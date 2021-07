Biden soutient les manifestants cubains

WASHINGTON – L’administration Biden a exprimé son inquiétude lundi après que de vastes manifestations antigouvernementales à Cuba aient été dissoutes de force sous la direction du président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez.

Les manifestations de dimanche, la plus grande que l’île communiste ait connue depuis les années 1990, surviennent au milieu d’une frustration généralisée face à une économie paralysante, de graves pénuries alimentaires et alors que la pandémie de coronavirus pousse le système de santé du pays à ses limites.

« Nous sommes aux côtés du peuple cubain et de son appel clair à la liberté et au soulagement de l’emprise tragique de la pandémie et des décennies de répression et de souffrances économiques auxquelles il a été soumis par le régime autoritaire de Cuba », a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. Lundi.

« Le peuple cubain revendique courageusement des droits fondamentaux et universels. Ces droits, y compris le droit de manifester pacifiquement et le droit de déterminer librement leur propre avenir, doivent être respectés », a ajouté le président.

Biden a appelé le régime cubain à « écouter son peuple et à répondre à ses besoins en ce moment vital ».