Biden suit Netanyahu du haut d’une falaise – Mondoweiss

Le chant et la danse des deux États reviennent sur le devant de la scène en Palestine et en Israël. Dans le cadre de leur idée de cessez-le-feu, les États-Unis, avec le soutien de l’Égypte et du Qatar, ont lié la reconstruction à Gaza à la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite et à une « voie crédible et irréversible » vers un État palestinien.

Ce n’est une nouveauté pour personne que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait immédiatement rejeté cette idée. Netanyahu s’est concentré sur le blocage d’un État palestinien pendant la majeure partie de sa carrière politique. C’est la base sur laquelle les gens votent pour lui et le soutiennent.

Pourtant, lorsqu’on a demandé au président américain Joe Biden, après une conversation avec Netanyahu, si un État palestinien était impossible avec Netanyahu au pouvoir, il a dit« Non, ce n’est pas le cas », une réponse qui a déclenché un million de rires dans le monde entier face à l’inconscience flagrante du président des États-Unis.

Netanyahu, pour sa part, a immédiatement laissé entendre que Biden avait menti : déclarant sans équivoque qu’Israël conserverait son contrôle sécuritaire sur Gaza, une position qui « est en contradiction avec le principe de souveraineté, mais que pouvez-vous faire ? En effet, juste un jour plus tôt, Netanyahu avait déclaré explicitement qu’Israël « doit avoir un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire à l’ouest du Jourdain ». C’était la manière de Netanyahu de dire «de la rivière à la mer», cependant, malgré une erreur de traduction par i24 News qui a provoqué une certaine agitation, il n’a pas utilisé ces mots exacts. Le sens, cependant, était clair : Israël seul existerait entre le Jourdain et la Méditerranée en tant qu’État d’apartheid.

Il s’agissait là d’un autre coup direct contre Biden, qui, de manière exaspérante, continue de s’infliger un préjudice politique massif avec son soutien indéfectible à Netanyahu, malgré le fait que le Premier ministre israélien fasse tout son possible pour insulter et embarrasser Biden à chaque instant. Biden a lié la politique américaine aux caprices de Netanyahu dès le début, immédiatement après l’attaque du Hamas du 7 octobre, et depuis lors, il a permis à Israël de mener les États-Unis par le nez dans tous les sens.

L’ensemble de l’administration Biden a été réduite à une rhétorique inutile tout en refusant de prendre des mesures pour défendre la vie des Palestiniens. Ce n’est peut-être pas si inhabituel, mais Biden a également permis à Netanyahu de mettre en péril les préoccupations de sécurité et les intérêts stratégiques des États-Unis dans tout le Moyen-Orient d’une manière sans précédent, même dans cette relation la plus inhabituelle de toutes. Il l’a fait malgré voix grandissantes en Israël qui sont reconnaîtremême pendant eux-mêmes crient toujours vengeance, que Netanyahu poursuit la guerre sur la base de ses besoins personnels et intérêtspas celui d’Israël.

Malgré les rapports de Biden »de plus en plus frustré» Avec Netanyahu, il ne reste aucun signe que le soutien constant à Israël soit le moins du monde ébranlé. Biden semble même abandonner les préoccupations stratégiques afin de se protéger des assauts israéliens. Cela est évident dans sa réponse à Ansar Allah (communément appelé les Houthis) ciblant les navires ayant des liens avec Israël dans la mer Rouge.

Lorsqu’on lui a demandé si ses bombardements répétés sur le Yémen – l’un des pays les plus pauvres et les plus dévastés au monde après des années d’attaques saoudo-américaines – fonctionnaient, Biden a répondu, « Quand vous dites ‘travailler’, est-ce qu’ils arrêtent les Houthis ? Non. Vont-ils continuer ? Oui.”

La réponse a été stupéfiante. Biden a déclaré clairement qu’il savait que bombarder le Yémen n’arrêterait pas les attaques contre les navires dans la mer Rouge. Même en laissant de côté l’implication selon laquelle la protection des transports maritimes vaut la peine de risquer des vies américaines et de déclencher potentiellement une guerre régionale alors que la vie de plus de 25 000 Palestiniens à Gaza, avec des milliers de morts supplémentaires à venir, ne vaut pas simplement l’arrêt du flux massif d’armes vers Israël, ce seul Le dévouement à la violence pour le plaisir de la violence devrait inciter tous les Américains à réfléchir.

Les dirigeants américains diront qu’ils doivent « imposer un prix » à Ansar Allah pour leurs actions, et qu’ils « s’efforcent de mettre fin aux combats à Gaza le plus tôt possible ». Mais c’est évidemment futile et faux. Les attaques dans la mer Rouge ne se produisent qu’à cause de l’attaque israélienne à Gaza, et mettre fin à ce génocide sécurisera la navigation dans la mer Rouge. La Maison Blanche en est bien consciente, tout comme elle sait également que la température totale de la région est se levant chaque jouravec le potentiel de déclencher une guerre bien plus importante, intentionnellement ou accidentellement, qui s’étendrait à pas de géant.

