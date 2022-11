Biden sous pression pour intensifier le suivi des armes en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Enhardis par leur succès aux élections de mi-mandat, les républicains de la Chambre, qui détiendront une faible majorité au prochain Congrès, ont averti l’administration Biden de s’attendre à un contrôle beaucoup plus strict de l’assistance militaire importante qu’elle a fournie à l’Ukraine. L’administration, anticipant des demandes telles que l’engagement d’aide militaire sous le président Biden approche rapidement les 20 milliards de dollars, a travaillé ces dernières semaines pour faire connaître ses efforts pour suivre les livraisons d’armes. Le département d’État et le Pentagone ont tous deux présenté des plans, y compris davantage d’inspections et de formation pour les Ukrainiens, destinés à empêcher les armes américaines de tomber entre de mauvaises mains – des initiatives qui n’ont jusqu’à présent pas réussi à apaiser les sceptiques républicains appelant à des audits et à d’autres mesures de responsabilisation.

La plupart à Washington s’accordent à dire que, généralement, la pression pour plus de surveillance est une bonne chose. Mais les experts préviennent qu’il existe des limites crédibles à la garantie d’un compte rendu hermétique de toutes les armes données à l’Ukraine qui risquent de laisser les critiques les plus sévères de Biden insatisfaits.

“Il y a des lacunes dans la surveillance de l’utilisation finale dans le meilleur des cas, et bien sûr l’Ukraine n’est pas dans le meilleur des cas”, a déclaré Elias Yousif, chercheur sur le commerce mondial des armes au Stimson Center. “Il doit y avoir une certaine volonté d’être pratique sur ce que nous pouvons réaliser.”

Avec la victoire de GOP House, Biden fait face à des restrictions supplémentaires en matière de politique étrangère

A ce jour, le mégaphone pour changement exigeant a été contrôlé principalement par le GOP. Le Congrès “tiendra notre gouvernement responsable de tout le financement de l’Ukraine”, a déclaré la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) Ce mois-ci en annonçant une mesure pour auditer le programme d’aide après que Biden ait demandé 37 milliards de dollars supplémentaires au gouvernement de Kyiv. “Il doit y avoir une responsabilité à l’avenir”, a déclaré à CNN le représentant Kevin McCarthy (Californie), l’actuel chef des républicains de la Chambre, dans l’interview dans laquelle il a mis en garde contre le fait de donner à l’Ukraine un “chèque en blanc” pour lutter contre l’invasion russe.

Pourtant, les comptes pourraient commencer avant la prise de pouvoir républicaine. Une série de dispositions proposées dans la version adoptée par la Chambre du projet de loi annuel d’autorisation de défense de cette année nécessiterait un réseau de rapports qui se chevauchent du Pentagone et des inspecteurs généraux qui surveillent les transferts d’articles de guerre, ainsi que la création d’un groupe de travail pour concevoir et mettre en œuvre des mesures de suivi améliorées.

Et contrairement au choeur croissant du GOP du scepticisme ukrainien, ces éléments de ligne – bien qu’ils n’aient pas encore été réconciliés avec la version du Sénat du projet de loi, qui est toujours en attente dans cette chambre – bénéficient largement d’un soutien bipartite.

“Les contribuables méritent de savoir que l’investissement va là où il est destiné”, a déclaré le représentant Jason Crow (D-Colo.), Un vétéran devenu législateur, dans une interview.

Crow a dirigé un effort au sein du House Armed Services Committee pour inclure dans le projet de loi sur la défense des instructions à l’inspecteur général du ministère de la Défense d’examiner, d’auditer, d’enquêter et d’inspecter les efforts du Pentagone pour soutenir l’Ukraine. Il a qualifié la directive de “nécessaire”, même s’il ne se compte pas parmi les critiques insinuant que le ministère de la Défense et les Ukrainiens n’ont pas pris la question suffisamment au sérieux.

Les États-Unis se précipitent pour traquer les armes américaines dans le feu de la guerre en Ukraine

“Dans toute guerre, il peut y avoir des faux pas et une mauvaise répartition des fournitures”, a-t-il expliqué. Mais Crow a également reconnu qu’il y avait probablement des limites à la portée de la comptabilité que les États-Unis peuvent fournir.

« Nous ne jouons pas une mission de perfection ici. Il s’agit d’une guerre terrestre brutale à grande échelle – de maison en maison, de rue en rue, de tranchée en tranchée. Il y aura des choses perdues », a-t-il dit. “Nous n’essayons pas d’empêcher chaque pièce de tomber entre les mains des Russes, mais nous voulons nous assurer que cela ne se produit pas à grande échelle.”

Les législateurs, les responsables du Pentagone et les experts notent tous que, jusqu’à présent, il y a peu de raisons tangibles de s’inquiéter. L’Ukraine, ont-ils dit, a été un intendant proactif de l’aide qu’elle a reçue, rendant compte volontiers de la façon dont l’aide militaire américaine a été utilisée – un geste qui, selon les responsables, est en grande partie fonction des efforts de Kyiv pour en obtenir davantage. . Il y a aussi le sentiment que les Ukrainiens ont trop de fierté nationale existentielle en jeu pour risquer de compromettre leurs efforts pour chasser les Russes en siphonnant des armes vers le marché noir.

