Biden sous pression croissante alors que des MILLIONS d’Américains exigent un autre paiement

LUTTE Les Américains appellent le Congrès et le président Joe Biden à injecter plus d’argent dans l’économie après la persistance des effets résiduels de la pandémie de Covid-19.

Plus de 2,5 millions de signatures ont été enregistrées demandant au gouvernement fédéral de financer une autre série d’aides, affirmant qu’il y a trop de personnes qui restent défaites par la maladie qui a paralysé le monde pendant la majeure partie de 2020.

Lisez notre blog en direct sur les contrôles de relance pour les dernières mises à jour sur le soulagement de Covid-19…

Des millions d’Américains appellent le Congrès et le président Joe Biden à prendre des mesures plus agressives et à obtenir une autre série de mesures de relance et même à payer aux Américains nécessiteux une somme fixe à la suite de la crise de Covid-19 Crédit : AFP

Il y a eu trois séries de contrôles de relance: 600 $, 1 200 $ et 1 400 $ qui ont été déployés dans le cadre du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars du président Biden Crédit : Getty

Le chœur des Américains réclamant non seulement un quatrième stimulus, mais un flux constant d’argent Covid a signé une pétition Change.org demandant un paiement de 2 000 $ par mois pour chaque Américain adulte, 1 000 $ supplémentaires par enfant, selon le site.

« Notre pays est encore profondément en difficulté », lit-on dans une mise à jour de la pétition.

« La reprise n’a pas atteint beaucoup d’Américains – le véritable taux de chômage des travailleurs à bas salaires est estimé à plus de 20 % et de nombreuses personnes sont endettées l’année dernière pour des choses comme les services publics, le loyer et la garde d’enfants.

Il a mis les gens au défi d’exiger davantage du gouvernement.

Une pétition Change.org a été signée plus de 2,5 millions de fois pour que le gouvernement fédéral verse à chaque Américain éligible un revenu mensuel de 2 000 $ et 1 000 $ pour chaque enfant Crédit : AP

Malgré la demande croissante des Américains et des démocrates exhortant Biden à obtenir plus d’aide, il ne s’est pas engagé à un quatrième cycle de relance Crédit : AFP

« Plus besoin d’attendre que notre gouvernement envoie l’aide dont nous avons besoin. Inscrivez-vous pour rejoindre notre mouvement afin d’obtenir des chèques récurrents pour le peuple. »

La pétition a adopté le hashtag #moneyforthepeople, et a continué à gagner l’un des meilleurs emplacements sur la plate-forme.

La mise en place d’un programme récurrent mettant de l’argent dans les poches des Américains a initialement été proposée au Sénat en mai 2020.

C’est alors que Sen. Kamala Harris de Californie s’est associé à l’ancien candidat à la présidence, le sénateur Bernie Sanders du Vermont et le sénateur Ed Markey du Massachusetts – pour présenter un projet de loi garantissant une somme de 2 000 $ par mois pour chaque individu et jusqu’à 10 000 $ par famille jusqu’à la fin de la pandémie selon CNBC.

L’attaché de presse du président a déclaré que Biden était ouvert à « une gamme d’idées » pour stimuler l’économie, mais qu’il était plus déterminé à ramener les Américains sur le marché du travail. Crédit : Reuters

L’été dernier, la sénatrice Kamala Harris et ses collègues démocrates ont tenté de faire adopter une facture pour payer aux Américains 2 000 $ par mois pour chaque individu et jusqu’à 10 000 $ par famille jusqu’à la fin de la crise de Covid-19. Crédit : Getty

Cependant, il n’y a aucune preuve ni aucun signe révélateur que le président Biden ou le Congrès vont chercher un quatrième stimulus alors même que la demande semble refluer.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été évasive lorsqu’elle a été pressée de la perspective d’une autre série d’aides dans le cadre du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de Biden.

« Il est heureux d’entendre une gamme d’idées sur ce qui serait le plus efficace et ce qui est le plus important pour l’économie à l’avenir », a déclaré Psaki.

« Mais il a également proposé ce qu’il pense être le plus efficace à court terme pour remettre les gens au travail, pour traverser cette période charnière et aussi pour nous rendre plus compétitifs à long terme », a-t-elle ajouté. , selon Penn Live.

Le président est également intervenu le mois dernier en notant les effets de l’argent pour les Américains à court d’argent.

« Nous avons déjà envoyé plus de 160 millions de dollars de chèques. Cela fait une différence.

« Pour beaucoup de gens, cela fait toute la différence dans le monde. »