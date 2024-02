Biden soutient le génocide israélien – et risque sa réélection

Le mardi 8 novembre 2016, je suis allé voir un live podcast à Brooklyn. Une fois le spectacle terminé, j’ai rejoint des amis dans un bar où tout le monde regardait avec anxiété les résultats continuer à arriver de tout le pays. Les présentateurs n’arrêtaient pas de répéter que l’un des États dont Trump avait besoin pour gagner était le Michigan. En tant que natif du Michigan, je n’arrêtais pas de dire aux gens, d’une manière calme et rassurante, que lors de chaque élection présidentielle dont je me souvenais, le républicain commençait toujours la soirée en gagnant le Michigan, puis les votes du comté de Wayne arrivaient et le démocrate gagnait.

Il s’est avéré que cette fois-ci, c’était différent. Trump a remporté l’État avec une marge absurdement étroite – 47,5 pour cent contre 47,27 pour cent pour Hillary Clinton.

En 2020, le Michigan était redevenu l’État swing à tendance bleue qu’il avait été pendant des décennies. Joe Biden a remporté l’État avec une marge de 50,7 pour cent contre 47,84 pour cent.

Il pourrait y parvenir à nouveau cet automne. Mais c’est loin d’être une certitude. Le Michigan compte plus d’Arabes-Américains que tout autre État, tant en pourcentage qu’en chiffres bruts – et Biden a offert un soutien maximal au gouvernement d’extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu alors que ce gouvernement se livre à des meurtres aveugles et à des déplacements massifs de ses Palestiniens. sujets à Gaza.

Même après que la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu une décision préliminaire en faveur des accusations de « génocide » portées par l’Afrique du Sud, l’administration Biden a redoublé son soutien indéfectible à Israël. Biden a précipité des fonds supplémentaires et des expéditions supplémentaires d’armes vers Israël, contournant souvent le Congrès pour le faire plus rapidement. Il a fourni à Netanyahu une couverture diplomatique à chaque instant. Il a faussement mis en doute le nombre de morts fourni par les professionnels de la santé assiégés de Gaza – même si les chiffres du ministère de la Santé ont toujours été exacts lors des conflits passés. Et il est directement entré dans le conflit aux États-Unis, en bombardant le Yémen pour tenter de briser le blocus naval des Houthis contre les ports israéliens.

Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant que de nombreux Arabes américains du Michigan se retournent de plus en plus contre le président. Vendredi dernier, la directrice de campagne de Biden, Julie Chavez, était censée rencontrer des dirigeants arabes et musulmans à Dearborn. La réunion a été annulée à cause de ce que Nouvelles de Détroit appelé « la fureur face à la gestion par Biden de la guerre Israël-Hamas. »

Ce qui pourrait être un peu plus surprenant, c’est que cette fureur ne se limite pas aux musulmans et aux Arabes américains. Elle est partagée par une grande majorité de la base de Biden.

Il est certain que les Américains qui s’efforcent le plus de se convaincre qu’aucun crime de guerre n’a été commis à Gaza – et certainement pas de génocide – peuvent tout juste y parvenir. Fermez les yeux et répétez les mantras popularisés lors des guerres précédentes sur le fait que les Forces de défense israéliennes (FDI) sont « l’armée la plus morale au monde » et prennent des « mesures extraordinaires » pour minimiser les morts civiles. Dites-vous que la décision de la CIJ n’était pas le résultat des faits de l’affaire mais du « monde » haïssant « le seul État juif ». Ne pensez pas à quel point la mort et la destruction de civils à Gaza sont pires que, disons, ce qui a été infligé en Irak par l’invasion américaine en 2003 ou en Ukraine par l’invasion russe en 2022. Ne réfléchissez surtout pas trop. sur la difficulté qu’il serait de chasser accidentellement 1,9 million des 2,3 millions d’habitants de Gaza hors de leurs foyers tout en « essayant » de minimiser les dégâts causés aux civils, ou sur la manière dont une démolition contrôlée de la dernière université encore debout à Gaza peut être conciliée avec l’idée selon laquelle le but de « l’opération » est tout sauf l’anéantissement de la vie civile dans le territoire palestinien. Surtout, ne vous laissez pas regarder aucune des vidéos.