Un seul parti profite de la poursuite de la guerre : c’est le gouvernement israélien d’extrême droite dirigé par Netanyahu. Pour lui, plus la guerre se poursuit, plus il évite les conséquences de sa corruption d’avant le 7 octobre et l’indignation du peuple israélien pour ses actions le 7 octobre et depuis.

Pour les partis d’extrême droite israéliens, dont le Likoud, l’objectif de cette guerre a toujours été de détruire le mouvement national palestinien, non seulement à Gaza, mais également en Cisjordanie. C’est vraiment résoudre toute la question de l’occupation de 1967 en établissant un Israël « du fleuve à la mer » qui comprend peu de Palestiniens et aucune « nation palestinienne » en tant que telle. La guerre doit durer encore un certain temps pour que cet objectif soit atteint. L’extension du conflit à la mer Rouge ou au Liban augmenterait les possibilités d’escalade en Cisjordanie.

Biden, ainsi que ses complices, le secrétaire d’État Antony Blinken, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et d’autres, semblent inconscients de ces réalités. En effet, ils semblent déterminés non seulement à permettre à Israël d’exercer progressivement une pression de plus en plus forte sur le Hezbollah au Liban, mais aussi à continuer d’accroître les tensions au Liban. mer Rouge et le Golfe Persique.

Ignorer aussi les réalités nationales

Biden semble déterminé à communiquer son mépris total à l’égard de tous les Arabes et musulmans – pas seulement des Palestiniens – et n’épargne en aucun cas les citoyens américains. Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par le fait qu’un si grand nombre d’Arabes-Américains déclarent qu’ils ne voteraient pas pour lui, Biden a rejeté cette réponse en affirmant que Trump voulait « interdire aux Arabes » d’entrer dans le pays.

En réponse, Abdullah Hammoud, maire de Dearborn, Michigan – un État clé du champ de bataille que Biden est actuellement en train de perdre en raison de sa politique génocidaire envers Gaza – a dit que la réponse était insultante « à tant de niveaux. 1 – Trump a institué une interdiction musulmane et non une interdiction arabe. 2 – la plupart des Américains arabes sont chrétiens et la plupart des Américains musulmans ne sont pas arabes. 3 – Nous avons perdu des êtres chers – de la famille et des amis. Les villages de nos familles ont été rayés de la carte. Ce n’est pas quelque chose que l’on oublie tout simplement. Trump est une menace, je ne le nierai jamais. Mais il en va de même pour le soutien de Biden au génocide et aux guerres sans fin au Moyen-Orient.»

Le rejet allègre des préoccupations arabo-américaines et le manque de connaissance d’un problème aussi énorme que l’interdiction des musulmans par Trump reflètent un racisme profond et une indifférence à l’égard des Arabes qui ne peuvent être dissociés de la politique de Biden en Palestine et dans l’ensemble du Moyen-Orient. La myopie politique consistant à dire littéralement à un groupe d’Américains marginalisés qu’ils doivent voter pour vous parce que l’alternative est encore pire est stupéfiante. Les Américains arabes et musulmans ne sont pas le seul groupe que Biden traite de cette façon ; il suffit de demander aux Noirs américains. Mais adopter une attitude aussi condescendante tout en finançant, en armant et en permettant le génocide élève à la fois l’immoralité et le suicide politique à de nouveaux niveaux.

Les commentaires de Biden reflètent un manque de stratégie tant dans la région qu’au niveau national. Ils reflètent également un président américain qui suit l’exemple d’un Premier ministre israélien d’extrême droite et corrompu, non seulement en matière de politique, mais aussi en termes de vision raciste des Arabes, qu’ils soient en Palestine ou aux États-Unis.

En Israël, nombreux sont ceux qui ont a exprimé son inquiétude sur l’absence de fin de partie ou toute vraie stratégie dans l’assaut israélien contre Gaza, au-delà du fait de causer autant de morts et de destructions que possible. Et bien que cela ait également été discuté aux États-Unis, rien de tout cela ne semble avoir pénétré la Maison Blanche ou d’autres parties de l’administration.

Malgré la génuflexion sans limite de Biden envers Israël, Netanyahu est positionner sa rhétorique attaquer le président pour empêcher tout effort de cessez-le-feu et également pour saper ses chances de réélection déjà fragiles. Ceci est remarqué par les partisans de Biden dans les médias.

Pourtant, il semble que rien ne suffira à Biden pour utiliser le seul outil dont il dispose pour arrêter Netanyahu : arrêter le flux d’armes. Biden semble déterminé à permettre à Israël de déterminer le cours non seulement de l’assaut contre Gaza mais aussi de la politique américaine. La question n’est pas de savoir pourquoi il fait cela. La question est : pourquoi les États-Unis l’autorisons-nous ?