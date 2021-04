Nous dépensons plus en défense que les 10 nations suivantes réunies. La dernière chose dont le Pentagone a besoin à l’heure actuelle, c’est de plus d’argent. Il est maintenant temps de réduire – et non d’augmenter – notre budget militaire gonflé et d’investir dans les gens. https://t.co/Blyf9yW7Uk

– Pramila Jayapal (@PramilaJayapal) 9 avril 2021