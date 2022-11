Biden, soulignant le refroidissement de l’inflation, vante ses politiques économiques

Les dernières données pourraient donner aux responsables de la Fed une certaine assurance que leurs politiques fonctionnent, mais ils ont clairement indiqué qu’ils prévoyaient de continuer à augmenter les taux d’intérêt et de les maintenir élevés pendant un certain temps. Leur objectif est de ralentir l’économie en rendant plus coûteux pour les particuliers et les entreprises d’emprunter de l’argent, ce qui devrait à son tour réduire la demande.

Reste à savoir si la Fed peut y parvenir sans faire basculer les États-Unis dans la récession.

M. Biden a déclaré mercredi qu’il était “optimiste” que la Fed puisse éviter une récession, mais a reconnu que la question était largement hors de son contrôle.

“Je suis optimiste, car nous continuons de croître et à un rythme rationnel, nous ne sommes pas près d’une récession en ce moment, en termes de croissance”, a déclaré M. Biden. « Mais je pense que nous pouvons avoir ce que la plupart des économistes appellent un « atterrissage en douceur ». Je suis convaincu que nous allons pouvoir faire baisser progressivement les prix afin qu’ils finissent par ne pas avoir à entrer dans une récession pour pouvoir contrôler l’inflation.

Les républicains n’ont pas tardé à se concentrer sur le fait que si l’inflation ralentit, elle est toujours douloureusement élevée et ont reproché à M. Biden de ne suggérer aucun type de pivot économique.

“Avec une inflation persistante et élevée dans un avenir prévisible, les travailleurs américains ont vu une nouvelle baisse de leur salaire réel le mois dernier”, a déclaré le représentant Kevin Brady, républicain du Texas, dans un communiqué. “Les prix du logement au cours de l’année écoulée ont atteint le plus haut de l’histoire, faisant des promesses du président Biden de logements abordables une autre pilule amère pour les Américains qui espèrent acheter leur première maison.”

Il a ajouté : « Que fera le président Biden différemment pour changer son économie cruelle dans laquelle tant d’Américains se débattent ? Sa réponse est “rien”. C’est dommage.”