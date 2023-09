Biden soutient la Banque mondiale pour un rôle accru sur la scène mondiale afin de contrer la Chine

Les dirigeants du monde ont appelé à l’expansion de la Banque mondiale pour accroître sa capacité de prêt – mais cela ne peut se produire sans le financement du secteur privé, a déclaré la banque. La Banque mondiale ne se concentre plus uniquement sur l’éradication de la pauvreté, mais également sur d’autres défis mondiaux imminents, comme les pandémies, le changement climatique et l’insécurité alimentaire, a déclaré samedi son président Ajay Banga à Tanvir Gill de CNBC. « Il n’y a aucune chance qu’il y ait assez d’argent dans la banque multilatérale de développement, ou même dans les gouvernements… pour conduire le genre de changements dont nous avons besoin pour cette polycrise. Il sera très important d’impliquer les capitaux et l’ingéniosité du secteur privé dans le jeu. « , a-t-il déclaré à CNBC dans une interview exclusive en marge du sommet des dirigeants du Groupe des 20 à New Delhi. « Nous creusons profondément pour accroître notre capacité de prêt, mais nous allons plus loin, en créant de nouveaux mécanismes qui nous permettraient de faire encore plus », a déclaré Banga. au sommet des dirigeants du G20. « Nous travaillons à étendre le financement concessionnel pour aider davantage de pays à faible revenu à atteindre leurs objectifs, tout en réfléchissant de manière créative à la manière d’encourager la coopération au-delà des frontières et de relever les défis communs », a-t-il ajouté.

Biden soutient la Banque mondiale

Les dirigeants présents au sommet ont convenu que ce n’était pas un problème que la Banque mondiale pouvait résoudre seule. Lors du sommet, le président américain Joe Biden a appelé les dirigeants du G20 soutenir davantage la Banque mondiale et d’autres banques multilatérales de développement au cours de l’année prochaine afin d’accroître la capacité de l’institution à soutenir les pays à revenu faible et intermédiaire. Biden a demandé au Congrès d’augmenter le financement de la Banque mondiale de plus de 25 milliards de dollars, une mesure qui permettra à la banque d’aider davantage les pays en développement à atteindre leurs objectifs de développement et économiques.

Il est essentiel que nous offrions une alternative crédible aux prêts et aux projets d’infrastructure coercitifs et non durables de la République populaire de Chine (RPC) pour les pays en développement du monde entier.

« Cette initiative fera de la Banque mondiale une institution plus forte, capable de fournir des ressources à l’échelle et à la vitesse nécessaires pour relever les défis mondiaux et répondre aux besoins urgents des pays les plus pauvres », a déclaré la Maison Blanche. Le La Banque mondiale a été créée en 1944 pour contribuer aux efforts de reconstruction en Europe et au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Au départ, il ne comptait que 38 membres, mais il regroupe aujourd’hui la plupart des pays du monde.

Biden a déjà déclaré que les pays en développement avaient besoin de davantage d’options de financement pour réduire leur dépendance à l’égard de la Chine et les aider à se remettre des effets de la guerre russe contre l’Ukraine. L’administration demandé 3,3 milliards de dollars pour accroître le financement du développement et des infrastructures par la Banque mondiale. « Il est essentiel que nous offrions une alternative crédible aux prêts et aux projets d’infrastructure coercitifs et non durables de la République populaire de Chine (RPC) pour les pays en développement du monde entier », a déclaré la Maison Blanche en août.

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, après la séance de clôture du sommet du G20 à New Delhi, le 10 septembre 2023. Argent Sharma | Afp | Getty Images

En plus de fournir davantage de ressources pour aider les pays en développement à réduire la pauvreté, l’expansion de la Banque mondiale vise également à aider ces pays dans leur transition vers les énergies renouvelables. « J’ai l’idée que si je pouvais obtenir une certaine somme d’argent en banque pour l’investir, par exemple, dans les énergies renouvelables, pourrais-je amener le secteur privé à investir un pour un, deux pour un ». , trois pour un ? » » dit Banga. Il a souligné que les investisseurs sont désireux d’investir dans les énergies renouvelables dans les pays en développement et sont convaincus que les projets solaires, éoliens et géothermiques « peuvent être construits pour rapporter de l’argent ».

La Banque mondiale et le FMI ont s’est engagé à former un partenariat plus fort pour aider les pays dans leurs luttes contre l’endettement, leurs objectifs de durabilité et leur transition numérique. Dans une interview séparée avec Martin Soong de CNBC lors du sommet du G20, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré : « Le monde a changé. L’horizon du nombre de prêteurs différents et des différentes conditions dans lesquelles ils fournissent leurs ressources est beaucoup plus large que c’était il y a 10 ans. » « Nous avons besoin de cette conversation parce que si nous ne l’avons pas, nous n’avons pas de solutions et le problème de la dette est très urgent », a déclaré Georgieva dimanche. Elle a ajouté que « 25 % de la dette des marchés émergents se trouve en territoire en difficulté ». « Nous avons désormais plus de la moitié des pays à faible revenu qui se trouvent dans une situation de détresse ou sont proches de cette situation. »