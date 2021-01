Le président américain Joe Biden a eu son premier appel avec Vladimir Poutine mardi, faisant part de ses inquiétudes concernant l’arrestation de la figure de l’opposition Alexei Navalny tout en faisant pression sur le président russe sur l’implication de son pays dans une campagne massive de cyberespionnage et des primes sur les troupes américaines en Afghanistan, deux hauts responsables de l’administration m’a dit.

Biden a cherché à établir une rupture nette avec la rhétorique chaleureuse souvent affichée à l’égard de Poutine par son prédécesseur, Donald Trump.

Mais le nouveau président a également cherché à préserver la place de la diplomatie, disant au dirigeant russe que les deux pays devraient finaliser une prolongation de cinq ans d’un traité de contrôle des armements avant son expiration au début du mois prochain, selon les responsables, qui étaient familiers avec l’appel. mais pas autorisé à en discuter publiquement.

Contrairement à ses prédécesseurs immédiats, Biden n’a pas laissé espoir d’une «réinitialisation» des relations avec la Russie, mais a plutôt indiqué qu’il souhaitait gérer les différends avec l’ancien ennemi de la guerre froide sans nécessairement les résoudre ou améliorer les liens. Et, avec un agenda intérieur chargé et des décisions imminentes nécessaires sur l’Iran et la Chine, une confrontation directe avec la Russie n’est pas quelque chose qu’il recherche.

Moscou a contacté la semaine dernière pour demander l’appel, selon les responsables. Biden a accepté mais voulait d’abord se préparer avec son état-major et parler avec ses alliés européens, y compris les dirigeants de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne.

Et mardi avant son appel avec Poutine, Biden s’est entretenu avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, promettant l’engagement des États-Unis dans l’alliance vieille de plusieurs décennies fondée comme rempart contre l’agression russe.

Primes des talibans

Biden a déclaré à Poutine que son administration évaluait la violation de SolarWinds et les allégations de presse selon lesquelles la Russie offrait des primes aux talibans pour tuer les troupes américaines en Afghanistan. Biden a déclaré que les États-Unis étaient prêts à se défendre et prendraient des mesures, qui pourraient inclure de nouvelles sanctions, pour garantir que Moscou n’agisse pas en toute impunité, selon les responsables de l’administration.

Une lecture de l’appel du Kremlin n’était pas immédiatement disponible.

L’appel a été lancé alors que Poutine considère les conséquences des manifestations pro-Navalny qui ont eu lieu dans plus de 100 villes russes ce week-end. L’équipe de Biden a déjà fortement réagi à la répression des manifestations, au cours de laquelle plus de 3700 personnes ont été arrêtées à travers la Russie, dont plus de 1400 à Moscou. D’autres manifestations sont prévues pour le week-end prochain.

Navalny, un militant anti-corruption et le plus féroce critique de Poutine, a été arrêté le 17 janvier alors qu’il rentrait d’Allemagne en Russie, où il avait passé près de cinq mois à se remettre d’un empoisonnement par un agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin. Biden a précédemment condamné l’utilisation d’armes chimiques. Les autorités russes nient les accusations.