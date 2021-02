L’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président Joe Biden «soutiendrait» le Congrès en créant un panel de commission de type 9/11 pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, comme l’ont suggéré de nombreux législateurs.

Une commission a été recommandée par les démocrates et les républicains à la suite de l’acquittement du Sénat de Donald Trump sur l’article de destitution qui l’accusait de «Incitant à une insurrection» et inspirant directement la prise du Capitole.

« Nous avons besoin d’une commission du 11 septembre pour découvrir ce qui s’est passé et faire en sorte que cela ne se reproduise plus, et je veux m’assurer que l’empreinte du Capitole pourra être mieux défendue la prochaine fois », Le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) a récemment déclaré à Fox News.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), a révélé cette semaine que des plans étaient en cours pour une commission.

«Pour protéger notre sécurité, notre sécurité, notre sécurité, notre prochaine étape consistera à créer une commission extérieure et indépendante de type 9/11 pour enquêter et faire rapport sur les faits et les causes liés à l’attaque terroriste nationale du 6 janvier 2021 contre le Complexe du Capitole des États-Unis, » dit-elle lundi.

L’orateur de la Chambre a ajouté qu’une enquête porterait sur «L’ingérence dans le transfert pacifique du pouvoir» et le «Préparation et réaction de la police du Capitole des États-Unis et des autres services de police fédéraux, étatiques et locaux dans la région du Capitole national.»

Pelosi elle-même a été récemment critiquée par les républicains, beaucoup remettant en question sa décision de refuser la présence des soldats de la Garde nationale le jour de l’émeute et son timing pour approuver leur déploiement une fois que le Capitole a déjà été pris d’assaut.

Mardi, Psaki a révélé que Biden soutenait pleinement une commission mise en place par le Congrès.

«C’est bien sûr la décision du Congrès de former cette commission … mais c’est certainement une décision que le président soutiendrait», elle a dit. «Il soutient les efforts visant à apporter un éclairage supplémentaire sur les faits afin que quelque chose de ce genre ne se reproduise plus.»

WH Appuyez sur Sec. Jen Psaki dit que le président Biden «soutiendrait» un panel de type Commission du 11 septembre pour enquêter sur l’insurrection du Capitole.pic.twitter.com/7lhJ4XhhX7 – Le recomptage (@therecount) 16 février 2021

Une commission devrait être approuvée par voie législative, comme celle formée après le 11 septembre, mais qui ferait partie de ce groupe déterminerait grandement à quel point elle deviendrait politique, tant de personnes accusant toujours Trump et d’autres remettant en question le leadership. des législateurs comme Pelosi.

Certains critiques de Trump, comme Keith Olbermann, ont déjà utilisé le potentiel d’une commission pour appeler à la nomination d’un avocat spécial pour éventuellement poursuivre Trump au criminel, une avenue que le sénateur Mitch McConnell (R-Kentucky) a semblé suggérer après avoir voté contre la destitution. Le chef de la minorité au Sénat a prononcé un discours controversé dans lequel il a suggéré que les émeutiers pensaient qu’ils agissaient selon les souhaits du président et que cela pourrait signifier qu’il devrait être tenu pénalement responsable.

NOUVELLE VIDÉO: Pelosi appelle à juste titre à une enquête de type «9/11 Commission Style» sur le coup d’État Trump. Mais il faut un deuxième élément: en acquittant Julius Sleazier, la compétence implicite du GOP contre lui est devant les tribunaux. Utilise le! Une commission ET un conseiller spécial: pic.twitter.com/qTRbUVfLGq – Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 16 février 2021

Les House Managers ne parviendront peut-être pas à convaincre les sénateurs R de condamner Trump, mais ils ont plaidé de manière convaincante en faveur d’une poursuite pénale de Trump et d’une commission de type 9/11 pour obtenir toutes les réponses. – Joe Lockhart (@joelockhart) 11 février 2021

Après la victoire de Trump dans son procès de destitution, Biden a clairement indiqué qu’il croyait «Le fond de l’accusation» contre l’ancien président n’est «pas contesté».

«Même ceux qui s’opposent à la condamnation, comme le chef de la minorité au Sénat McConnell, croient que Donald Trump était coupable d’un ‘manquement honteux à son devoir’ et ‘pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué’ la violence déchaînée au Capitole, » dit-il dans un communiqué.

