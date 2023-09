Biden soutient le corridor économique alors que les alliances géopolitiques fragmentent le monde

Le prince héritier et Premier ministre d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane (à gauche), le Premier ministre indien Narendra Modi (au centre) et le président américain Joe Biden assistent à une session dans le cadre du Sommet des dirigeants du G20 au Bharat Mandapam à New Delhi le 9 septembre 2023. .

NEW DELHI — Même pour ceux qui sont habitués aux flux et reflux des relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, la vue du président Joe Biden tendant la main au prince héritier saoudien Mohammad bin Salman lors du récent sommet des dirigeants du G20 à New Delhi a été un véritable revirement. .

Après tout, Biden avait mis en garde en octobre dernier contre les « conséquences » de la décision du cartel pétrolier saoudien, l’OPEP, de réduire la production de brut et d’augmenter les prix dans le contexte de la guerre russe en Ukraine.

Environ un an plus tard, l’Arabie saoudite est non seulement l’un des six nouveaux invités à rejoindre la coalition des BRICS, dominée par la Chine, mais également signataire de l’accord mené par Biden pour un accord de paix. corridor économique navire-rail reliant l’Inde aux pays du Moyen-Orient et de l’Union européenne, dévoilé en marge du sommet du G20 – présenté comme un contre-pied à l’initiative chinoise de la Ceinture et de la Route, vieille de dix ans.

Le double creux de l’Arabie Saoudite souligne l’éventail d’opportunités économiques et stratégiques qui abondent pour les différentes économies prises entre le duel entre les États-Unis et la Chine alors qu’elles construisent leurs propres alliances et sphères d’influence. Les États-Unis et d’autres grands pays occidentaux ont tenu à « réduire les risques » économiques – et non à se découpler – de la Chine pour des raisons de sécurité nationale.

Cela conduit également à une fragmentation de l’économie mondiale, le protectionnisme et le nationalisme entravant le commerce mondial, tout en donnant naissance à une matrice complexe de relations dans un monde multipolaire qui ne sont pas toujours simples lorsque les nations poursuivent leurs propres intérêts.

« Nous ne nous dirigeons pas vers un monde BRICS contre G7 », a écrit Ian Bremmer, fondateur et président du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group, dans une note lundi dernier. Le G7 fait référence au Groupe des Sept économies industrialisées avancées, tandis que les BRICS font référence à un groupe de principales économies en développement – ​​tous deux sont des sous-groupes au sein du G20.

« La Chine a remporté une victoire significative au sommet des BRICS, en obtenant l’invitation de six pays supplémentaires à rejoindre le groupe, malgré les inquiétudes significatives du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud », a-t-il déclaré.

« Mais presque tous les BRICS+ s’opposent à l’idée d’une organisation dirigée par la Chine et ne veulent pas que l’adhésion aux BRICS limite leurs relations diplomatiques et économiques existantes – et dans la plupart des cas croissantes – avec les membres du G7 », a déclaré Bremmer.