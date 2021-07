Biden suggère que la décision sur le voyage COVID États-Unis-Europe à venir dans quelques jours

Le voyage d’Angela Merkel à Washington jeudi sera probablement son dernier en tant que chef de l’Etat allemand.

Biden a fait l’éloge du « leadership de principe » de Merkel alors même qu’ils discutaient de questions litigieuses.

Les rencontres de Merkel avec Biden étaient bien plus amicales que ses confrontations difficiles avec Donald Trump.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré jeudi que son équipe d’intervention COVID examinait les restrictions de voyage aux États-Unis qui interdisent les visiteurs de l’Union européenne et pourrait annoncer des changements dans les prochains jours.

Les remarques de Biden interviennent dans un contexte de frustration croissante dans les capitales européennes au sujet de l’interdiction de voyager aux États-Unis, et la chancelière allemande Angela Merkel a fait pression sur Biden sur la question lors d’une réunion privée dans le bureau ovale jeudi.

« C’est en cours maintenant », a déclaré Biden. « Et je serai en mesure de répondre à cette question… dans les prochains jours. » Il a déclaré qu’il attendait d’entendre les conseillers COVID de la Maison Blanche « pour savoir quand cela (la levée de l’interdiction de voyager) devrait être fait ».

Merkel a déclaré qu’elle avait soulevé la question lors de sa réunion avec Biden et a noté que la variante Delta hautement contagieuse du coronavirus était un facteur, affirmant que cela avait été un défi pour les États-Unis et l’Allemagne.

« Ce doit être une décision durable », a déclaré Merkel. « Ce n’est certainement pas sensé de devoir le reprendre après seulement quelques jours. »

L’Union européenne a décidé de commencer à lever les restrictions de voyage imposées aux Américains qui souhaitent visiter le bloc, qu’ils aient été vaccinés ou non. Les directives de l’UE, publiées en juin, ne sont pas contraignantes, car chaque pays du bloc a pris ses propres décisions sur les voyages pendant la pandémie.

Biden et Merkel ont discuté d’une série d’autres questions, du changement climatique au retrait des forces américaines et de l’OTAN d’Afghanistan.

Merkel a servi l’Allemagne à travers 4 présidents américains

Les réunions de jeudi étaient bien plus amicales que les confrontations notoirement difficiles entre Merkel et l’ancien président Donald Trump, qui se sont disputés tout, des cotisations à l’OTAN aux railleries du président américain sur Twitter.

Au début de la conférence de presse de jeudi, Biden a fait l’éloge de Merkel alors qu’elle se prépare à quitter la scène politique allemande après plus de 15 ans en tant que chancelière. La visite de Merkel à la Maison Blanche jeudi sera probablement sa dernière en tant que chef de l’État.

Biden a noté que Merkel était la première femme chancelière d’Allemagne et que son mandat a duré à travers quatre présidents américains.

« Voici une vie exemplaire de service révolutionnaire en Allemagne, et je pourrais ajouter … au monde », a déclaré Biden alors que Merkel se tenait à ses côtés.

Malgré les applaudissements de Biden pour le leader allemand, il y avait des questions litigieuses à l’ordre du jour lorsqu’ils se sont assis plus tôt pour une réunion privée en tête-à-tête. Outre les restrictions de voyage américaines, les deux dirigeants se sont également brouillés au sujet du Nord Stream 2, le gazoduc qui relierait la Russie à l’Allemagne et que les États-Unis craignent de donner à Moscou un levier accru sur l’Europe. Les responsables américains craignent également que cela ne sape l’économie ukrainienne en réduisant ses revenus de transport de gaz.

Biden a déclaré que Merkel et lui avaient convenu de rechercher des « mesures pratiques » qui pourraient être prises pour garantir que l’énergie ne soit pas utilisée comme outil coercitif contre l’Ukraine ou d’autres alliés.

« Merkel et moi sommes absolument unis dans notre conviction que la Russie ne doit pas être autorisée à utiliser l’énergie comme une arme pour contraindre ou menacer ses voisins », a-t-il déclaré.

Merkel a souligné l’importance du droit de l’Ukraine à servir de « pays de transit » pour le gaz naturel, mais a également souligné son droit à la souveraineté territoriale « comme tout autre pays dans le monde ».

Un haut responsable de l’administration, qui a informé les journalistes avant la réunion Biden-Merkel sous couvert d’anonymat, a défendu la décision de la Maison Blanche de renoncer à imposer des sanctions aux entreprises impliquées dans la construction du pipeline, une décision qui a suscité des critiques bipartites de la part des législateurs du Congrès. Les conseillers de Biden ont déclaré que le pipeline était presque terminé avant qu’il ne prenne ses fonctions et qu’il était maintenant trop tard pour l’arrêter.

Merkel a commencé sa visite à l’Observatoire naval pour un « petit-déjeuner de travail » avec la vice-présidente Kamala Harris. C’était la première fois que Harris accueillait un dirigeant étranger dans la résidence du vice-président.

Harris a salué la « carrière extraordinaire » de Merkel.

« Il va sans dire que la relation entre nos deux pays est fondée sur de nombreuses valeurs partagées, y compris un engagement envers la démocratie dans le monde », a déclaré Harris lors d’une brève allocution publique à l’arrivée de Merkel.

Biden s’est donné pour priorité de réparer les relations de l’Amérique avec ses alliés européens à la suite de l’approche antagoniste de Trump envers le bloc, qui a été marquée par des tarifs punitifs, des affronts diplomatiques et des débats brûlants sur le multilatéralisme et l’OTAN.

« Trump est parti », mais s’attarde : Alors que Biden jure que « l’Amérique est de retour », les alliés se demandent pour combien de temps

Trump s’est heurté à plusieurs reprises à Merkel et, avant la fin de son mandat, il a ordonné le retrait des forces américaines d’Allemagne, ce que beaucoup considéraient comme une réprimande publique à son encontre. Biden a mis fin à cette réduction des forces et lors de la conférence de presse de jeudi, il a souligné le partenariat entre Washington et Berlin alors que Merkel se prépare à quitter ses fonctions.

« C’est en partie une visite d’adieu, en partie elle signale la continuité et la stabilité des relations germano-américaines », a déclaré Johannes Timm, chercheur principal à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, un groupe de réflexion à Berlin.

Après 16 ans de collaboration avec Merkel, de nombreux responsables à Washington et ailleurs se demandent quelle direction l’Allemagne pourrait prendre après les prochaines élections. L’objectif de longue date du chancelier était de les rassurer qu’il n’y aurait pas de changement énorme, a-t-il déclaré.

Le parti de Merkel est en tête des sondages avant les élections du 26 septembre en Allemagne, mais les écologistes Verts et les sociaux-démocrates de centre-gauche sont également en lice pour diriger un futur gouvernement.

