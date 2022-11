Biden sous pression de tous les coins pour les réparations climatiques

Mais des fissures dans cette posture défensive commencent à apparaître. Lors du sommet sur le climat de l’année dernière, l’Écosse, le pays hôte, est devenue le premier à engager de l’argent pour un nouveau fonds pour les pertes et dommages. Cette semaine, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a approuvé l’idée, suivie par des promesses en espèces de l’Irlande, du Danemark et de la Belgique. Mercredi, M. Xie, le négociateur sur le climat pour la Chine, actuellement le plus grand émetteur de la planète, a également soutenu l’idée d’un fonds pour les pertes et dommages mais a pris soin de dire que la Chine n’y contribuerait pas.

De nombreux pays européens qui interviennent ont des liens coloniaux avec les pays en développement à la recherche de fonds, une relation qui renforce l’argument des réparations aux yeux de certains.

“La pratique du colonialisme a transféré les riches ressources de l’Asie et de l’Afrique vers l’Europe pour industrialiser leurs pays, qui est également la cause profonde du changement climatique – les conséquences dont nous, les pays pauvres, sommes obligés de souffrir”, a déclaré le président Ranil Wickremesinghe de Sri Lanka a déclaré au rassemblement cette semaine. “Ajoutant l’insulte à la blessure, les dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes augmentent et leur impact est extrêmement coûteux.”

Mais aux États-Unis, l’idée de payer des réparations climatiques à des nations lointaines serait “une catastrophe politique intérieure absolue”, a déclaré Paul Bledsoe, conseiller climatique sous le président Bill Clinton et maintenant chargé de cours à l’American University. Il a dit que cela « paralyserait » les chances de réélection de M. Biden en 2024.

“L’Amérique est culturellement incapable de réparations significatives”, a déclaré M. Bledsoe. “Ne les ayant pas adressés aux Amérindiens ou aux Afro-Américains, il y a peu ou pas de chance qu’ils soient sérieusement pris en compte en ce qui concerne les impacts climatiques sur les pays étrangers. C’est un non-démarrage complet dans notre politique intérieure.

Un peu plus de la moitié des électeurs inscrits pensent que les États-Unis ont au moins une part de responsabilité dans l’augmentation de leurs contributions aux pays en développement pour aider à les protéger contre le changement climatique, selon une enquête Morning Consult/Politico publiée cette semaine. Mais il y avait une division partisane claire; Les démocrates étaient deux fois plus susceptibles que les républicains de dire que les États-Unis doivent contribuer davantage.

Pressés de toutes parts, M. Biden et ses conseillers se sont penchés avec précaution sur la question de l’argent. M. Kerry a seulement accepté de discuter de l’idée d’un fonds pour les pertes et dommages.