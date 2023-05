Biden suit Trump dans un nouveau sondage brutal après le coup d’envoi de 2024

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Joe Biden connaît certaines des cotes d’approbation les plus basses de sa présidence alors qu’il se prépare pour sa réélection contre un candidat républicain en 2024.

Un nouveau Poste de Washington/ Le sondage ABC News publié dimanche montre que le président a l’approbation d’un peu plus d’un tiers des Américains, alors qu’il traîne simultanément son adversaire de 2020 (et probablement le candidat au match revanche de 2024) Donald Trump de sept points de pourcentage.

C’est une très mauvaise performance pour M. Biden, qui brigue un second mandat sur la base de ses victoires législatives au cours des deux premières années de sa présidence, ainsi qu’une solide performance de son parti lors des élections de mi-mandat de 2022 l’automne dernier qui s’est arrêté républicains de prendre la chambre haute du Congrès.

Il a annoncé sa candidature fin avril après des mois d’insistance des membres du personnel de la Maison Blanche sur son intention de le faire, et au milieu de sondages qui avaient montré au cours de la même période qu’une majorité de démocrates préféreraient un autre candidat.

La cote d’approbation de M. Biden était de 36% dans le nouveau sondage. Dans un match hypothétique pour les élections générales de 2024, le président a suivi M. Trump par une marge de 44 points à 38 points, avec un grand nombre d’Américains indécis. Dans le même temps, il a suivi le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans un autre match hypothétique, 42% contre 37%.

Sa cote de popularité a chuté de six points en deux mois dans le Poste/ ABC, et plus inquiétant que jamais est le nombre d’Américains préoccupés par sa forme mentale, qui devrait être l’un des principaux points d’attaque du GOP en 2024 – seulement 32% des répondants à l’enquête étaient convaincus que M. Biden avait l’acuité mentale pour effectuer son travail. Le sondage a noté que 51% des Américains avaient la même confiance en 2020, lorsqu’il était candidat aux élections.

Le dernier sondage a été réalisé entre le 28 avril et le 3 mai auprès de 1 006 adultes vivant aux États-Unis. La marge d’erreur est de 3,5 points de pourcentage.

Vendredi, le président a été interrogé dans une interview par Stephanie Ruhle de MSNBC pourquoi il pensait qu’il était le meilleur choix pour se présenter en 2024, malgré les inquiétudes concernant son âge.

« Parce que j’ai acquis une sacrée sagesse », a-t-il répondu.

« J’en sais plus que la grande majorité des gens », a poursuivi le président en se vantant. « Je suis plus expérimenté que quiconque s’est présenté aux élections et je pense que j’ai prouvé que j’étais honorable et efficace. »