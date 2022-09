Le président Joe Biden nommera Lynne Tracy au poste de nouvelle ambassadrice des États-Unis en Russie, a rapporté CNN mercredi. Tracy remplacera John Sullivan, qui occupe ce poste depuis 2019, et sa nomination intervient à un point bas historique dans les relations entre Washington et Moscou.

CNN a cité des sources anonymes en rapportant la nomination apparente de Tracy, le Département d’État refusant de commenter. Sa nomination devra être approuvée par la Russie, et CNN a noté que l’approbation est généralement donnée dans les coulisses par un pays hôte avant qu’un ambassadeur ne soit officiellement annoncé.

Tracy est actuellement ambassadrice des États-Unis en Arménie. De langue russe, elle a été chef de mission adjointe à l’ambassade des États-Unis à Moscou entre 2014 et 2017, un poste qui a fait d’elle la deuxième diplomate de Washington en Russie.















Si elle est confirmée pour le poste, Tracy remplacera John Sullivan, qui a été ambassadeur en Russie de 2019 jusqu’à son départ de Moscou au début du mois. Avant son retour aux États-Unis, Sullivan a admis en juin que les relations entre Moscou et Washington avaient atteint un niveau historiquement bas au milieu de l’offensive militaire russe en Ukraine. Cela a rendu toute coopération productive entre les pays improbable à court terme, a-t-il ajouté.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov accusant l’OTAN de mener une “la guerre par procuration” contre la Russie en Ukraine, et Biden promettant de continuer à armer l’Ukraine pour “aussi longtemps qu’il faudra,” Les relations entre Moscou et Washington sont actuellement à l’un des plus bas de l’histoire.