Si vous faites tout cela, vous pourrez peut-être éviter ce que George Orwell appelle la « mauvaise pensée » dans son roman dystopique. 1984 — le crime de parvenir à des conclusions interdites. Mais de moins en moins d’électeurs dont Biden aura besoin en novembre semblent capables de franchir tous les obstacles.

Un nouveau sondage de YouGov et du Économiste a montré qu’un énorme 50 pour cent des électeurs démocrates pensent qu’Israël « commet un génocide contre les civils palestiniens ». 30 pour cent supplémentaires ne sont pas sûrs. Cela ne laisse qu’un démocrate sur cinq qui pense que le président démocrate n’aide pas activement un pays étranger à commettre un génocide.

Vous pouvez présenter tous les arguments rationnels du monde sur la façon dont Donald Trump serait pire. Et, pour être clair, il serait. Sur le plan national, le premier mandat de Trump a été une orgie de quatre ans de lutte contre les syndicats, de déréglementation et de réductions d’impôts pour les riches. En politique étrangère, il a doublé le nombre de frappes de drones, intensifié les tensions avec la Russie et déchiré le pacte diplomatique d’Obama avec l’Iran.

Et Trump a été encore pire sur la question Israël-Palestine. Il a toujours été soumis à Netanyahu – sans même faire au Premier ministre israélien les remontrances timides pour montrer la « retenue » que nous avons entendues de la part de Biden (même si Biden a continué à signer les chèques et à fournir la couverture diplomatique). Trump a transféré l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem. Aucun président, démocrate ou républicain, n’avait voulu faire cela au cours des décennies qui ont suivi l’annexion illégale de Jérusalem-Est palestinienne par Israël. Approuver cette annexion était un pont trop loin, même pour George W. Bush, mais Trump l’a fait.

En outre, les accords d’Abraham de Trump ont directement conduit à l’explosion actuelle du conflit. L’objectif de ces accords – au-delà d’une unité plus étroite contre l’Iran entre Israël et les États arabes alignés sur les États-Unis comme l’Arabie Saoudite et Bahreïn – était de mettre en place une version de normalisation régionale qui exclurait définitivement les Palestiniens, laissant Israël pendant cinquante-sept ans. -l’ancienne occupation de la Cisjordanie et de Gaza est en place pour toujours.

Mais nous avons atteint un point où l’idée de souligner calmement l’autre gars serait encore pire sauvera la présidence de Biden commence à paraître illusoire. Si le Moyen-Orient est toujours en feu en novembre, la majeure partie de la base de Biden pourrait être disposée à regarder au-delà de la montagne croissante de cadavres palestiniens. Mais certains ne le feront pas. Et il n’en faudra pas beaucoup pour faire pencher l’élection en faveur de Trump si la course finit par être aussi serrée que les sondages le laissaient croire bien avant le 7 octobre.

Si vous voulez sévèrement faire la leçon aux gens horrifiés par le génocide à Gaza sur les raisons pour lesquelles ils devraient faire campagne avec enthousiasme pour le président qui fournit les armes, les bombes et la couverture diplomatique – et qui bombarde quiconque tente de se mettre en travers de son chemin – parce que l’autre gars serait encore pire . . . eh bien, soyez mon invité. Dis-moi comment ça se passe pour toi. Surtout si vous transmettez ce message dans le Michigan, où certains des destinataires de votre conférence ont vu des membres de leur famille élargie chassés de chez eux ou tués par des bombes de deux mille livres au cours de l’année. domaines les Israéliens leur avaient ordonné d’évacuer à.

Si vous êtes préoccupé par ce que pourrait signifier une victoire de Trump sur des questions allant des droits du travail à la liberté reproductive, je vous suggère de ne pas diriger votre colère contre les 80 pour cent d’électeurs démocrates qui pensent que le président est un génocidaire. ou je n’en suis pas sûr. Dirigez-le plutôt vers la seule personne sur la planète qui a le plus de pouvoir pour mettre fin à cette perception.

Prenez toute votre anxiété quant aux conséquences qu’une seconde présidence Trump pourrait avoir sur le pays et le monde, prenez toute votre colère face au fait que ce qui se passe au Moyen-Orient pourrait conduire à ce résultat, et dirigez-la vers Joe Biden sous la forme des plus violents. message important que n’importe qui sur la planète peut délivrer en ce moment – ​​le message qu’il a besoin d’entendre haut et fort, chaque fois qu’il ouvre la bouche en public :

Cessez-le-feu maintenant.