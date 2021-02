Biden soutient l’étude des réparations alors que le Congrès examine le projet de loi

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche du président Joe Biden apporte son soutien à l’étude des réparations pour les Noirs américains, stimulant les législateurs démocrates qui renouvellent leurs efforts pour créer une commission sur la question au milieu des disparités raciales marquées par la pandémie COVID-19.

Un panel de la Chambre a entendu des témoignages mercredi sur une législation qui créerait une commission chargée d’examiner l’histoire de l’esclavage aux États-Unis ainsi que les politiques gouvernementales discriminatoires qui affectaient les anciens esclaves et leurs descendants. La commission recommanderait des moyens d’éduquer le public américain de ses conclusions et suggérerait des remèdes appropriés, y compris des paiements financiers du gouvernement pour indemniser les descendants d’esclaves pour des années de travail non rémunéré par leurs ancêtres.

Biden soutient l’idée d’étudier la question, a déclaré mercredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, bien qu’elle se soit abstenue de dire qu’il signerait le projet de loi s’il autorisait le Congrès.

« Il soutiendrait certainement une étude des réparations », a déclaré Psaki lors du briefing de la Maison Blanche. «Il comprend que nous n’avons pas besoin d’une étude pour agir dès maintenant sur le racisme systémique, alors il veut prendre des mesures au sein de son propre gouvernement entre-temps.

Biden a capturé la nomination présidentielle démocrate et finalement la Maison Blanche avec le ferme soutien des électeurs noirs. Alors qu’il faisait campagne dans le contexte de la plus grande prise en compte du racisme depuis une génération à la suite du meurtre de George Floyd, Biden a soutenu l’idée d’étudier les réparations pour les descendants d’esclaves. Mais maintenant, alors qu’il tente de gagner le soutien du Congrès pour d’autres points de l’ordre du jour, y compris un programme de secours massif contre les coronavirus, il est confronté au choix de la manière agressive de pousser l’idée.

Même avec les démocrates contrôlant les deux chambres du Congrès et la Maison Blanche, l’adoption d’un projet de loi sur les réparations pourrait s’avérer difficile. La proposition languit au Congrès depuis plus de trois décennies, attirant une nouvelle attention en 2019 seulement après que les démocrates aient pris le contrôle de la Chambre.

La représentante Sheila Jackson Lee, D-Texas, qui a 173 co-sponsors pour son projet de loi, a déclaré que les descendants d’esclaves continuent de souffrir de l’héritage de ce système brutal et de l’inégalité raciale persistante qu’il a engendrée, désignant le COVID-19 comme un Exemple. Les données des Centers for Disease Control and Prevention indiquent que les Noirs sont près de trois fois plus susceptibles d’être hospitalisés à cause du COVID-19 que les Blancs et presque deux fois plus susceptibles de mourir de la maladie. Elle a offert sa facture comme un moyen de rassembler le pays.

«Le gouvernement a sanctionné l’esclavage», a déclaré Jackson Lee. «Et c’est ce dont nous avons besoin, un calcul, une justice réparatrice et réparatrice.

Mais les sondages ont révélé une résistance de longue date aux États-Unis aux réparations accordées aux descendants d’esclaves, divisés selon des critères raciaux. Seulement 29% des Américains ont exprimé leur soutien au paiement des réparations en espèces, selon un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research effectué à l’automne 2019. La plupart des Noirs américains étaient favorables aux réparations, 74%, contre 15% des Américains blancs.

Le républicain Burgess Owens, un républicain de premier mandat de l’Utah, s’est opposé à une commission de réparation. Il a noté que son arrière-arrière-grand-père est arrivé en Amérique dans le ventre d’un bateau négrier, mais a ensuite échappé à l’esclavage par le chemin de fer clandestin et est devenu un entrepreneur prospère. Il a critiqué la «redistribution des richesses» comme une politique gouvernementale ratée.

«Bien qu’il ne soit pas pratique et non intelligent pour le gouvernement des États-Unis de payer des réparations, il est également injuste et sans cœur de donner aux Noirs américains l’espoir que c’est une réalité», a déclaré Owens.

Le projet de loi de Jackson Lee demande à la commission d’examiner la pratique de l’esclavage ainsi que les formes de discrimination que les gouvernements fédéral et des États ont infligés aux anciens esclaves et à leurs descendants. La commission recommanderait alors des moyens d’éduquer le public américain sur ses conclusions et les recours appropriés.

Kamm Howard, coprésident de la Coalition nationale des Noirs pour les réparations en Amérique, a qualifié la commission depuis longtemps en retard et a déclaré que « de nombreuses années ont été gaspillées, de nombreuses vies perdues », depuis que la législation a été introduite pour la première fois par le représentant John Conyers D-Mich., En 1989.

«Le but ici est la restauration. Où serions-nous, en tant que peuple, s’il n’y avait pas eu 246 ans de travail volé et les horreurs qui l’accompagnent, sinon les multiples périodes de pillage de plusieurs milliards de dollars après l’esclavage? »Howard a déclaré.« Nous devons être guéris.

Larry Elder, un animateur de radio noir conservateur, a déclaré que les Afro-Américains avaient fait d’énormes progrès économiquement et socialement, notant que Barack Obama avait été élu deux fois à la présidence. Il a affirmé que le racisme n’a jamais été un problème moins important en Amérique qu’aujourd’hui et que les réparations représenteraient l’un des plus grands transferts de richesse de l’histoire. «Savoir qui doit ce qui va être un sacré accomplissement», a déclaré Elder.

L’ancienne star de la NFL Herschel Walker s’est également prononcée contre la commission, affirmant que les réparations créeraient une séparation et une division.

« Je pense que cela continue de nous faire savoir que nous sommes toujours afro-américains plutôt que juste américains », a déclaré Walker.

Les rédacteurs d’Associated Press Josh Boak et Padmananda Rama ont contribué à ce rapport.