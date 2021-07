Biden soutient les efforts du Pentagone pour retirer les cas d’agression sexuelle de la chaîne de commandement militaire

Le chef du Pentagone a déclaré qu’il demandait au département de la Défense de travailler avec le Congrès pour modifier le Code uniforme de justice militaire afin de supprimer les poursuites pour agression sexuelle, violence domestique, maltraitance d’enfants et représailles de la chaîne de commandement militaire.

Austin a également déclaré que le département chercherait à faire du harcèlement sexuel une infraction à l’UCMJ.

Et le département cherchera à créer des bureaux dédiés au sein du secrétariat de chaque département militaire pour gérer les poursuites des crimes, « avec une surveillance et des conseils juridiques appropriés » du bureau du secrétaire à la Défense.

La directive est moins large qu’un projet de loi poussé par la sénatrice Kirsten Gillibrand, DN.Y., qui aurait des procureurs militaires indépendants – et non des commandants militaires – qui traiteraient tous les crimes impliquant l’armée, et pas seulement les crimes impliquant des agressions sexuelles, des violences domestiques et des abus d’enfants.

Austin, dans sa directive, a déclaré: « Notre atout le plus critique en tant que ministère est notre personnel, et notre personnel et notre préparation sont inextricablement liés. »

« Nous resterons la principale force de combat dans le monde parce que nous nous efforçons de mieux prendre soin de notre peuple », a déclaré Austin. « Nos valeurs et nos attentes restent au cœur de la résolution de ce problème et j’ai toute confiance que notre Force s’en sortira. »