Mais même le spectre d’un matériel mortel tombant à travers les mailles du filet a alarmé de nombreuses personnes – en particulier avec l’Occident qui déverse des armes plus petites et moins traçables dans le pays alors que les civils ukrainiens sont confrontés à des défis désespérés pour leur survie fondamentale.

Une partie de la préoccupation est due à des limitations pratiques. Selon l’attaché de presse du Pentagone Brig. Le général Patrick Ryder, les États-Unis, effectuent des inspections d’armes en Ukraine “quand et où les conditions de sécurité le permettent”, dans des endroits qui “ne sont pas proches de la ligne de front de la guerre de la Russie contre l’Ukraine”. Ryder a refusé de donner plus de détails sur le programme d’inspections, invoquant des préoccupations concernant la sécurité opérationnelle et la protection des forces.

Pourtant, le Département d’État dispose d’un budget limité pour les inspecteurs en armement en poste en Ukraine et ne peut donc pas examiner chaque expédition entrante, selon des responsables. Début novembre, les contrôleurs américains n’avaient effectué que deux inspections en personne depuis le début de la guerre en février – représentant environ 10% des 22 000 armes fournies par les États-Unis, y compris les missiles sol-air Stinger et les missiles antichar Javelin, qui nécessitent surveillance renforcée.

L’Ukraine veut plus de défense aérienne. Voici comment ça fonctionne.

Crow et d’autres veulent voir le Département d’État élargir sa liste de spécialistes pour effectuer des contrôles plus réguliers dans les dépôts et les points de transfert dans le pays.

Une autre raison est la loi. La « surveillance de l’utilisation finale » est régie par la loi sur le contrôle des exportations d’armes, qui oblige l’administration présidentielle à fournir une « assurance raisonnable » que les bénéficiaires de l’assistance militaire utilisent les armes aux fins pour lesquelles elles étaient destinées et respectent toutes les conditions fixées. par les États-Unis.

Dans la plupart des cas, ce contrôle a lieu uniquement au moment où les armes sont transférées à la garde ukrainienne. Seulement dans des cas particuliers, d’habitude lorsque les armes en question contiennent une technologie sensible, une surveillance « renforcée » est-elle requise du pays bénéficiaire. Cela implique le suivi des numéros de série et la soumission de rapports sur le terrain. En Ukraine, ces articles comprennent les Stingers, les Javelins, les défenses aériennes Avenger et les dispositifs de vision nocturne.

Le système actuel n’est pas assez bon, selon certains législateurs, notant qu’avant la guerre, l’Ukraine se classait assez bas dans les indices mondiaux de corruption.

« Avec les volumes de marchandises que nous transportons, il est de notre responsabilité d’avoir une surveillance par un tiers. Nous le faisons partout dans le monde », a déclaré le représentant Mike Waltz (R-Fla.) Dans une interview. Il a souligné que de telles pratiques sont utilisées partout, de l’Inde à Israël et dans des pays « dont l’indice de corruption et de transparence est beaucoup plus élevé » que l’Ukraine.

Waltz, qui a travaillé avec Crow et d’autres pour pousser plusieurs des mesures bipartites du projet de loi sur la défense appelant à une surveillance accrue, soutient le maintien des combattants ukrainiens bien armés. Mais il pense que l’administration Biden a été trop frileuse à l’idée d’utiliser les Américains pour avoir une vision plus claire de la façon dont les armes américaines sont manipulées.

Des groupes privés s’efforcent d’apporter du matériel de combat spécialisé en Ukraine

“Il y a des groupes d’anciens combattants qui courent dans tout le pays en ce moment”, a déclaré Waltz, suggérant qu’ils pourraient être sous-traités pour rendre compte au Pentagone et au Département d’État de la manière dont les armes sont utilisées plus près du front. En dehors de cela, Waltz soutient qu’il devrait être possible d’envoyer des inspecteurs américains non seulement dans les dépôts d’armes centraux de l’Ukraine, mais « jusqu’au niveau du quartier général de la brigade ou même du bataillon », sans risque excessif.

Jusqu’à présent, l’administration Biden a résisté aux pressions pour envoyer des inspecteurs ou d’autres militaires trop profondément en Ukraine, de peur de fomenter un conflit plus large. Selon les États-Unis officiels, qui se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat pour discuter de questions opérationnelles, des spécialistes américains effectuent actuellement des inspections d’armes sans armes – une condition qui serait probablement insoutenable s’ils étaient envoyés plus près des lignes de front.

L’administration Biden a été catégorique, les responsables et les législateurs qui ont été informés par eux disent qu’elle ne se lancera pas sur la pointe des pieds dans une situation qui risque d’être interprétée par le Kremlin comme une implication directe des États-Unis dans la guerre.

Mais Waltz a noté que le président russe Vladimir Poutine mène une campagne de propagande accusant les États-Unis et l’OTAN d’opérer clandestinement en Ukraine pour monter la population contre Moscou. “C’est une auto-limitation de la part de l’administration”, a-t-il soutenu. “Il y a un risque acceptable à ce que des personnes derrière les lignes de front vérifient où va toute cette aide et aident les Ukrainiens à l’utiliser plus efficacement.”