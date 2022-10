Biden suggère que les menaces de Poutine signifient une “perspective d’Armageddon”

Le président Biden a averti jeudi que les menaces du président russe Vladimir Poutine d’utiliser des armes nucléaires constituaient la «perspective d’Armageddon» la plus grave en 60 ans.

Les commentaires de Biden sont intervenus lors d’une collecte de fonds démocrate à New York, où il a passé une grande partie de son temps à mettre en garde contre les menaces qu’il dit être posées par les républicains, mais a également évoqué la guerre de Poutine et de la Russie contre l’Ukraine. Le président a déclaré aux participants qu’il connaissait “assez bien” Poutine et a déclaré que le président russe “ne plaisantait pas lorsqu’il parlait de l’utilisation potentielle d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques”.