspondance avaient été demandés, selon l’Associated Press, avec 200 000 retournés.

Les courses au Sénat en Géorgie vont au second tour si aucun candidat n’atteint le seuil de 50%, ce qui s’est produit lors des deux courses au Sénat le 3 novembre.

La Géorgie était traditionnellement un État rouge, mais était de plus en plus démocrate et s’est retournée pour soutenir Biden contre Trump cette année aux élections générales.

Cela a exaspéré Trump, qui a attaqué le gouverneur républicain de l’État Brian Kemp et d’autres hauts responsables du GOP, affirmant à tort que Biden avait gagné la Géorgie parce qu’il y avait une fraude généralisée.

Mardi matin avant le voyage de Biden, Trump a retweeté un tweet Cela a déclaré Kemp et le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, également républicain, «vont bientôt être emprisonnés».